Waarom Josh Veldhuizen een externe ceo aanstelde bij JOSH V: ‘Ik werd de rem op groei’

De oprichters van schoonmaakmerk Seepje zijn 13 jaar na de start op zoek naar een ceo. Daarmee zijn Jasper Gabriëlse en Melvin Loggies niet de eerste ondernemers die na verloop van tijd actief op zoek gaan naar iemand van buitenaf die de dagelijkse leiding op zich neemt. TicketSwap en JOSH V gingen Seepje voor. Hoe is dat bevallen?

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Seepje zoekt ceo Seepje wil in 5 jaar groeien naar een omzet van 25 miljoen euro en de nummer 1 worden in schone zeep. De bouwstenen liggen er volgens het bedrijf. En er ligt een doordachte strategische basis. ‘Wat de organisatie nu nodig heeft, is een ceo die daarin de juiste keuzes maakt en focus aanbrengt. Iemand die structuur, cadans en discipline aanbrengt en de integrale P&L-verantwoordelijkheid draagt’, aldus oprichters Jasper Gabriëlse en Melvin Loggies. Samen met Top of Minds is de zoektocht de afgelopen week begonnen, mede via een LinkedIn-post.

Modemerk JOSH V voerde afgelopen maart een strategische directiewissel door: Marie-José Vermin nam de dagelijkse leiding over van Josh Veldhuizen. De oprichter ziet het overigens niet als terugstappen, vertelt ze De Ondernemer. „Ik zie het juist als een grote stap vooruit. Ik heb bewust ruimte gemaakt voor een ceo die JOSH V naar de volgende fase kan leiden. Ik begon JOSH V op mijn 23ste en ben vijftien jaar lang zowel founder als ceo geweest. In die jaren zijn het bedrijf en ik samen gegroeid. Maar iedere groeifase vraagt om ander leiderschap, en soms ook om de moed om zelf van positie te veranderen.’’



Na vijftien jaar wist ze: als alles via haar blijft lopen, wordt ze op een gegeven moment niet meer de versneller, maar juist de rem op de groei. Veldhuizen: „Een organisatie is pas echt schaalbaar als zij niet afhankelijk is van één persoon, ook niet van de oprichter. Mijn rol ligt nu waar ik de meeste waarde toevoeg: bij de collecties, het merk, creativiteit, strategie en het zien van nieuwe kansen.’’

“ Een organisatie is pas echt schaalbaar als zij niet afhankelijk is van één persoon - ook niet van de oprichter ” Josh Veldhuizen JOSH V

Precies het juiste moment én de juiste persoon

Hoe zijn de eerste maanden bevallen sinds Marie-José Vermin is aangesteld als ceo? „De eerste maanden hebben bevestigd dat dit precies het juiste moment was en dat Marie-José de juiste persoon is. We hebben eerst een halfjaar samen proefgedraaid en merkten al snel dat we niet alleen dezelfde ambitie en visie delen, maar elkaar ook echt aanvullen. Marie-José brengt ervaring mee die ik zelf niet in huis had. Ze heeft een groot deel van de dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid overgenomen en brengt structuur, rust en snelheid. Daardoor hoeft de organisatie niet langer voor elke volgende stap op mij te wachten.’’



Veldhuizen: „Dat is ook heel fijn voor ons team van 70 mensen. De dagelijkse leiding is nu helder belegd, beslissingen worden sneller genomen en er is meer ruimte voor aandacht en ontwikkeling. Het resultaat is niet dat ik minder betrokken ben, maar dat ik veel gerichter van waarde kan zijn. Ik heb mijn handen en mijn hoofd weer vrij om vooruit te kijken, te creëren en nieuwe kansen te ontwikkelen.’’

“ Ik wilde iemand naast mij die verantwoordelijkheid durft te nemen, tegengas kan geven en het bedrijf zelfstandig kan leiden ” Josh Veldhuizen JOSH V

Durf tegengas te geven

De samenwerking is heel sterk, stelt de mode-ondernemer. „Marie-José leidt de organisatie en bouwt verder aan de structuur die nodig is om door te groeien. Ik richt mij op de creatieve koers, het merk, strategie en nieuwe mogelijkheden. We vertrouwen op elkaars expertise, spreken elkaar open en direct aan en hebben allebei de ruimte om vanuit onze eigen rol het bedrijf te leiden. Dat is essentieel.”

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„Marie-José is niet aangesteld als verlengstuk van mij. Ik heb geen ceo aangesteld om mijn beslissingen uit te voeren, maar om zelf de juiste beslissingen te nemen. Ik wilde iemand naast mij die verantwoordelijkheid durft te nemen, tegengas kan geven en het bedrijf zelfstandig kan leiden.’’

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Tips en advies voor ondernemers en ceo’s

Heeft Josh Veldhuizen tips en lessen voor ondernemers en ceo’s die twijfelen om dezelfde stap te zetten? „Mijn belangrijkste advies: doe het vanuit ambitie, niet vanuit uitputting. Wacht niet tot je agenda overloopt of de organisatie vastloopt. Zoek ook niet naar een tweede versie van jezelf. Zoek iemand die dezelfde waarden en ambities deelt, maar juist iets toevoegt wat jij niet hebt. En neem de tijd om dat echt te testen, dat halfjaar proefdraaien was voor ons cruciaal.’’



„Maar uiteindelijk werkt het alleen als je ook echt durft los te laten. Taken delegeren terwijl je alle beslissingen bij jezelf houdt, is geen schaalbaarheid. Dan verplaats je werk, geen verantwoordelijkheid. Iedere goede ondernemer moet continu met drie dingen bezig zijn: verantwoordelijkheid delegeren, mensen laten groeien en nieuw talent aantrekken. Zo creëer je schaalbaarheid en dus groei’’, besluit Veldhuizen.



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