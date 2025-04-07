Kilometers confetti op De Zwarte Cross, rookkanonnen bij de huldiging in De Kuip of vuurwerk tijdens een show in Metropool. Het komt allemaal uit Goor. Sinds dit jaar staat Justin Nijhof (33) aan het roer van het bedrijf dat vader Eric begon en is uitgegroeid tot landelijk één van de grootste experts in speciale effecten.

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Kanonnen die meterslange slierten confetti over het publiek schieten. Metershoge vlammen die een optreden pit geven. Het staat allemaal opgeslagen in grote zwarte koffers in een loods in Goor. Het kantoor van Twinxx zit in een voormalig tankstation aan de weg naar Markelo, schrijft het AD.



Zo spectaculair als hun werk is, zo bescheiden is het pand van Nijhof. „We hebben nu stickers op de gevel geplakt, omdat er dagelijks mensen voor de deur stonden die dachten dat dit nog een tankshop was en sigaretten wilden kopen”, vertelt Justin met een lach. „Volgens mij heeft negentig procent van de inwoners in Goor geen idee dat wij hier zitten en wat we doen.”

Twinxx ‘producent van de glimlach’

Bij de meeste festivalorganisatoren en Nederlandse bands is Gorenaar Eric Nijhof (60) geen onbekende. Als ‘producent van de glimlach’, als eigenaar en als oprichter van Twinxx BV. Sinds dit jaar heeft Eric een stapje terug gedaan en heeft zoon Justin de dagelijkse leiding bij het bedrijf, dat speciale effecten op festivals en andere evenementen levert en regelt. „Ik ben hiermee opgegroeid en wist eigenlijk niet beter”, zegt de Gorenaar nuchter.

“ Twee weken na de Zwarte Cross beginnen we alweer na te denken over het volgende jaar ” Justin Nijhof

Armin van Buuren tot op de milliseconde

Dauwpop, Jera On Air en de Canal Parade staan jaarlijks op de agenda. De Zwarte Cross is qua grootte next level en veruit het grootste project voor de Gorenaren. Elk jaar weer. „Twee weken lang zijn we daar met 35 mensen op het terrein”, legt Justin uit. „En twee weken nadat De Zwarte Cross voorbij is, beginnen we alweer na te denken over het jaar er op.”

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De grootste show? Een anderhalf uur durend optreden van Armin van Buuren. „Die programmeren we van tevoren helemaal in. Tot op de milliseconde. Wanneer gaat welke knaller af, waar komen vlammen uit. Artiesten hebben vaak een rider, waarin staat wat ze willen tijdens zo’n show. Wij leveren dat. En op een festival als de Zwarte Cross hebben we kanonnen staan bij ieder podium. Er gaan in totaal kilometers confetti doorheen tijdens zo’n weekend.”

Meegroeien met Jovink op Zwarte Cross

Hoe hebben vader en zoon Nijhof het voor elkaar gekregen dat festivals en artiesten uit heel het land een belletje naar Goor plegen? Dat begon met Jovink en de Voederbietels. „Ik werkte eind jaren negentig in de horeca”, vertelt Eric. „Toen hebben we Jovink een keer geboekt voor een optreden in het centrum van Goor, voor de deur van de Rabobank. Special effects deed ik toen een beetje als liefhebber. Jovink vond dat zo mooi, dat ze me vroegen vaker mee te gaan naar optredens. Zo is het balletje gaan rollen. De Zwarte Cross groeide uit tot mega-evenement. We hebben ook veel gedaan voor liveprogramma’s van RTL.”

Na corona uit een diep dal

Natuurlijk waren er tegenslagen, zoals de kredietcrisis van 2008 en de coronaperiode. Maar Twinxx groeide gestaag en klom na die twee coronajaren zonder festivals uit een diep dal. Het ging zo goed, dat Eric besloot het bedrijf over te dragen aan Justin. „Ik word ook een dagje ouder en de techniek is nu allemaal zo geavanceerd, dat gaat mij boven de pet. Vroeger had ik vier knopjes, nu zijn het compleet voorgeprogrammeerde shows. Sinds kort hebben we alle effecten in eigen beheer, we hoeven niks meer in te huren. Een grote stap. Dit was het juiste moment. ”

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Naast Justin is Marèl Jansen is ook in dienst bij het bedrijf. De 31-jarige Goorse houdt zich bezig met de productie van evenementen die Twinxx zelf doet, zoals bedrijfsfeesten. „We werken vooral met freelancers, seizoenswerkers. Elk festival vraagt om een andere aanpak. Maar we doen ook de aankleding bij openingen van nieuwe bedrijven. Of een hoogste punt van een nieuw gebouw.”

“ Ik vind het juist gaaf dat we dit jaar ook voor het eerst de Paasparty in Bentelo doen ” Justin Nijhof

Paasparty in Bentelo

Natuurlijk wil Justin groeien met Twinxx. Maar nog meer en nog groter, dat is niet eens waar hij de voldoening uit haalt. „Ik vind het juist gaaf dat we dit jaar voor het eerst de Paasparty in Bentelo ook doen. Dat betekent dat we nu bij alle tentfeesten in de Hof van Twente zijn. Vind ik mooi.”

In Eric heeft Justin een trotse vader, die voor advies altijd bereikbaar blijft: „Justin en Marèl weten veel beter dan ik wat nu de trends zijn op festivals. En hoe je sociale media inzet. Verjonging is goed.” Het bedrijf viel begin dit jaar nog in de prijzen. Twinxx werd uitgeroepen tot Ondernemer van het jaar in 2024. „Als ik Justin dan bij de prijsuitreiking een woordje zie doen, dan is het voor mij moeilijk om droge ogen te houden hoor. Alleen maar mooi.”

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