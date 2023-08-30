Xiaomi profiteert van verkoop luxere smartphones

De Chinese fabrikant van smartphones Xiaomi heeft het afgelopen kwartaal geprofiteerd van kostenverlagingen en de verkoop van luxere telefoons. Die zorgden ervoor dat de winst steeg, ondanks een forse afname van de smartphoneverkopen.

Xiaomi is inmiddels uitgegroeid tot de op twee na grootste verkoper van smartphones ter wereld, na Apple en Samsung. Naar eigen zeggen was Xiaomi in Europa zelfs het op één na meest verkochte smartphonemerk in het tweede kwartaal, met een marktaandeel van 21 procent.

Maar die markt zit al enige tijd in het slop. Veel consumenten gaven tijdens de coronacrisis veel geld uit aan elektronische gadgets en konden dus nog even vooruit met hun nieuwe telefoon. Ook speelt de toegenomen inflatie een rol, omdat mensen daardoor minder te besteden hebben voor grote uitgaven aan smartphones.

Large language models

Xiaomi verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar 10 procent minder telefoons, waardoor de omzet in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar 4 procent daalde tot 67,4 miljard yuan (8,5 miljard euro). Tegelijkertijd werd de winst meer dan verdubbeld tot 3,7 miljard yuan.

Het Chinese techconcern dankt die winst aan kostenbesparingen, maar Xiaomi wil zich ook steeds meer als premiummerk presenteren. Daardoor kan het bedrijf duurdere modellen verkopen waarop de marges hoger zijn.

Ondanks de voorgenomen kostenbesparingen zegt Xiaomi volop te investeren in kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Daarbij "omarmt" het Chinese bedrijf zogeheten large language models. Dat zijn dezelfde modellen waar de opzienbarende chatbots ChatGPT van OpenAI en Bard van Google mee werken.