Pieter (21) en Rutger (26) sieren de WK-keuken van Oranje met hun vlijmscherpe Japanse messen

Goed eten is van essentieel belang voor de prestaties van Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en de rest van het Nederlands elftal. Daarom reist er in Amerika een complete keukenbrigade met Oranje mee, met in hun bagage de messen, snijplanken en spatels van Kookgigant-eigenaren Pieter en Rutger. „Hopelijk gaat het Nederlands elftal het heel ver schoppen. Aan het kookgerei zal het in ieder geval niet liggen.”

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We stappen even in de teletijdmachine naar vijf jaar geleden, toen Rutger Bemers vanaf zijn spreekwoordelijke zolderkamer begon met een marketingbureau. Hij maakte online advertenties voor allerlei partijen en vond het hele gebeuren rond e-commerce zo interessant dat hij zelf ook begon met dropshipping. „Rutger houdt van koken en had een passie voor scherpe messen, dus hij wilde uitzoeken of daar handel in zat”, vertelt Pieter Walter, die begin 2024 bij het bedrijf instapte.



Dat liep al snel zo goed dat Rutger ook andere productgroepen ging testen en stap voor stap een serieus bedrijf opbouwde, met een eigen voorraad, een eigen magazijn, steeds meer A-merken in het assortiment en een fysieke winkel. „Grote merken willen minimaal één fysiek verkooppunt zien voordat ze leveren”, legt Pieter Walter uit. „Ze verkopen liever niet aan zolderkamerfiguren, maar breiden hun bekendheid het liefst op een betrouwbare manier uit.”

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Incomplete, vieze keukens

In 2024 gingen de deuren open van Kookgigant in Apeldoorn, met beneden de winkel en daarboven twee verdiepingen met kantoren. ,,In de maanden daarvoor hebben we het hele gebouw zelf verbouwd, met hulp van de vader van Rutger, die vroeger veel in de bouw heeft gewerkt”, vertelt Pieter. Het hele team, toen nog tien mensen, hielp daarbij mee. ,,Inmiddels werken er vijftien mensen bij ons en hebben we ook een Engelse, Spaanse, Franse en Duitse webshop.”

“ De keukenbrigade van Oranje komt tijdens het WK in veel verschillende keukens en die zijn niet altijd compleet en schoon ” Pieter Walter Kookgigant

Bij Kookgigant wordt keukengerei verkocht van meer dan veertig bekende merken, samen goed voor 3500 producten. „Onze omzet houden we voor onszelf, maar we zijn heel hard gegroeid”, vertelt Pieter, die eerder dit jaar via een oud-medewerker in contact kwam met iemand uit de keukenbrigade van Oranje. „Die jongen vroeg of we niet iets samen konden opzetten, want zij komen tijdens het WK in veel verschillende keukens en die zijn niet altijd compleet en schoon.”

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Overtreffende trap van influencers

Rutger en Pieter werken maandelijks samen met tientallen influencers, waaronder The Twisted Chef. „Hij heeft honderdduizenden volgers, dus het is hartstikke leuk dat hij onze messen gebruikt. Maar grote influencers vragen ook superveel geld en soms weet je als volger niet of iets wordt gepromoot omdat het heel goed is of vanwege het geld dat wordt betaald. Wij werken daarom ook graag met kleinere influencers, want die zijn geloofwaardiger en hun fanbase is betrouwbaarder.”



Een samenwerking met de keukenploeg van het Nederlands elftal is daar de overtreffende trap van, helemaal omdat Rutger en Pieter er niets voor hebben betaald. „De keukenbrigade van Oranje reist van keuken naar keuken en wil kunnen rekenen op goede, betrouwbare spullen en niet op wat er toevallig al aanwezig is”, legt Pieter uit. „Daarom heeft de chef-kok ons een verlanglijstje gestuurd met alle spullen die tijdens het toernooi in de keuken goed van pas komen.”

De chefs van het Nederlands Elftal reizen tijdens het WK van keuken naar keuken met hun eigen kookspullen. Foto: Kookgigant

Speciale messentassen

Dat professionele koks hun eigen kookgerei meenemen naar het buitenland, verbaast Pieter niet. In de winkel van Kookgigant komen vaak chef-koks over de vloer. ,,Zij moeten vaak zelf voor hun spullen zorgen. Sommigen nemen hun eigen messen zelfs mee op vakantie, omdat ze er zo aan gehecht zijn. We hebben allerlei soorten messen, van Japanse tot Europese. De chefs van Oranje hebben gekozen voor de messen van Shinrai Knives, een merk dat wij verkopen.”

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“ De chefs van Oranje hebben gekozen voor de messen van Shinrai Knives ” Pieter Walter Kookgigant

Naast messen kreeg de keukenploeg van Oranje van Rutger en Pieter ook gardes, aanzetstalen, spatels, houten snijplanken, onderhoudsolie en speciale messentassen toegestuurd waarin alle kookspullen veilig – en zonder gedoe bij de douane – vervoerd kunnen worden. ,,In ruil voor de spullen kregen we foto’s opgestuurd van de koks van Oranje met onze spullen, die we mogen gebruiken voor promotie. Als Oranje het goed doet, gaan we misschien zelf ook nog langs.”

Voetbal leeft op kantoor

Extra voordeel voor Oranje: al het eten dat wordt gesneden, gehakt en voorbereid met de messen en ander keukengerei uit Apeldoorn is vrij van schadelijke stoffen. ,,De snijplanken zijn vrij van microplastics, de pannen zijn PFAS-vrij, de melkopschuimers ook”, somt Pieter op. ,,Als je het hebt over waar wij het voor doen en waar we naartoe willen, dan is het ons grootste doel om heel Nederland op termijn te laten koken met spullen die niet schadelijk zijn voor mens of milieu.”

Het Kookgigant-elftal trapt zelf ook een aardig balletje, dus het WK wordt met aandacht gevolgd. Foto: Kookgigant

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Onnodig te zeggen dat het WK bij Kookgigant de komende weken op de voet wordt gevolgd. „Rutger en ik voetballen zelf ook allebei, hartstikke fanatiek”, vertelt Pieter. „Met het bedrijf hebben we een poultje waarin iedereen uitslagen van WK-wedstrijden kan invullen, met leuke prijzen. Voetbal leeft hier wel, dus we zijn heel blij met deze samenwerking. Hopelijk gaat het Nederlands elftal het heel ver schoppen. Aan het kookgerei zal het in ieder geval niet liggen.”



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