Grote winkelketens gaan failliet, maar met de woonboulevard gaat het juist beter dan ooit

Faillissementen van ketens als Carpetright en Big Bazar en het sluiten van meerdere Leen Bakker-winkels wekken de indruk dat retailparken onder druk staan, maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Winkelgebieden aan stadsranden en op bedrijventerreinen blijven stabiel en aantrekkelijk. Vooral voor grotere aankopen en click & collect sluiten woonboulevards beter dan ooit aan op het huidige winkelgedrag.

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Dat blijkt uit nieuw onderzoek van vastgoedadviseur CBRE. Hoewel faillissementen tijdelijk voor extra leegstand zorgen, blijft de bezettingsgraad in perifere winkelgebieden opvallend stabiel. De leegstand op retailparken ligt momenteel rond de 4,4 procent, terwijl het landelijke gemiddelde voor winkelvastgoed circa 5,5 procent bedraagt. In ruim een derde van de onderzochte retailparken staat zelfs geen enkele winkelruimte leeg.



Vrijgekomen panden worden bovendien vaak snel opnieuw verhuurd. Dat gebeurde bijvoorbeeld na het faillissement van Carpetright, dat 68 winkels achterliet op retailparken. Ongeveer de helft van deze locaties kreeg binnen zeven maanden alweer een nieuwe huurder.



Volgens CBRE ontstaat daardoor soms een vertekend beeld. Faillissementen halen het nieuws, maar in de praktijk worden locaties op sterke retailparken vaak snel opnieuw ingevuld.



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Retailparken sluiten aan op huidig winkelgedrag

Retailparken blijken goed aan te sluiten op hoe consumenten vandaag de dag winkelen. De locaties zijn goed bereikbaar met de auto en bieden ruimte voor grote winkels en ruime parkeergelegenheid. Dat maakt ze geschikt voor aankopen waarbij consumenten producten eerst willen zien of vergelijken.



Vooral winkels in wonen, woninginrichting en doe-het-zelf domineren deze gebieden. Samen nemen ze ongeveer 70 procent van het totale vloeroppervlak op retailparken in. Daarnaast speelt online winkelen juist een rol in het succes van deze locaties. Veel retailers combineren hun fysieke winkels met click & collect. Consumenten oriënteren zich online en halen grotere aankopen vervolgens op in de winkel.



„Retailparken zijn de afgelopen jaren sterk in positie verbeterd. Veel retailparken liggen al lang niet meer aan de rand van de stad; de stad is er in de afgelopen jaren naartoe gegroeid”, reageert Roxanne Schultz, Director Retail CBRE.

“ We zien daarnaast steeds meer vraag naar nieuwe functies op retailparken ” Roxanne Schultz Director Retail CBRE

Nieuwe functies tussen woonwinkels

Hoewel woonwinkels en bouwmarkten de basis vormen, verandert de invulling van retailparken geleidelijk. Nieuwe functies vinden steeds vaker hun plek tussen de traditionele winkels. Vooral leisureconcepten zoals fitnessclubs, klimhallen en indoor-speelparken groeien op dit soort locaties. Ketens als Basic-Fit en SportCity hebben inmiddels meerdere vestigingen op retailparken.



Daarnaast openen steeds vaker fietswinkels, babywinkels en discountketens een vestiging op deze locaties. Volgens CBRE verbreedt daardoor het profiel van retailparken, terwijl de oorspronkelijke functie overeind blijft.



„Tegelijkertijd blijven consumenten voor grotere aankopen zoals meubels en bedden behoefte houden aan fysieke winkels. We zien daarnaast steeds meer vraag naar nieuwe functies op retailparken”, aldus Schultz.

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Beperkt aanbod houdt markt stabiel

Een andere reden voor de stabiliteit is het beperkte aanbod van nieuwe retailparken. Door jarenlang restrictief ruimtelijk beleid groeit het aantal vierkante meters nauwelijks. Sinds 2022 neemt de totale voorraad zelfs licht af, terwijl de bevolking blijft groeien.



Die combinatie zorgt ervoor dat bestaande locaties hun positie behouden. Tegelijkertijd blijft de vraag naar woonproducten stevig, mede door de woningmarkt. In 2025 werden in Nederland ongeveer 239.000 woningen verkocht, een record. Verhuizen leidt vaak tot extra bestedingen aan meubels, vloeren en keukens.



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