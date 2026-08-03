Thijs, Sjuul en Thijs investeren 2 miljoen in startups: ‘Eerste miljoen ophalen is verschrikkelijk lastig’

Vroeg groeigeld ophalen is voor jonge techstartups vaak een lastige horde. De mannen achter United Wardrobe hebben daarom 2 miljoen euro aan financiering klaarliggen voor gedreven teams met concrete tractie. Alleen een goed idee is niet genoeg. „We zoeken mensen die met hun blote handen en een laptop iets van de grond krijgen.”

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Thijs Verheul, Sjuul Berden en Thijs Slijkhuis zijn de oprichters van kledingplatform United Wardrobe. Nog ruim voor hun dertigste verkocht het drietal hun tweedehandskledingplatform aan Vinted. Daarmee leek er een einde te komen aan hun samenwerking, maar dit is vanaf deze week weer opgelaaid.

De ondernemers hebben met het Hippie, Hacker & Hustler Seed Fund (3HSF) 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor jonge Nederlandse techbedrijven. De helft leggen ze zelf in, de andere miljoen euro lenen ze via de Seed Business Angel-regeling van de RVO.

Kort nadat hij het nieuws via LinkedIn wereldkundig had gemaakt, stroomden de reacties binnen en hing het ene na het andere medium aan de lijn. „Het is een hectisch dagje”, lacht Verheul vanaf zijn vakantieadres in Zell am See.

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Aan de lancering gingen een fondsplan, maanden wachten en een pitch voor een commissie in Den Haag vooraf. Drie weken geleden kwam het groene licht, daarna konden de overeenkomsten worden getekend.



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Structureel gebrek aan geld

3HSF investeert in bedrijven die nog aan het begin staan, juist de fase waarin kapitaal moeilijk te vinden is. „In Nederland is er een structureel gebrek aan geld voor early-stagestartups. Grote rondes worden wel gevuld door partijen als Sequoia of BlackRock. Maar het eerste miljoen ophalen is verschrikkelijk lastig en risicovol.”



Nederlandse investeerders kiezen vaak voor iets vertrouwds, vertelt hij. „Ze kopen liever een tweede huis, ASML-aandelen of Rabobank-certificaten. Als je in New York op een familiebarbecue staat, heeft bijvoorbeeld elke oom wel een keer een angel investment gedaan.”

Succes met Eddy Grid

Verheul en Berden namen dat risico eerder al. Het succes van een van hun investeringen gaf uiteindelijk de doorslag om een eigen fonds te beginnen. Twee jaar geleden stapten zij in bij energietechnologiebedrijf Eddy Grid, dat begin dit jaar 7,5 miljoen euro aan nieuw kapitaal ophaalde. „Daar gold echt de power law. Die ene startup maakte in één klap goed wat we tot dan toe in andere startups hadden gestoken. Toen dachten we: hier moeten we mee doorgaan.”



Berden wees hem vervolgens op de RVO-regeling. „Hij regelde de overheidspapieren, want daar ben ik niet van. Zo pakten we meteen onze eigen rollen weer op.” Precies die rolverdeling zoeken ze nu ook bij startups: een Hippie die de koers ziet, een Hacker die het product bouwt en een Hustler die klanten, partners en investeerders meekrijgt.



„Zet je drie types zoals ik bij elkaar, dan worden grote beloftes gedaan en mooie dingen op sociale media gezet, maar komt er technisch niks van de grond.” Met alleen Hackers krijg je volgens Verheul misschien een mooi product dat niemand gebruikt. „En zet je drie Hippies bij elkaar, dan ontstaan mooie filosofieën en worden boeken geschreven, maar komt er uiteindelijk ook weinig van de grond.”

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“ Het liefst zie ik 10.000 euro eigen omzet per maand ” Thijs Verheul

Eerste investeringen bijna rond

De eerste twee investeringen zijn bijna rond. De namen kan Verheul vanwege het lopende papierwerk nog niet noemen, maar volgen waarschijnlijk binnen een paar weken. Eén startup bouwt een softwaremarktplaats, het andere bedrijf ontwikkelt hardware voor de ruimtevaart. „Bij beide dacht ik na het eerste belletje: deze ondernemer heeft een grote mond én een bijzonder idee. Zo iemand kan meters maken.”



Met het fonds willen ze uiteindelijk in ongeveer acht startups stappen. Na de eerste twee deals blijft er 1,75 miljoen euro over. Van de RVO mogen ze vier tot vijf jaar over de investeringen doen, maar zelf mikken ze op eind 2027.

De oprichters van United Wardrobe lanceren investeringsfonds 3HSF. Vlnr: Thijs Slijkhuis, Thijs Verheul, Sjuul Berden. Foto: Santiago Ibanez Musielack

Wat is genoeg tractie?

In aanmerking komen? Dan moet je wel al iets hebben staan: een werkend product, eerste klanten, gebruikers of omzet. „Het liefst zie ik 10.000 euro eigen omzet per maand”, zegt Verheul. Een ervaren ondernemer kan ook zonder omzet kans maken, maar starters moeten al bewijzen dat mensen op hun product zitten te wachten. „We zoeken mensen die met hun blote handen en een laptop iets van de grond krijgen.”



De drie steken niet alleen geld in de startups, maar helpen ook met productontwikkeling, groei, personeel en een volgende investeringsronde. Daar moet wel rendement tegenover staan. „Ik wil echt dat dit fonds keer drie of keer vier gaat.”



Met zulke successen hoopt Verheul ook andere ondernemers warm te krijgen voor investeringen in jonge bedrijven.



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