Meubelketen Huus ging failliet door schuld van 8 miljoen euro: ‘We zaten sinds coronaperiode in negatieve spiraal’

Meubelketen Huus ging twee weken geleden failliet met een schuldenlast van bijna 8 miljoen euro. Toch volgt een doorstart onder leiding van voormalig algemeen directeur Richard Beumer. Door snel ingrijpen van de curator en een betalingsgarantie voor leveranciers kan een deel van de activiteiten en voorraad worden voortgezet.

Huus bezweek twee weken geleden onder een schuldenlast van een kleine 8 miljoen euro. Het gaat daarbij om een belastingclaim van 2,8 miljoen euro en een schuld van 4,9 miljoen euro aan klanten die aanbetalingen deden en aan leveranciers. „Dat is althans wat er tot nu toe bij mij aan vorderingen is ingediend”, zegt curator Hendrie Aarnink tegen de Tubantia.

Containers op zee verkopen

Om een doorstart mogelijk te maken, moest Aarnink snel handelen. Want voor voortzetting van Huus was het volgens hem cruciaal dat de 49 zeecontainers met meubels die nog uit Azië onderweg waren, ook daadwerkelijk in het magazijn van Huus in Almelo zouden belanden.

„Fabrikanten uit India en China dreigden die containers met meubelen nog tijdens de vaart aan andere partijen te verkopen. Daarom was nodig dat er voor hen snel een betalingsgarantie op tafel zou komen.”

Doorstart Huus met 31 werknemers

Die garantie werd afgegeven door Richard Beumer (57), de nieuwe eigenaar van Huus. Beumer werkt al vijf jaar in loondienst bij het meubelbedrijf, eerst als controller en sinds de zomer van 2023 als algemeen directeur.

Beumer kent het bedrijf dus goed en gaat door met 31 van de 78 werknemers. De webshop is alweer online, de winkel in Hengelo heropent volgens hem waarschijnlijk volgende week. De winkels in Apeldoorn en Rijndijk-Hazerswoude blijven dicht.

De prioriteit ligt nu volgens Beumer bij het informeren van bestaande klanten. Die moeten de curator via een mailing toestemming geven voor het delen van hun gegevens met het nieuwe bedrijf. Voor de grote groep klanten aan wie nog geleverd kan worden, wordt de reeds gedane aanbetaling gerespecteerd; zij hoeven enkel het restbedrag te betalen. Honderden klanten worden momenteel benaderd.

Niet te lang doorgegaan

Op sociale media verwijten klanten Huus dat het is doorgegaan met de verkoop, terwijl de directie wist of kon weten dat er nooit meer geleverd zou worden. Beumer weerspreekt dat. „Tot op het laatste moment is gevochten om een faillissement te voorkomen. Maar we zaten sinds de coronaperiode in een negatieve spiraal.”

En verder: „2022 was een zwaar verlieslatend jaar voor Huus, voornamelijk door de coronapandemie met winkelsluitingen en de daaropvolgende extreem hoge containerkosten uit Azië. Dit leidde tot een schuld van enkele miljoenen, inclusief een coronaschuld bij de fiscus. Dat zijn we nooit meer te boven gekomen.”

Lening tegen hoge rente

Ondanks verbetering in 2024 was er onvoldoende geld in kas om de opgebouwde schuld af te lossen. Een via NLInvesteert opgehaalde financiering van 1,2 miljoen - tegen 10,2 procent rente - bleek ook niet genoeg. De recente Iranoorlog gaf de genadeklap. Containers zijn daardoor nog langer onderweg, waardoor de levertijden verder opliepen.

Woonwinkels hebben het al langer lastig. Voor Huus ging bekende ketens als Rivièra Maison en fonQ ook al op de fles. Volgens experts hebben woonwinkels last van een cocktail aan uitdagingen, zoals kostenstijgingen en consumenten die de hand op de knip houden.

Dit artikel is geschreven door Gerben Kuitert voor de Tubantia.