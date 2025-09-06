Gisser: ‘Onze juwelierspartners kunnen vergelijkbaar of zelfs beter product aanbieden voor dezelfde prijs als Zeeman’

Sieradengroothandel Gisser Jewels meldt een kort geding te starten tegen Zeeman. Aanleiding is de veelbesproken lab-grown diamant-campagne van de textielketen.

De hanger wordt aangeboden voor 29,99 euro, en in de campagne werd gesteld dat een vergelijkbaar sieraad bij een juwelier ‘vaak meer dan 300 euro’ kost.

Kort geding tegen Zeeman

Inmiddels zijn alle referenties naar juweliers verwijderd na een sommatie van Gisser. De groothandel gaat echter verder en wil in een kort geding rectificatie en naamszuivering voor de juweliersbranche eisen, indien Zeeman hier niet vrijwillig toe overgaat.

‘Vergelijkbaar of zelfs beter product dan Zeeman’

„Er werd geïnsinueerd dat de verkoopprijzen bij juweliers voor 90 procent bestaan uit een certificaat, luxe winkel, marketing, veel tussenschakels en een flinke marge, naast de marge die Zeeman zelf maakt. Dat is pertinent onwaar en na een eerste analyse kwamen wij tot de conclusie dat onze juwelierspartners een vergelijkbaar of zelfs beter product kunnen aanbieden voor dezelfde prijs als Zeeman,” aldus Ammar Katib namens Gisser.

Gisser B.V. is een sieradengroothandel met meer dan 700 verkooppunten in Nederland. Gisser een breed assortiment sieraden aan juweliers en detaillisten.

„Hoewel de referenties nu zijn verwijderd, is de kans groot dat een groot deel van Nederland deze informatie voor waar heeft aangenomen en de branche blijvende schade is aangericht. Zeeman zal dus met een verklaring moeten komen waarin zij haar excuses aanbiedt aan de juweliersbranche en waarin zij duidelijk vermeldt dat de op de website geplaatste informatie onwaar is, zodat de naam van Gisser (en andere partijen in de juweliersbranche) gezuiverd wordt.”

