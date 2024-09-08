Na intensieve zoektocht haalt Elianne 350.000 euro groeigeld op voor haar app

Ondernemer Elianne Leeffers haalde 350.000 euro op voor De Pot Op®, een app die ouders helpt hun kind in drie tot vijf dagen zindelijk te maken. De weg ernaartoe? Die bleek minder rechtlijnig dan ze dacht.

Na drie jaar op de markt, grotendeels gefinancierd met eigen middelen en subsidies, wilde Leeffers haar bedrijf versnellen. Ze wilde de app doorontwikkelen, meer ouders en kinderopvangorganisaties bereiken en een team opbouwen. De zoektocht naar financiering bleek een doolhof. Kredietmaatschappijen vroegen om persoonlijke garanties, een bank haakte op het laatste moment af. „Dat was zuur. Maar het liet me zien dat je verder moet kijken dan de bekende opties .”

Angel investors als keerpunt

Uiteindelijk vond ze een groep angel investors die 350.000 euro investeerden. Belangrijker nog: ze dachten mee over strategie en netwerk. „Het ging mij niet alleen om geld, maar ook om strategische steun. Dankzij hun investering konden we drie vaste medewerkers aannemen. Voor het eerst had ik het gevoel dat het bedrijf doorloopt, ook zonder mij.” De betrokkenheid van deze investeerders zorgde ervoor dat de stap naar groei minder spannend voelde. „Als ondernemer zit je vaak alleen aan het roer. Het idee dat er mensen naast je staan die meedenken, geeft vertrouwen.”

Christiaan Hazelaar, adviseur KVK. Fotografie: Jean Pierre Jans.

Intensieve leerschool

Voor Leeffers was de financieringsronde een intensieve leerschool. „Alle termen vliegen je om de oren, zoals convertible loans, waarbij je nu geld leent dat later kan worden omgezet in aandelen, en equity, waarbij een investeerder aandelen in je bedrijf krijgt in ruil voor geld. In het begin overweldigend, maar het helpt je ook beter begrijpen wat bij je bedrijf past.” Dat herkent ook ondernemersadviseur Christiaan Hazelaar van KVK. Volgens hem laat het verhaal van Leeffers goed zien waar veel mkb’ers tegenaan lopen. „Ondernemers stappen vaak onvoorbereid een traject in of richten zich te snel op één optie. Elianne bewijst dat een brede blik loont.”

Hij deelt drie tips die ondernemers direct kunnen toepassen: „Begin met een helder plan: hoeveel geld heb je nodig en waarvoor? Hoe concreter je dit uitlegt, hoe groter de kans op succes. Kijk daarnaast breder dan alleen de bank. Er zijn veel meer mogelijkheden, zoals investeerders, kredietmaatschappijen of subsidies.

Met die steun op de achtergrond kan Leeffers zich nu volledig richten op haar missie. Met een sterk team en meer slagkracht kijkt ze vooruit: de zindelijkheidsleeftijd verlagen en op termijn uitbreiden naar thema’s als slaap en voeding.