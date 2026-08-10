Wilfred deed wat niemand ter wereld kon, toch is zijn bedrijf nu failliet: ‘Overheid doet niet wat ze belooft’

Niemand ter wereld deed wat Wilfred Sleijffers deed. Met zijn bedrijf bouwde hij grote, vervuilende walsen om tot uitstootvrije machines. Baanbrekend midden in de stikstofcrisis, en dat allemaal vanuit het Limburgse Mook. Nu is Green Road Equipment failliet en wijst Sleijffers naar de overheid als schuldige. „Het is schandalig wat we in dit land aan het doen zijn.”

Op het bureau van Wilfred Sleijffers staat een trofee. Gemaakt van duurzaam hout, voorzien van kleurrijke blaadjes.



‘Start-up cirkel award Rijk van Nijmegen 2022’, luidt het opschrift.



Wilfred blaast het stof van de prijs. Vier jaar lang toverde die een glimlach op zijn gezicht. Nu hoeft hij hem niet meer te zien. „Schandalig is het. Echt schandalig, wat we in dit land qua overheidsbeleid aan het doen zijn”, zegt hij tegen de Gelderlander.

De ondernemersprijs die Green Road Equipment in 2022 won. Foto: David van Haren

Wilfred is sinds 15 juli directeur van een failliet bedrijf, Green Road Equipment. Had dat in 2021 voorspeld en je was voor gek verklaard. Het bedrijf, dan net opgericht, pioniert. In het kleine Mook gebeurt iets wat nergens ter wereld navolging vindt.

Stikstofcrisis is kans voor Green Road Equipment

De stikstofcrisis bevindt zich op het hoogtepunt. De wegenbouw dreigt volledig stil te vallen. Wilfred is op dat moment alleen nog directeur van Geba. Met dat bedrijf verhuurt hij walsen, asfaltspreidmachines en andere voertuigen die nodig zijn om een weg aan te leggen.



Maar die mogen plots niet meer zomaar de weg op in kwetsbare gebieden. „Die moesten uitstootvrij worden, of in ieder geval een stuk duurzamer, was het verhaal.”



Wilfred besluit zijn buitenlandse fabrikanten te bellen. Gaan zij hun machines vergroenen? „Nou, die gingen voorlopig niets doen. Ze maakten zich nog geen zorgen. In andere landen, zoals Duitsland, was de stikstofproblematiek nog niet zo urgent.”



De directeur weet genoeg. Hij legt de telefoon neer, verzamelt technisch personeel om zich heen en richt een tweede bedrijf op: Green Road Equipment. „We begonnen bestaande dieselwalsen en asfaltspreidmachines om te bouwen. We haalden alle vervuilende onderdelen eruit en vervingen die door batterijen. Soms waren die machines al 25 jaar oud, maar wij gaven ze een nieuw leven.” Zo bouwde het bedrijf in een paar jaar tijd, zestig machines om.

Grote klanten en schouderklopjes

Het idee slaat direct aan. Heijmans, Dura Vermeer en VolkerWessels: Green Road Equipment mag alle grote bouwbedrijven van Nederland tot klant rekenen. Zij laten de voertuigen in hun eigen huisstijl spuiten en afleveren.

Een volledig elektrische asfaltspreidmachine. De witte accu is zichtbaar. Foto: David van Haren

Wilfred zelf wordt ondertussen door overheden gefêteerd. Hij ontvangt prijzen en oorkondes. Green Road Equipment is een ‘circulaire changemaker’ en verschijnt regelmatig in toplijsten van duurzame bedrijven.



„Natuurlijk was dat leuk, maar bij die uitreikingen zei ik steeds hetzelfde: de echte prijs? Dat zouden opdrachten van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat moeten zijn.”



Want, zegt Wilfred, het was hem bij de oprichting al duidelijk dat er één grote risicofactor was: het beleid van de overheid. „En die overheid doet niet wat ze belooft.”

Val kabinet luidt het einde in

Dat zit zo. Het is 7 juli 2023 wanneer de VVD onder leiding van Dilan Yesilgöz de stekker uit het kabinet Rutte IV trekt. Het kabinet valt op asiel, maar de val heeft net zo goed gevolgen voor ander beleid – zoals stikstof.



Die onzekerheid in het landsbestuur, maakt dat Green Road Equipment vrijwel alle opdrachten direct ziet wegvallen. Grote aannemers én overheden maken een pas op de plaats. Want hoewel de elektrische machines een stuk duurzamer en gezonder zijn dan hun evenknie op diesel, zijn ze ook duurder en vereisen ze extra kennis bij de mensen die ze gebruiken.



Zolang er geen kabinet is dat de druk erop houdt, is er geen gemeente die vrijwillig de portemonnee trekt. „Dat snap ik wel, want tegelijkertijd wordt er op die gemeente bezuinigd. Als ze de keuze hebben om geld in de zak te houden, doen ze dat.”

David van Haren

De situatie voor het bedrijf verslechtert wanneer het nieuwe kabinet ruim driehonderd dagen later zitting neemt. „De PVV en BBB kregen het voor het zeggen, en die hadden minder met stikstofregels.”



Wilfred kan dat twee jaar later nog steeds slecht verteren, getuige zijn lichaamstaal. Hij leunt voorover. „Eén bijeenkomst kan ik me nog precies voor de geest halen. We waren in 2023 op bezoek bij Rijkswaterstaat, met andere bedrijven, overheden en andere mensen in de sector.”



„Een aanwezige van Rijkswaterstaat verhief zijn stem. ‘Hóe gaan we die emissievrije voertuigen bouwen en de productie opschalen, wat is daarvoor nodig? Het moet!’ Niet veel later viel het kabinet, werden ambities bijgesteld en gebeurde er niets meer.”

Naar het buitenland

Niet dat ze in Mook op dat moment stil gingen zitten. „We keken wat er in het buitenland mogelijk was. We namen iemand in dienst die voor ons de markt in Scandinavië ging verkennen. Dat lukte ook, er kwamen meerdere opdrachten uit.”



Ook in Londen, waar een streng milieubeleid wordt gevoerd, weet Wilfred een klus te bemachtigen. „Maar voordat alles rond is en je het geld daadwerkelijk ontvangt, ben je maanden of jaren verder.”

“ Dit kabinet neemt stikstof weer serieus. Het risico is dat het kabinet weer draait, maar feit is dat we nog steeds iets unieks in handen hebben. ” Wilfred Sleijffers

Die tijd heeft het bedrijf niet. Alle kosten lopen wel gewoon door, waaronder de salarissen van de acht vaste medewerkers. „Op een gegeven moment werd dat onverstandig. Ik heb zelf het faillissement aangevraagd.”



Enkele dagen na het gesprek, laat Wilfred weten dat het bedrijf een doorstart maakt met nieuwe investeerders. „Dit kabinet neemt stikstof weer serieus. Het risico is dat het kabinet weer draait, maar feit is dat we nog steeds iets unieks in handen hebben.”



Onlangs werd het bedrijf opnieuw genomineerd voor de Circulaire prijs Rijk van Nijmegen. „Ik heb ze verteld dat ik van de nominatie afzie. Wij komen niet. Dat vonden ze verrassend.”



Dit artikel is oorspronkelijk geschreven door Jip Trommelen - te Pas voor de Gelderlander.