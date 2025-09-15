SEO-technieken slopen juist je zichtbaarheid: ‘Door AI gaat het niet meer om gevonden, maar om gekozen worden’

Veel ondernemers werken keihard aan hun online vindbaarheid, maar zitten vast in een SEO-aanpak die niet meer werkt. Die je online verkeer zelfs laat dalen. Zet jij als ondernemer nog vol in op SEO? Marco Bouman vertelt in zijn expertblog waarom je beter je strategie kunt veranderen.

Je steekt tijd, geld en energie in je online zichtbaarheid met nieuwe teksten, technische optimalisatie en misschien zelfs een SEO-bureau dat je helpt om hoger in Google te komen. En het lijkt te werken: je staat op nummer 1 voor een belangrijk zoekwoord. Alleen… de telefoon blijft stil. Je verkeer daalt. Je klant zegt: „Ik zie je niet meer.”

Het voelt oneerlijk. Je doet toch alles volgens het boekje? En dat is precies het probleem. Dat boekje is achterhaald. De spelregels zijn veranderd, maar veel ondernemers gebruiken nog steeds de oude aanpak. En hoe harder je eraan trekt, hoe minder het oplevert. Zichtbaarheid anno nu draait niet meer om volume, maar om vertrouwen. Niet om gevonden worden, maar om gekozen worden.

Het echte probleem: je denkt nog zoals vroeger

De meeste ondernemers die hun marketing uitbesteden, sturen nog steeds op oude reflexen. „We moeten meer content hebben.” „Zorg dat we bovenaan staan.” „Waarom krijgen we minder verkeer?”

Het zijn logische vragen, alleen ze passen niet meer bij hoe online zichtbaarheid werkt. SEO is geen technisch trucje meer. Het is geen wedstrijdje zoekwoorden scoren of teksten vullen. Toch wordt er in veel bureaus nog gewerkt alsof we in 2015 leven.

Als ondernemer hoef je niet de techniek te snappen, maar je moet wél scherp zijn op het uitgangspunt. Want als je denkt vanuit zoekwoorden, meet op verkeer en vertrouwt op rankings, stuur je de verkeerde kant op. De fout zit dus niet in je inzet of je team. Het zit in het denkmodel dat je onbewust blijft volgen. En dat model houdt je groei nu tegen.

Content als vulmiddel = content zonder waarde

Bloggen, bloggen, bloggen. Een kennisbank aanleggen met honderd artikelen. Elke categoriepagina uitbreiden tot 1500 woorden, desnoods met AI. Want: „hoe meer content, hoe beter voor Google.” Toch?

Nee dus.

Deze aanpak lijkt slim, maar zorgt juist voor chaos. Je site wordt een lappendeken van losse stukjes zonder samenhang. Voor bezoekers voelt het alsof ze in een doolhof belanden. AI-tools prikken er dwars doorheen: ze zien ruis in plaats van richting.

Veel content betekent niet veel resultaat. Zeker niet als alles los staat van elkaar. Je wordt niet gevonden omdat je veel zegt, maar omdat je het juiste zegt, op de juiste plek, binnen een helder geheel. Wil je online autoriteit uitstralen? Dan moet je stoppen met stapelen en beginnen met structureren. Want content zonder focus is als een winkel zonder indeling: niemand vindt wat hij zoekt.

Oude optimalisatietechnieken

SEO staat bij veel partijen nog steeds gelijk aan optimaliseren op basis van routines uit het verleden. Zoekdomeinen registreren alsof dat je vindbaarheid helpt. Zinnen volproppen met het hoofdzoekwoord tot je op een dichtheid van 3 procent zit. Bij dalend verkeer: snel vijftig backlinks kopen en ergens een mini-FAQ neerzetten in de hoop dat AI ‘m oppikt.

En dat alles met drie of vier tools open op het scherm, die elk iets anders zeggen. De oplossing? Nog meer zoekwoorden zoeken, ook al passen ze nauwelijks bij je aanbod. Het is een circus van symptoombestrijding. Deze manier van optimaliseren lijkt slim, maar leidt tot ruis. Niet tot resultaat.

Moderne zoekmachines letten op betekenis, samenhang, betrouwbaarheid. Niet op keywordtactieken uit 2012. Elke technische handeling die losstaat van een duidelijke inhoudelijke strategie is geen optimalisatie, het is tijdverspilling en het sloopt je online zichtbaarheid.

Verkeer als KPI

Verkeer voelt als een fijne KPI. Het is meetbaar, het stijgt of daalt, het staat lekker in een rapport. Maar eerlijk? Het zegt steeds minder. De meeste ondernemers sturen nog steeds op sessies, clicks en posities. Alsof dat vanzelf klanten oplevert. Maar in de realiteit zie je iets heel anders. Een site met 5000 bezoekers en nul aanvragen is geen succes, het is façade.

Ik spreek ondernemers die me vragen: „Kun je ons op #1 krijgen in Google?” En ik snap het. Dat was jarenlang het spel. Maar ik kan je vertellen: ik sta al drie jaar op plek 1 voor ‘hoog in Google’. Vroeger leverde dat 150 klikken per maand op. Nu zijn het er nog geen 15.

De KPI-‘verkeer’ is aan het verdampen. Niet omdat mensen minder zoeken, maar omdat ze elders hun antwoorden vinden. In AI-tools. In snippets. In samenvattingen. Wil je sturen op resultaat? Stuur dan op vertrouwen, herkenning en actie.

Blindstaren op Google

Jarenlang was Google dé plek waar je klanten won. In hoogtijdagen gingen er wereldwijd dagelijks 14 miljard zoekopdrachten doorheen. Geen enkel platform kon daartegenop. Als je bovenaan stond, zat je goed. Punt. Maar dat tijdperk is voorbij. Google is niet meer het startpunt van iedere klantreis. En al helemaal niet de enige plek waar je zichtbaar moet zijn.

AI-tools als ChatGPT en Perplexity nemen een steeds groter deel van de informatievragen over. En dan hebben we het nog niet over YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest of LinkedIn, platforms waar mensen oriënteren, vergelijken en besluiten. Toch wordt er nog massaal geoptimaliseerd voor één pagina in Google. Alsof de klant nog steeds één route volgt. Alsof zichtbaarheid begint en eindigt bij de SERP.

Google was Big Tech. Was. Wie nu blind blijft voor andere kanalen en formats, verliest niet alleen bereik, maar ook relevantie.

Wat je nu moet doen

Je SEO-aanpak vernieuwen begint niet met nóg meer content of een extra tool. Het begint met durven kiezen. Eén thema claimen. De rest schrappen. Bouw aan een structuur die klopt, van gids tot blog, van klantvraag tot scenario.

Schrijf niet omdat het ‘goed scoort’, maar omdat het helpt. Alsof je naast een klant zit. Maak content die vertrouwen wekt én door AI opgepikt wordt. En zorg dat je merk verder komt dan je eigen website. Benoembaarheid is de nieuwe zichtbaarheid. Als niemand je noemt, besta je niet, ook niet voor AI.

Laat vandaag één oude SEO-reflex los. Begin met bouwen aan iets dat blijft. Want als je blijft hangen in oude technieken, maak je je online zichtbaarheid kapot.

