WTO-panel: China schond handelsregels met heffingen tegen VS

China heeft internationale handelsregels geschonden toen het een aantal jaar geleden importheffingen opwierp voor tal van Amerikaanse producten. Tot die slotsom is een panel van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gekomen. Mede doordat Beijing toen fel reageerde op Amerikaanse heffingen brak destijds een handelsoorlog uit tussen de twee grootste economieën in de wereld.

De zaak draait specifiek om het besluit van China in april 2018 om tarieven op te leggen voor 128 Amerikaanse importgoederen ter waarde van zo'n 3 miljard dollar, waaronder fruit en varkensvlees. Die stap kwam kort nadat de regering van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump hoge tarieven had aangekondigd op de invoer van staal en aluminium uit China en een aantal andere landen.

Volgens het WTO-panel voor de beslechting van handelsgeschillen heeft China met zijn werkwijze toezeggingen voor eerlijke handel geschonden, die het land had gedaan toen het ooit toetrad tot de WTO. De Verenigde Staten reageren verheugd op de conclusies. Volgens Washington zou China destijds "illegaal wraak hebben genomen".

Of China zich neerlegt bij de uitspraak, valt te betwijfelen. Het handelsconflict tussen beide landen is nog altijd niet voorbij. Beijing herhaalt in een eerste reactie nogmaals zijn eis dat de Amerikanen nu eindelijk eens stoppen met hun heffingen op staal en aluminium. China heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de WTO. Een panel van de organisatie oordeelde vorig jaar dat de Amerikaanse heffingen zelf ook in strijd waren met internationale handelsregels. Washington heeft tegen die beslissing eerder al bezwaar aangetekend.