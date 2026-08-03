Nieuwe verpakkingsregels gelden vanaf 12 augustus: deze rol heeft jouw bedrijf en dit moet je regelen

Van de schoenendoos van een webshop tot de maaltijdverpakking van een bezorgrestaurant: vanaf 12 augustus gelden nieuwe Europese verpakkingsregels. Wie zelf een verzendverpakking samenstelt, kan bijvoorbeeld fabrikant worden en krijgt extra verplichtingen. Welke rol heb jij als ondernemer en wat moet je nu regelen?

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Eerst dit: niet alle regels gaan direct in

De nieuwe Europese verpakkingsregels moeten zorgen voor minder afval en meer hergebruik en recycling. De invoering gebeurt stap voor stap.



Voor ondernemers draait het vanaf 12 augustus vooral om de vraag welke rol ze hebben, welke gegevens ze moeten bijhouden en hoe ze aantonen dat hun verpakkingen aan de regels voldoen. De veelbesproken grens van maximaal 50 procent lege ruimte in een verzenddoos volgt pas vanaf 2030 of later.



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Welke rol heeft jouw bedrijf?

De nieuwe wet, die PPWR heet, onderscheidt verschillende rollen:



• Fabrikant: maakt een verpakking volledig af of laat die onder eigen naam of merk maken.

• Importeur: haalt verpakkingen of verpakte producten van buiten de EU.

• Distributeur: koopt deze bij een bedrijf binnen de EU.

• Producent: is de fabrikant, importeur of distributeur die een verpakking of verpakt product voor het eerst in Nederland aanbiedt.

• Fulfilmentdienstverlener: verzorgt minimaal twee diensten, zoals opslag, verpakken, adresseren en verzenden, zonder eigenaar van de producten te zijn.



Je bedrijf kan meerdere rollen hebben. Koop je dozen uit Duitsland, dan ben je distributeur. Stel je zelf een complete verzendverpakking samen uit een doos, tape, verzendlabel en vulmateriaal, dan geldt je bedrijf daarvoor als fabrikant. Je moet de gegevens van alle onderdelen verzamelen en verwerken in één conformiteitsverklaring.

Uitzondering voor micro-ondernemingen

Laat je als micro-onderneming (minder dan tien werknemers en maximaal 2 miljoen euro omzet of balanstotaal) een verpakking onder je eigen naam of merk maken, dan kan in sommige gevallen de leverancier als fabrikant gelden. Voorwaarde is onder meer dat die leverancier in Nederland is gevestigd. De uitzondering geldt niet automatisch voor iedere verpakking of handelsconstructie.

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Wat moet je vóór 12 augustus regelen?

Checklist voor webshops en merken:



• Breng alle product-, verzend- en transportverpakkingen in kaart.

• Bepaal per verpakking welke rol jouw bedrijf heeft.

• Noteer leverancier, herkomst, gebruikte materialen en gewicht.

• Vraag de benodigde technische gegevens op bij leveranciers.

• Controleer of naam en adres van de fabrikant op de verpakking staan.

• Zorg als fabrikant voor een technisch dossier en EU-conformiteitsverklaring.

• Controleer voedselcontactverpakkingen op de nieuwe PFAS-grenzen.



Je leverancier moet je de gegevens geven die je nodig hebt voor de conformiteitsverklaring. Ben jij fabrikant, dan blijf jij verantwoordelijk voor het complete dossier. Ben je importeur of distributeur, dan moet je controleren of de fabrikant zijn documentatie op orde heeft.

Wat staat in het technische dossier?

Daarin staan onder meer:



• een beschrijving van de verpakking en het gebruik;

• ontwerp- en productietekeningen;

• materialen en gewicht per materiaal;

• toegepaste normen en testmethoden;

• informatie over schadelijke stoffen;

• onderbouwing van minimalisatie, recyclebaarheid en herbruikbaarheid.

Heb je nog verpakkingen op voorraad?

Die mag je vaak gewoon blijven gebruiken. Voorwaarde is dat ze vóór 12 augustus 2026 al in de EU op de markt zijn gebracht. Het gaat dus niet om de datum waarop de doos bij jou in het magazijn kwam, maar om het moment waarop de fabrikant of importeur die voor het eerst in de EU aanbood.

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Welke regels volgen later?

Nieuwe labels die duidelijk maken in welke afvalbak een verpakking hoort, komen vanaf 2028 of later. Strengere eisen aan recyclebaarheid, verplichte percentages gerecycled plastic en het verbod op sommige overbodige verpakkingen volgen grotendeels vanaf 2030.



Intussen wordt de wet nog verder uitgewerkt. Volgens Verpact komen er tot en met 2029 zeker dertig aanvullende Europese documenten met technische regels. Nog niet helemaal duidelijk is welke onderdelen van de conformiteitsverklaring op 12 augustus al volledig moeten zijn onderbouwd en voor welke eisen nog Europese normen of uitvoeringsregels ontbreken.



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