50 procent minder gasverbruik en eten veel sneller klaar: sterrenchefs koken met pan van Surya en Wytze

Een innovatieve koekenpan van de startup Effium uit Delft staat al op de fornuizen van Nederlandse sterrenchefs. De twee oprichters willen nu doorbreken, in Nederland én daarbuiten. „Een Amerikaanse klant bestelde na zijn eerste pan nog eens vier pannen om straks met kerst cadeau te geven.”

TU Delft-student Surya Prakash kwam een paar jaar geleden op het idee om een betere koekenpan te ontwikkelen. Een pan met een groter oppervlakte om de warmte van een gasfornuis beter te absorberen en daardoor sneller te verhitten. Met dat principe gebruik je minder gas, wat goed is voor je portemonnee en het klimaat. Tijdens het ontwikkelproces leerde de werkbouwtuigkundige Surya medestudent en industrieel ontwerper Wytze de Vries kennen, die aanhaakte als medeoprichter en hielp bij de vertaalslag van een proof of concept naar een bruikbare pan. Verschillende iteraties volgden, net als initiële financiering van de European Space Agency (ESA).

Feedback van chef-koks

Om de bijzondere pan in het echt te testen, stapte het duo zonder voorafgaande mailtjes of belletjes binnen bij meerdere Nederlandse sterrenrestaurants. „We gaven de chef-koks ons prototype-pan met de vraag om feedback en kwamen dan na een week terug”, blikt Surya terug. „Best bijzonder eigenlijk, maar het werkte. We kregen keiharde eerlijkheid van de chefs. De eerste prototypes werden afgekeurd omdat ze de hectische keukens niet aankonden en omdat het eten snel verbrandde. De pan was met zijn vinnen aan de onderkant té effectief.”

De chef-kok gaf ons het inzicht dat de pan niet alleen gas en tijd bespaart, maar eten ook sneller dichtschroeit en daarom sappiger houdt Surya Prakash

Na zeven iteraties volgde een kippenvelmoment, toen een gerenommeerde sterrenchef Surya en Wytze geen feedback gaf, maar vroeg of hij vijf pannen kon kopen voor in zijn keuken. „Dat was de validatie van ons product. Helemaal omdat de chef-kok ons het inzicht gaf dat de pan niet alleen gas en tijd bespaart, maar eten ook sneller dichtschroeit en daarmee sappiger houdt. Dat verbetert de smaak”, vertelt Wytze. „Daar waren we zelf niet opgekomen. We hebben smaakverbetering tot de derde kernpijler van ons bedrijf gemaakt.”

Kantoor gesloten voor stand op Horecava

Om goed de markt op te gaan, lieten de ondernemers hun koekenpan ook onafhankelijk testen door onderzoeksinstituut TNO. De resultaten liegen er niet om. Ten opzichte van een traditionele goede koekenpan neemt de Effium-pan 2 keer zoveel hitte op, verbruikt hij 50 procent minder gas en is het eten tot 35 procent sneller klaar. Met die validatie en enthousiaste chefs, was Effium klaar voor de volgende stap.

De Effium-pan. Foto: eigen beeld

Eén probleem: het duo had praktisch geen geld. Wytze: „Verschillende subsidies liepen vertraging op en omdat we nog geen pan verkocht hadden, hadden we ook geen kapitaal. We wilden heel graag een stand huren op de Horecava-beurs in Amsterdam om aandacht te genereren voor onze koekenpan, dus sloten we ons kantoor en verhuisde ik terug naar mijn ouders om meer geld te kunnen sparen. Uiteindelijk leek het toch niet te lukken, totdat een bekende ons aanbood om het resterende bedrag te lenen omdat hij vond dat we aanwezig moesten zijn op de beurs. We hadden helemaal niet aan die optie gedacht.”

De aanwezigheid op de Horecava, met ruim 67.000 bezoekers de grootste horecabeurs in Nederland, bleek doorslaggevend voor Effium. „We haalden er de eerste pre-orders binnen en konden zo de Rabobank overtuigen om ons een lening te verstrekken”, zegt Surya. „Met dat geld konden we de productie starten, de eerste bestellingen leveren en later ook die bekende afbetalen.”

Internationale ambities van Effium

De koekenpan van Effium kost 139 euro en wordt na eerste assemblage in Roemenië in Nederland afgemaakt. Hier staat ook het magazijn van hun partner. Die stuurt bestellingen via de webwinkel – het enige verkoopkanaal de hele wereld over. Het duo werkt nog steeds zonder medewerkers en overlegt eens per maand met Surya’s broer Venkatesh, die bedrijfsadviseur is. Surya: „De verkoopcijfers zijn nog bescheiden, maar we groeien nu met 30 tot 40 procent per maand. Vooral dankzij mond-tot-mondreclame en een half jaar durende samenwerking met Rabobank en Shell, die onze pan met korting aanboden aan hun medewerkers. Nu helpen ook samenwerkingen met (kook)magazines, sterrenchefs, nieuwe partnerbedrijven en kook-influencers mee.”

Een Amerikaanse klant die al eerder een pan bij ons besteld heeft, bestelde er laatst nog vier om te laten verzenden naar Californië Surya Prakash

Adverteren doet Effium niet. Wytze: „Een kook-influencer uit Spanje met een groot bereik wilde met ons samenwerken. We kijken nu of we op die manier pannen kunnen verkopen in Spanje.”

De Effium-pannen vinden nu vooral hun weg naar Nederlanders en Amerikanen, blijkt uit data van de webwinkel. Effium vraagt klanten ook wáárom zij een pan bestellen. „Een Amerikaanse klant die al eerder een pan bij ons besteld heeft, bestelde er laatst nog vier om te laten verzenden naar Californië. Hij gaf aan dat hij de pannen met kerst cadeau gaat geven”, vertelt een trotse Surya.

De startup wil groeien door de productie op te schalen, maar wil ook dat klanten zo lang mogelijk met hun pan kunnen doen. Wanneer de antiaanbaklaag op een gegeven moment versleten is, kan Effium de pan voor 49 euro opnieuw coaten. Die service moet minder pannen op de vuilnisbelt laten belanden.

Surya Prakash met Michelinchef Jan van Dobben. Foto: eigen beeld

Meer modellen Effium-pannen

Groeien draait om focus houden, zeggen Surya en Wytze. Om die reden biedt hun webwinkel op het moment van schrijven slechts één pan aan. Bedoeld voor een gasfornuis, verkrijgbaar in één kleur en met een diameter van 28 centimeter. „Ongekende focus”, lacht Surya. Al betekent het ook dat een deel van de geïnteresseerden afhaakt, bijvoorbeeld omdat zij een inductiekookplaat gebruiken of op zoek zijn naar een kleinere koekenpan.

We willen echter eerst bewijzen dat er voldoende vraag is naar onze huidige pan en horen waar onze klanten echt behoefte aan hebben Wytze de Vries

Wytze: „We zijn langzaam aan het uitzoeken hoe we kunnen uitbreiden. Er liggen ontwerpen op tafel voor andere modellen pannen. We willen echter eerst bewijzen dat er voldoende vraag is naar onze huidige pan en horen waar onze klanten echt behoefte aan hebben. Stel dat de helft van onze klanten vraagt om een kleinere koekenpan, dan kunnen we bijvoorbeeld reserveringen aannemen en de pannen na de productie direct leveren.”

Die strategie is geen uit luxe geboren marketingmodel, voegt Surya toe. „We zijn volledig bootstrapped en hebben geen investeerders, dus we verkopen het huidige model pan om als bedrijf te overleven en organisch door te groeien. Er staan geen honderdduizenden euro’s op onze bankrekening om nu allerlei verschillende modellen pannen te ontwerpen.” Na eerdere gesprekken met potentiële investeerders om kennis en advies op te doen, staat de deur nog steeds op een kier. „Maar alleen voor een investeerder die samen met ons wil bouwen aan het grootste en meest duurzame kookmerk van de toekomst”, stellen de oprichters.

