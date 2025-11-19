Groot drama bij start toko Bernadette, maar inmiddels is de all female-zaak een groot succes

Less is more ? Niet in de Caribische keuken. In toko B’ssoulfood van Bernadette Verbaan (48) in Papendrecht wordt gekookt met smaakknallers, hangt een gezellige sfeer én een opvallend detail: er werken alleen maar vrouwen. Maar de start, bijna zeven jaar geleden, was niet gemakkelijk.

Lees verder onder de advertentie

Het is eind 2018 als de droom van Bernadette Verbaan bijna een nachtmerrie wordt. Terwijl ze samen met familie en vrienden hard werkt aan de verbouwing van toko B’ssoulfood in winkelcentrum Westpolder, krijgt familievriend Arne een hartstilstand tijdens het klussen. Hij overlijdt op 51-jarige leeftijd, meldt het AD.

„Natuurlijk vond ik het begin moeilijk om hier te zijn. Maar Arne geloofde vanaf het begin in mij en in dit idee, terwijl sommigen twijfelden. Dat heeft mij kracht gegeven. Deze plek heeft extra emotionele waarde voor mij.”

Op een gegeven moment liep het zó goed dat mensen in een rij voor mijn deur stonden Bernadette Verbaan B’ssoulfood

Eigen toko droom voor Bernadette

Een eigen toko was altijd al haar droom. „Ja, echt al van jongs af aan. Ik heb zelf ook altijd in de horeca gewerkt, sinds mijn vijftiende”, glimlacht ze. „Ik ben zelf Arubaans en Nederlands en ben dól op koken.” Soulfood staat voor haar voor eten dat met liefde gemaakt is. „Bij ons thuis draait het altijd, iedere verjaardag bijvoorbeeld, om eten. We gebruiken echte smaakknallers, daar moet je wel van houden.” Less is more? Niet in de Caribische keuken.

Lees verder onder de advertentie

Allereerste toko in Papendrecht

Bernadette kwam vijftien jaar geleden naar Papendrecht voor de liefde, maar ontdekte dat ze voor een toko elders heen moest. „Terwijl ik gewend was aan mijn geboortestad Rotterdam; daar vind je op iedere hoek van de straat wel een toko. En dus ging ik dan ook regelmatig weer naar Rotterdam voor mijn ingrediënten.”

De ondernemer, inmiddels woonachtig in Dordrecht, kookte destijds in de weekenden thuis maaltijden die mensen op bestelling konden afhalen. „Gewoon omdat ik dat zo leuk vond. Dan kookte ik Surinaamse nasi of bami bijvoorbeeld. Op een gegeven moment liep dat zó goed dat mensen in een rij voor mijn deur stonden”, lacht ze.

In de toko van Bernadette Verbaan (48) werken alleen maar vrouwen: „Er heeft hier nog nooit een man gesolliciteerd.” Foto: Jeffrey Groeneweg

Lees verder onder de advertentie

Geen horecavergunning

En toen kwam ze op het pandje in het winkelcentrum. „Ik zag het meteen voor me: een toko met een paar tafeltjes en stoeltjes waar ik vers eten kon maken. Maar: dit pand was een detailhandel, een horecavergunning kreeg ik er niet voor.”

„Ik weet nog wel dat er mensen waren die destijds vroegen: ‘Een toko? Wat is dat?’ Toen dacht ik wel even: waar begin ik aan?” Toch waagde Bernadette de sprong en begon ze de allereerste toko in Papendrecht.

Lees ook: Het gepeperde succes van ‘Sambalmeisje’ Shirley (23): ‘Dit ben ik. Dit doe ik. Dit is mijn product’

Lees verder onder de advertentie

Van koeienstal tot kookstudio

Ondertussen begon ze ook met kookworkshops vanuit een omgebouwde koeienstal in de achtertuin. „Daarin zat mijn kookstudio. Nu zijn we vorig jaar uitgebreid omdat de groenteboer naast ons wegging. We hebben nu wél een horecavergunning, we doen ook aan catering en ik geef nog altijd workshops in het oude deel van onze toko.”

Er heeft hier nog nooit een man gesolliciteerd Bernadette Verbaan B’ssoulfood

Opvallend detail: er werken alleen maar vrouwen in haar zaak. „Zeven in totaal. Dat is niet bewust hoor. Maar ik zie het inmiddels ook als onze kracht. Er heeft hier nog nooit een man gesolliciteerd.”

Op het menu staan Surinaamse broodjes, gerechten als bami, roti en nasi en een van hun specialiteiten: stoba, een Antilliaanse stoofschotel met rundvlees. „Dat recept is bij ons thuis eigenlijk met geitenvlees, maar ik dacht: wat de boer niet kent, vreet die niet.” Rundvlees leek haar een beter alternatief omdat geitenvlees in Nederland minder gangbaar is.

Lees verder onder de advertentie

Ondernemer Award

„We koken iedere dag alles vers, dus ik begin mijn dag hier al rond vier of vijf uur ‘s ochtends. Dan zijn alleen de schoonmakers en de bakker al in het winkelcentrum.”

Vorig jaar won B’ssoulfood nog de Ondernemer Award van Papendrecht. „Heel bijzonder dat wij die hebben gewonnen. Ik denk dat we sindsdien ook wel meer naamsbekendheid hebben gekregen.”

En Arne? „Die zou nu zeggen: zie je wel, ik zei toch dat dit een succes ging worden”, glimlacht Bernadette.