Vijf generaties op één erf: familiebedrijf achter StolWEItjes viert 100 jaar boeren

Kippen kakelen, koeien loeien: op het erf van de Snoekvliethoeve in het Zuid-Hollandse Stolwijk bruist het boerenleven. Vijf generaties werkten hier, en dit weekend vieren ze honderd jaar familiebedrijf.

Het is een bijzonder gezicht: robots schuiven geruisloos rond, koeien gaan rustig hun gang. Gertjan Snoek (34) loopt stralend door de gloednieuwe melkveestal die pas enkele maanden in gebruik is. „De stal zit vol moderne technologie’’, vertelt hij aan het AD. „Zoals melkrobots, mestrobots en het circulaire stalsysteem.’’

Urine melkkoeien kunstmestvervanger

Deze innovaties maken deel uit van de vierjarige proef Reinventing Circular Dairy Farming, waarin urine van melkkoeien wordt gebruikt als kunstmestvervanger. „Het levert ons flinke kostenbesparingen én een veel efficiënter mestbeheer op”, zegt de jonge ondernemer.

Ook wordt er gezorgd voor een gereguleerd klimaat en signaleert een voerrobot meteen als een koe minder eet. „Het blijft pionieren, maar het werk wordt er een stuk efficiënter door.’’

Ik zat huilend op zolder, ik kon me geen leven zonder koeien voorstellen Martjan Snoek Maatschap Snoekvliet

Eerste steen van familiebedrijf

Aan de keukentafel zit vader Martjan (61) met een kopje koffie. Martjan behoort tot de vierde generatie. „In 1925 bouwden de ouders van mijn opa en oma de boerderij. Het begon heel klein, met slechts een paar koeien. Nu hebben we er 125.’’

Sinds 1988 zijn Martjan en zijn vrouw Jeanne (59) op het bedrijf. Martjan: „Mijn vader had eigenlijk andere plannen voor mij, maar ik kon mij geen leven zonder koeien voorstellen. Ik zat te huilen op zolder en toen mocht ik tóch naar de landbouwschool.’’

Hij trouwde in 1988 met Jeanne en kreeg, naast Gertjan, nog drie dochters. „We hebben het bedrijf samen opgebouwd. Zonder haar was het niet gelukt.’’

Bekende StolWEItjes rondbrengen

Naast de nieuwe schuur scharrelen kippen rond in een ruime ren. Ze hebben vrije uitloop, twee Beter Leven-sterren en negen hectare land. De familie Snoek introduceerde in 2015 de bekende StolWEItjes. Een knipoog naar Stolwijk, wei en ei.

Gertjan: „Ik studeerde nog, maar wist al dat ik het bedrijf wilde overnemen. Dat besef kwam wat later, want lange tijd was ik bang voor koeien. Als kind ben ik eens omver gelopen door een koe.’’

De oude situatie was te klein om met drie personen een boterham te verdienen. „We wilden toen al de stal aanpakken, maar de bank gaf daar geen groen licht voor. Vandaar dat we ons hebben gericht op de eieren. We hebben die aan de man gebracht door zelf langs supermarkten te gaan.’’

„Wat is er nou mooier dan een kwaliteitsproduct met een eeuwenoude traditie in je eigen streek aan te bieden?’’, zegt Martjan. „Van je beesten houden is de kern. Maar we hadden dit succes niet verwacht. Elke zaterdag bieden we onze producten aan op de markt in Zoetermeer.’’

Niet te veel kapiteins op één schip Gertjan Snoek Maatschap Snoekvliet

Zware periode binnen familiebedrijf

Binnen het familiebedrijf is er bewust gekozen voor een duidelijke scheiding van taken. „Niet te veel kapiteins op één schip”, aldus Gertjan. Zo richt hij zich volledig op de koeien, terwijl zijn ouders zich bezighouden met de kippen.

In 2017 kwam de familie voor een moeilijke periode te staan tijdens het fipronil-schandaal. Een bedrijf (Chickfriend) bood pluimveehouders een middel tegen bloedluis. Martjan: „Ze zeiden dat het een natuurlijk product was, maar in werkelijkheid zat er fipronil in. Eieren moesten worden vernietigd en ook de kippen werden geruimd.’’ Hij snikt. „Ik weet nog dat ik zei: ‘Ze zijn m’n dieren aan het vermoorden’.’’

Ondernemers hebben blik op toekomst

Het geloof hielp het gezin door deze zware tijd heen. „We hebben veel gebeden. Ik las de boodschap: ‘Vertrouw in je werk op de Heer en je plannen zullen slagen’. Die boodschap heb ik op een briefje aan de spiegel gehangen.’’

Ondanks de uitdagingen hebben de ondernemers de blik op de toekomst gericht. „We zijn dankbaar en trots”, zegt Gertjan. „Vroeger waren er dertig boeren in de straat, nu nog vijf. Opvolgers zijn schaars, maar ik geniet van de veelzijdigheid: koeien verzorgen, kaas maken, administratie doen.”

Aanstaande zaterdag 6 september viert de familie het honderdjarig bestaan met een feestelijke open dag, van 10.00 tot 16.00 op het erf aan de Schouwenseweg 46 in Stolwijk.