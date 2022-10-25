Viaplay passeert mijlpaal van 1 miljoen abonnees in Nederland

Het Zweedse streamingplatform Viaplay, dat op 1 maart in Nederland werd gelanceerd, passeerde in het derde kwartaal de mijlpaal van meer dan 1 miljoen Nederlandse abonnees. De streamingdienst die in verschillende landen veel sport aanbiedt, waaronder Formule 1, Bundesliga- en Premier League-voetbal, maar ook eigen producties maakt, zag het totale aantal abonnees in het afgelopen kwartaal met 879.000 toenemen tot dik 6,4 miljoen. Dat is 78 procent meer dan een jaar geleden.

Lees verder onder de advertentie

Het aantal premium-abonnees in Noorwegen nam toe na de opname van de Engelse Premier League in het pakket in augustus, maar groeide in een langzamer tempo dan verwacht. De internationale Viaplay-activiteiten, ofwel de activiteiten buiten de Scandinavische landen, voegden 685.000 abonnees toe in het kwartaal. Dat is meer dan het dubbele van het aantal abonnees in het voorgaande kwartaal.

De toevoeging van de Engelse Premier League-rechten in Polen en Nederland droegen bij aan de groei. De omzet van de internationale activiteiten nam daardoor ook toe, mede door de hogere abonnementsprijs in Nederland. In Polen groeide het aantal abonnees net als in Nederland tot boven de 1 miljoen. De advertentie-inkomsten daalden met 3 procent op jaarbasis door de zwakkere marktomstandigheden voor tv-reclames.

Premier Sports

Viaplay nam in juli de Britse sportzender Premier Sports over. Met de overname wil het bedrijf in versneld tempo groeien, in aanloop naar de lancering van Viaplay in het Verenigd Koninkrijk dit najaar. Nu de overname van Premier Sports is afgerond, verhoogt het bedrijf de doelstelling voor het aantal internationale abonnees aan het einde van het jaar naar zo'n 2,7 miljoen, van ongeveer 2,5 miljoen. Viaplay wordt op 1 november gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk.

Lees verder onder de advertentie

Tegelijkertijd verlaagt het bedrijf de doelstelling voor het aantal abonnees in Scandinavië van 4,8 miljoen naar 4,6 miljoen. De doelstelling voor het totale aantal abonnees aan het einde van het jaar blijft daarmee ongewijzigd op 7,3 miljoen.

Het mediaconcern zag de omzet in het derde kwartaal groeien met 25 procent tot bijna 4 miljard Zweedse kroon (zo'n 360 miljoen euro). Onder de streep bleef een nettoverlies over van 86 miljoen kroon, tegen een winst van 55 miljoen kroon een jaar geleden.