Pas bij een IQ-test ontdekte hoogbegaafde Louis (49) waarom hij vastliep op zijn werk: ‘Het was een beperking’

Voor Louis Heek (49), ondernemer met een administratiekantoor, is zijn hoogbegaafdheid meestal een zegen. Kansen ziet hij razendsnel en nieuwe ideeën blijven maar komen. Doordat Louis pas op latere leeftijd ontdekte dat hij hoogbegaafd was, zag hij het niet altijd als een kracht. „In het verleden was het een beperking, het was echt een obstakel.”

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Dat hij hoogbegaafd is, wist Louis Heek niet vanaf jonge leeftijd. Wel merkte hij dat hij vaak sneller dacht dan anderen. Gesprekken had hij in zijn hoofd al afgerond, terwijl anderen nog halverwege waren. Pas tijdens een sollicitatieprocedure, met een uitgebreide screening en IQ-test, viel het kwartje. „Ik sprong daar met kop en schouders boven iedereen uit. Dat was voor mij een eyeopener”, vertelt Louis. „Ik dacht: fijn dat ik het nu weet, maar wat kan ik ermee?”



Voor die tijd voelde zijn neurodivergentie niet altijd als een kracht. Neurodivergent betekent dat iemands brein anders werkt dan dat van de meeste mensen. Vooral in loondienst liep hij er regelmatig tegenaan dat functies te weinig uitdaging boden. „In het verleden was het een beperking, het was echt een obstakel. En dat is best frustrerend als je niet zo goed weet hoe je daarmee overweg kunt gaan.”



Hij wisselde meerdere keren van baan. Niet uit onwil, maar omdat hij snel zag waar processen beter konden en vaak verder wilde dan de organisatie toeliet. „Als het proces alleen maar dit is en mijn potentie ligt veel verder, dan blijf ik daar niet hangen. Dat vind ik zonde van mijn energie.”

Werkgevers die potentie zien

Neurodivergente werknemers kunnen veel brengen als de omgeving klopt, stelt Louis. ,,Door bij mensen de juiste knoppen in te drukken, kun je veel grotere hoogten bereiken dan door alleen je standaard dingetje te doen volgens je profiel." Zijn oproep aan werkgevers is daarom duidelijk. „Kijk niet alleen naar wat een poppetje kan, maar welke potentie die heeft. Kijk verder dan het cv en kijk naar de persoon."



Na jaren in loondienst was het overlijden van zijn moeder het kantelpunt. Louis besloot dat het moment daar was om echt voor zijn eigen bedrijf te gaan. „Ik wil echt iets moois nalaten. Echt iets van mij waaraan ik met overtuiging heb gewerkt."

“ Je kan niet alleen maar denken in oplossingen, kansen en vooruitzien. Je moet soms gewoon de dingen doen die je moet doen ” Louis Heek Hoogbegaafde ondernemer

De ideeënstroom als kracht

Als ondernemer merkt Louis dat zijn hoogbegaafdheid vooral zichtbaar wordt in het snel zien van kansen. Tijdens een bijeenkomst over AI in de administratie zag hij direct meerdere toepassingen en mogelijkheden. „Dan laat ik gewoon mijn fantasie de vrije loop.”



Dat snelle denken helpt hem om klanten verder te brengen. Naast de administratie kijkt hij al snel naar wat een ondernemer nog meer met cijfers kan doen. Waar liggen kansen? Welke keuzes kunnen meer opleveren? Hoe kan een proces slimmer? Tegelijkertijd zit daar een valkuil. Ideeën kunnen blijven komen, terwijl het dagelijkse werk ook gedaan moet worden. ,,Je kunt niet alleen maar denken in oplossingen, kansen en vooruitzien. Je moet soms gewoon de dingen doen die je moet doen.”



Daarom werkt Louis bewust met kaders. Repeterende taken plant hij strak in, zodat ze niet blijven liggen. „Dat is echt wel een valkuil”, zegt hij. „Je leert het steeds eerder herkennen.”

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Louis Heek is ondernemer en hoogbegaafd. Foto: Lisan Vugts

‘Geloof vooral in jezelf’

Louis heeft zijn werkweek heel bewust ingericht. ’s Ochtends sport hij eerst, zodat hij zijn energie beter kan richten. Daarna doet hij geconcentreerd werk en later op de dag taken die minder focus vragen. Zijn belangrijkste les voor andere ondernemers, met of zonder label: blijf dicht bij wat energie geeft. „Ondernemen gaat niet altijd eenvoudig. Als je een plan hebt, blijf dan bij je plan. Ook al zit het tegen.”



Voor neurodivergente ondernemers is zijn boodschap extra persoonlijk. Hoogbegaafdheid hoeft geen belemmering te zijn, als je leert hoe je ermee werkt. „Geloof vooral in jezelf. Want als jij een goed idee hebt en dat bij andere mensen aan de man kunt brengen, gaan zij ook in jou geloven.”