Het was een goede zet van Patrick Pan, de eigenaar van het restaurant Pan tussen Oldenzaal en Deurningen. Hij vroeg dochter Chunlei een video te maken voor TikTok. Een filmpje met een serieuze boodschap, want de Aziatische horeca ‘sterft langzaam uit’. „Dat dat filmpje zó hard zou gaan, dat had ik niet verwacht.”

Lees verder onder de advertentie

Grote zorgen voor Aziatische horecabedrijven, want door het afschaffen van het ‘Chinees koksbeleid’ mogen bedrijven vanaf 1 juli 2024 geen eisen meer stellen aan de ervaring en kennis die koks hebben van de Aziatische keuken. Dat zorgt er in de praktijk voor dat ondernemingen geen koks meer vanuit Azië deze kant op kunnen halen. Er is een petitie gestart om de koksregeling opnieuw in te voeren. „Anders dreigt het authentieke Aziatische eten in de toekomst uit Nederland te verdwijnen”, aldus Pan tegen het AD.

Lees ook: Verkopen via online livestreams? Deze ondernemers doen het: ‘70 procent van omzet uit TikTok’

De regeling kan het einde van Aziatische restaurants betekenen

Patrick Pan van het restaurant Pan is bezorgd. Hij heeft twee Aziatische koks in dienst. „De een doet de wok, de ander de teriyaki”, zegt hij. „Met de huidige regels is er een kans dat zij hier weg moeten op het moment dat hun werkvergunning afloopt.”

Lees verder onder de advertentie

Voor veel restaurants zou de regeling in de toekomst kunnen betekenen dat ze moeten stoppen, vooral de kleinere zaken Patrick Pan

Deze twee koks begonnen na 1 januari 2022 bij Pan en dan geldt een volledige arbeidsmarkttoets als de vergunning moet worden verlengd. Pan: „Voor veel restaurants zou de regeling in de toekomst kunnen betekenen dat ze moeten stoppen, vooral de kleinere zaken.”

Pan vraagt dochter om hulp via TikTok

Pan zegt dat het niet makkelijk is nieuwe koks te vinden. „Dat geldt ook voor Nederlandse restaurants. Het is superlastig.” Hij vroeg daarom zijn dochter Chunlei of zij niet kon helpen de petitie Red de Aziatische horeca onder de aandacht te brengen. „Zij heeft best veel volgers op TikTok. Dus ik dacht: laat ik haar eens vragen.”

Als ik vijf minuten praat, dan kijkt niemand naar het filmpje. Toen mijn vader belde dacht ik: ik film het gewoon Chunlei Pan

Toch verraste het filmpje Patrick Pan. Chunlei besloot immers de camera aan te zetten toen haar vader haar belde. Chunlei lacht en zegt: „De vraag kwam bij mij terecht, maar ik dacht meteen: hoe doe ik dit op een originele manier? Als ik vijf minuten praat, dan kijkt niemand naar het filmpje. Toen mijn vader belde dacht ik: ik film het gewoon.”

Lees verder onder de advertentie

TikTok-filmpje is 800 duizend keer bekeken

En zo kwam de noodkreet van vader Patrick op een originele manier in beeld. De petitie was vóór het filmpje van Chunlei zo’n 5.000 keer ondertekend, nu staat de teller op 19.000. „Ik had niet verwacht dat mijn filmpje zo vaak zou worden bekeken”, zegt Chunlei. „Inmiddels meer dan 800.000 keer. Het gaat hard.”

Chunlei is blij dat ze op deze manier kan helpen en verbaast zich erover dat Aziatische restaurants over het algemeen weinig gebruikmaken van sociale media. „Bij Pan zijn wij daar best druk mee. Veel andere restaurants zijn misschien wat traditioneler, terwijl je online grote groepen mensen kunt bereiken. Daar zijn we na het filmpje op TikTok wel achter gekomen.”

Lees ook: Wekker zetten en lang in de rij voor TikTok-hype: ‘Verkochten 3,5 broodjes kaassoufflé per minuut’