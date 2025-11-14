Simon runt op vierde etage van Philips Stadion Aziatisch restaurant: ‘Ik ga voor betaalbare wow-ervaring’

Hij werd opgeleid tot laborant, droomde van een carrière als professioneel ijshockeyer, maar belandde uiteindelijk achter de pannen van het Chinese restaurant van zijn schoonouders. Het leven zit vol verrassingen, en dat vindt Simon de Wit prima.

Het is net wat er op zijn pad komt, zo vertelt Simon de Wit (46) aan een tafeltje in zijn restaurant Ikigai in het Philips Stadion. Met uitzicht op het veld waar een dag eerder de spelers van PSV die van Napoli op een hoopje speelden. Simon tegen het Eindhovens Dagblad: „Het zat hier bomvol, prachtig om mee te maken, al heb ik zelf weinig van de wedstrijd gezien.”

Sinds 1 oktober is de Eindhovense horecaondernemer lid van het landelijke bestuur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) waar hij natuurlijk ook de belangen van deze regio gaat vertegenwoordigen. Ook hier legde hij een ongebruikelijke route af: in 2017 vervulde hij die rol eerst bij het provinciale bestuur, en de afgelopen jaren bij de Eindhovense afdeling.

Bijna profcarrière ijshockey

Maar het begon bij Simon allemaal met een studie medische beeldvormende en radiotherapeutische technieken. „Die heb ik ook afgerond, en na mijn stage bij het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis ben ik daar ook nog even blijven hangen. Maar in dezelfde periode speelde ik ook ijshockey op hoog niveau. Eerst in Dordrecht, toen even in Eindhoven en uiteindelijk in Tilburg. Ik stond op het punt om naar Azië te verhuizen voor een profcarrière, maar toen werd mijn vrouw zwanger.”

Het bleek uiteindelijk de opmaat naar een ommekeer in zijn leven. „Een kind grootbrengen in Azië zagen we niet zitten, dus we bleven in Eindhoven. En toen ben ik toegetreden tot het familiebedrijf van mijn schoonouders.”

Levenswerk Simon de Wit gesloopt

Zij hadden in 2000 restaurant Oriental Green House aan de Eindhovense Aalsterweg overgenomen en konden wel wat hulp gebruiken. „Uiteindelijk hebben mijn vrouw, haar zussen en ik in 2011 de leiding gekregen. We waren graag nog jaren doorgegaan, maar begin 2024 werd het pand verkocht en de nieuwe eigenaar bleek andere plannen te hebben: sloop om plaats te maken voor woningen.”

„Dat deed wel een beetje pijn”, aldus Simon. „Ik vind levenswerk wat zwaar klinken, maar zo voelde het Oriental Green House wel voor mij. We waren er zeven dagen in de week mee bezig. Op zondagen reden we met tien auto’s rond om de bestellingen te bezorgen. Een doorstart op een andere locatie? Daarvoor heb je een geschikt pand nodig, en dat was er gewoon niet.”

Begin maart 2020 gingen we open, een week later moesten we dicht vanwege corona Simon de Wit Eigenaar Ikigai

To-go locatie restaurant Ikigai

Waar er een deur dichtvalt, opent er altijd wel een nieuwe in het leven van de ondernemer. Zo maakt hij plannen voor een personal trainingstudio en opende hij al een to-go locatie van zijn andere restaurant Ikigai. „Aan de Keizersgracht, waar we met een beperkte kaart met Aziatische streetfood voorzien in de behoefte om af te halen of te laten bezorgen.”

In het Philips Stadion is die mogelijkheid er volgens Simon eigenlijk niet. Het is volgens de ondernemer sowieso best een uitdagende locatie voor een restaurant. „We zitten op de vierde etage, maar van de buitenkant is dit natuurlijk gewoon een voetbalstadion. Pas als mensen de stap zetten om naar binnen te lopen, zien ze wat we te bieden hebben.”

Twee jaar na de opening pas écht opgebouwd

De start was overigens allesbehalve soepel. „We hebben nét voor corona het huurcontract getekend. Na een verbouwing gingen we begin maart 2020 weer open. Een week later moesten we weer dicht vanwege corona. Eigenlijk konden we pas in 2022 echt gaan bouwen aan onze zaak.”

Volgens De Eindhovenaar heeft de Eindhovense horeca zich sinds corona stormachtig ontwikkeld. „We zitten hier in de regio sowieso in een soort snelkookpan van groei. Met steeds meer internationals, en dat zie je ook terug in het horeca-aanbod. Keukens uit de hele wereld zijn inmiddels vertegenwoordigd in het straatbeeld.”

Onze huidige chef is 64 en zal het stokje over een paar jaar ook moeten doorgeven Simon de Wit

Sinds 2024 mogen Aziatische restaurants geen koks meer van buiten Europa laten invliegen en dat maakt het volgens Simon best uitdagend om te ondernemen. „Dat zie je ook aan de afname van het aantal klassiek Chinese restaurants in de stad. Onze huidige chef is 64 en zal het stokje over een paar jaar ook moeten doorgeven.”

Voor Oriental Green House nam de ondernemer destijds het initiatief om zelf Oekraïners op te leiden tot kok. „En het laatste jaar heb ik zelf ook in de keuken gestaan. Je moet creatief zijn en ook automatiseringen doorvoeren om te overleven. Robots die delen van gerechten voorbereiden, het gaat allemaal een steeds grotere rol spelen.”

Een betaalbare wow-ervaring

Ook om de kosten te beheersen, weet Simon de Wit. „Voor corona dacht ik nog dat de prijzen zouden gaan dalen, maar het is alleen maar duurder geworden. Dus je moet als ondernemer heel strak sturen op de marges. De kunst is om een wow-ervaring te bieden die toch betaalbaar is en waar je nog iets aan kunt verdienen ook. Dat lukt ons vrij aardig.”

Simon wijst naar de wall of fame tegen de muur van zijn restaurant. „Allemaal mensen die in 2019 in ons geloofden en wilden bijdragen aan een crowdfunding om Ikigai mogelijk te maken. En dan ben ik trots dat we al die mensen hun inleg inmiddels hebben terugbetaald.”

Profiteren van samenwerking

Als kersvers bestuurslid bij de landelijke KHN hoopt hij de regio nog beter op de kaart te zetten. „Ik zit er natuurlijk voor de landelijke belangen, maar weet wel precies wat er hier allemaal speelt. Sinds corona loopt de samenwerking hier heel goed. Dat was toen ook echt nodig. Toen we allemaal dicht moesten, ben ik aan tafel gaan zitten met onder andere Ruud Bakker van het Eindhovense bestuur. Vooral met de vragen ‘wat kan er nog wél? en ‘hoe kunnen we optimaal gebruikmaken van de steun die er is?’ Van die samenwerking profiteren we nog steeds. Uiteindelijk hebben we allemaal belang bij een goede horeca in de hele stad.”

