Secret Sales, een e-commercemarktplaats voor afgeprijsde mode en beauty, neemt Vroom & Dreesmann (V&D) en To Be Dressed over. Deze stap moet de positie van het bedrijf in de Benelux versterken en de pan-Europese groei versnellen.

De overname van V&D betekent meer dan alleen een zakelijke uitbreiding. Met deze strategische beslissing blaast Secret Sales naar eigen zeggen de merknaam nieuw leven in.



Het eens zo grote winkelmerk krijgt directe toegang tot een productvoorraad van miljarden euro’s en meer dan 4.500 mode- en beautymerken. Hiermee moet V&D zich ontwikkelen tot een toonaangevende marktplaats voor afgeprijsde mode in de Benelux. Dat met een lokale winkelervaring die zowel vertrouwd als vernieuwend aanvoelt.



Dit is een unieke kans om V&D te laten evolueren naar iets nieuws, terwijl we trouw blijven aan alles wat mensen eraan waarderen Chris Griffin Secret Sales

Naast V&D To Be Dressed overgenomen

Met de overname wordt ook To Be Dressed, een modeplatform met sterke aanwezigheid bij jonge consumenten, onderdeel van de Secret Sales-familie. Onder het nieuwe eigenaarschap behouden beide merken hun identiteit en essentie, aldus de eigenaars. ‘Ze worden versterkt door de geavanceerde technologie, operationele efficiëntie en het uitgebreide productaanbod.’

Chris Griffin, CEO van Secret Sales: „V&D is niet zomaar een merk, het heeft een speciale plek in het leven van mensen, met herinneringen en waarden die generaties overstijgen. Dit is een unieke kans om V&D te laten evolueren naar iets nieuws, terwijl we trouw blijven aan alles wat mensen eraan waarderen.”



We hebben het merk V&D tien jaar geleden gekocht en succesvol ontwikkeld tot een volledig online bedrijf Jonathan Kahn Cool Investments

Groeiend Europese e-commerceplatform

„We zien de kans om voort te bouwen op het ongelooflijke erfgoed en om het merk te vestigen als de moderne, toonaangevende modebestemming van de Benelux. We zijn ook enthousiast om To Be Dressed te verwelkomen bij ons groeiend Europese e-commerceplatform. Samen zullen deze merken een belangrijke rol spelen in de volgende fase van onze ontwikkeling.”



Jonathan Kahn, partner bij Cool Investments en voormalig eigenaar van V&D, voegt toe: „We hebben het merk V&D tien jaar geleden gekocht en succesvol ontwikkeld tot een volledig online bedrijf. Deze verkoop aan Secret Sales is het begin van een spannend nieuw hoofdstuk.”

Secret Sales actief op zeven Europese markten

Met de toevoeging van de twee merken is het marktplaatsplatform nu actief op zeven Europese markten. Het biedt meer dan één miljoen producten aan, ondersteunt 17 miljoen geregistreerde gebruikers en werkt samen met 4.815 premium partnermerken.