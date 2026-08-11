Volle agenda, te weinig geld: ‘Hoe kan ik zo hard werken en toch mijn salaris niet volledig betalen?’

Veel ondernemers verwarren een volle agenda met financiële zekerheid. In haar begeleiding ziet financieel ondernemerscoach Mylène Duurland hoe snel dat misgaat bij seizoensbedrijven. Deze ondernemer werkte de hele zomer door, maar kon zichzelf in de winter niet volledig betalen. In haar expertblog vertelt Mylène hoe hij zijn inkopen, salaris en klantenwerving weer onder controle kreeg.

Lees verder onder de advertentie

De zomer is voor veel schilders een drukke periode. Voor andere ondernemers kan juist nu een rustigere periode zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor zakelijke dienstverleners en sommige groothandels.



Tijdens zo’n rustige periode wordt duidelijk of een ondernemer financieel heeft vooruitgekeken. De omzet daalt tijdelijk, maar salarissen, belastingen en andere vaste lasten lopen door.



Als growth partner kijk ik daarom niet alleen naar groei. Ik onderzoek ook of een bedrijf de rustige maanden financieel kan opvangen. Deze praktijkcasus laat zien waarom dat nodig is.

Iedere winter kwam dezelfde stress terug

Ik begeleidde een ondernemer met een schildersbedrijf dat sterk afhankelijk is van het seizoen. In het voorjaar en de zomer had hij volop werk. Zijn klanten waren tevreden en de omzet was goed.



In de winter zag zijn situatie er anders uit. Door de weersomstandigheden nam het aantal opdrachten af, maar zijn kosten liepen door. Soms kon hij zijn volledige maandelijkse DGA-salaris niet uitbetalen.



‘Hoe kan ik zo hard werken en toch mijn salaris niet volledig betalen?’, vroeg hij mij.

Ik wilde weten waar het geld bleef

We zijn niet direct naar meer opdrachten gaan zoeken. Eerst wilde ik begrijpen waarom het geld steeds in dezelfde maanden opraakte. Daarom bekeken we zijn inkomsten en uitgaven over het hele jaar.



Het probleem begon niet pas in de winter. De basis werd al gelegd tijdens de drukke maanden. Er kwam veel geld binnen, maar een duidelijke verdeling ontbrak.



Hij reserveerde te weinig voor de winter, belastingen en toekomstige inkopen. Daardoor leek zijn banksaldo ruimer dan het werkelijk was. Een deel was al nodig voor kosten die later zouden komen.

Lees verder onder de advertentie

Het geld kwam regelmatig te laat

Ook de facturatie speelde een rol. Facturen gingen soms later de deur uit dan nodig. Daarna duurde het nog weken voordat klanten betaalden.



Het werk was al uitgevoerd en de kosten waren gemaakt. Ondertussen moest hij materiaal kopen voor de volgende opdracht. Zo ontstond een gat tussen betalen en betaald krijgen.



Ik zie dit vaker in mijn begeleiding. Een ondernemer kan genoeg werk hebben en winst maken, maar toch geld missen.

Meer omzet was niet de oplossing

De ondernemer dacht eerst dat hij vooral meer werk nodig had. Meer opdrachten en een hogere omzet leken de logische oplossing. Toch kan extra werk de druk op de rekening juist vergroten.



Materialen en extra capaciteit moeten vaak vooraf worden betaald. De klant betaalt meestal pas na afloop. Ook hier waren er opdrachten, maar niet altijd genoeg middelen om ze zonder zorgen op te starten.



Groei vraagt vaak om geld voordat ze iets oplevert. Het ging dus niet alleen om omzet. De momenten waarop geld binnenkwam en vertrok, oftewel de cashflow, waren minstens zo belangrijk.

Zijn cijfers keken vooral terug

Zijn administratie was op orde en zijn boekhouder deed goed werk. Toch vertelde de boekhouding hem vooral wat er al was gebeurd. Hij miste een financiële vooruitblik.



Een jaarrekening laat zien wat een bedrijf heeft verdiend. Die vertelt niet altijd hoeveel geld er volgende maand beschikbaar is. Een verstuurde factuur telt al mee als omzet, terwijl de klant misschien pas weken later betaalt.



Ondertussen moeten salarissen, belastingen en leveranciers wel worden voldaan. Ondernemers kennen vaak hun omzet en winst, maar kunnen moeilijk vooruitkijken. Daardoor baseren ze belangrijke beslissingen vooral op hun huidige banksaldo.

Lees verder onder de advertentie

Zes maanden in beeld

Samen maakten we een cashflowprognose voor zes maanden. De ondernemer moest er zelf mee kunnen werken.



We bekeken welke opdrachten vaststonden en wanneer hij kon factureren. Ook schatten we in wanneer klanten zouden betalen. Daarna brachten we de verwachte uitgaven in kaart. We namen de vaste lasten, belastingen, materiaalinkopen en het DGA-salaris mee. Zo zagen we vooraf in welke maanden het geld krap kon worden.



Het overzicht liet ook zien wanneer er te weinig nieuwe opdrachten klaarstonden. Daardoor wist hij eerder wanneer hij nieuwe klanten moest benaderen. Zijn financiële planning hielp hem dus ook bij zijn verkoop.

Geld uit goede maanden kreeg een doel

Daarna richtten we vaste reserveringen in. Een deel van de inkomsten uit het hoogseizoen was voortaan bestemd voor de winter. Hij hield ook geld apart voor belastingen en materialen.



Het geld stond nog steeds op zijn rekening, maar hij behandelde het niet meer als vrij besteedbaar. Dat onderscheid gaf direct meer duidelijkheid. Ook pakten we de facturatie aan. Facturen moesten snel na het uitgevoerde werk worden verstuurd. Openstaande bedragen werden beter gevolgd.



We bespraken de cijfers regelmatig en keken steeds zes maanden vooruit. We pasten de planning aan wanneer een opdracht verschoof of een klant later betaalde.

De financiële rust kwam terug

De gevolgen waren concreet. Hij kon zijn materialen weer op tijd inkopen. Ook in de winter kon hij zijn volledige DGA-salaris uitbetalen.



Ik zag zijn houding veranderen. Hij reageerde niet langer op problemen die al waren ontstaan. Hij kon ze zien aankomen en vooraf een keuze maken.



De winter voelde niet meer als een onzekere periode. Hij wist hoeveel geld beschikbaar moest blijven. Ook zag hij wanneer het tijd was om nieuwe klanten te zoeken.

Lees verder onder de advertentie

Dit is voor mij gezonde groei

Bij deze ondernemer was een gebrek aan werk niet de kern van het probleem. Hij miste overzicht, vaste reserves en een financieel ritme. Toen we dat veranderden, verdwenen de terugkerende tekorten.



Hij kon weer inkopen, zichzelf volledig betalen en eerder nieuwe klanten zoeken. Voor mij is dat gezonde groei. Niet alleen meer verkopen, maar een bedrijf bouwen dat die groei financieel kan dragen.

Wanneer zoeken andere ondernemers hulp?

Deze begeleiding maakte mij benieuwd naar andere ondernemers. Wanneer besluit je dat cijfers uit het verleden niet meer genoeg zijn? En wat verwacht je dan van een businesscoach of growth partner? Daar doe ik momenteel kort onderzoek naar. De belangrijkste inzichten wil ik later delen in een volgende blog.



Een terugkerend tekort is geen verrassing meer. Door vooruit te kijken, kun je ingrijpen voordat de stress begint.