‘De Homefashion Group (Leen Bakker en Kwantum) wil 35 winkels sluiten’

Het aantal vestigingen van de ketens Leen Bakker en Kwantum zal waarschijnlijk worden teruggebracht door eigenaar De Homefashion Group. Het zou volgens bronnen om 35 winkels gaan.

De keten bestaat momenteel uit 150 winkels, waar een aantal te huur staan. Dat meldt De Telegraaf dinsdag. Er werken 2.500 mensen bij de retailketens. Rond het bedrijf is te horen dat Leen Bakker onlangs een kapitaalinjectie gekregen heeft. „Leen Bakker betaalt rekeningen weer naar behoren. Ook wordt er rondgevraagd naar interim-medewerkers die moeten dienen als vervangers van medewerkers die vanwege de onrust zijn vertrokken”, zegt de bron.

Toch blijft het spannend rond het bedrijf. Op sociale media maakt Leen Bakker reclame met ‘15 procent korting op alles’. „Dat wijst er ook op dat ze dringend geld nodig hebben”, aldus deze ingewijde.

Afgelopen jaren sloten al filialen van Leen Bakker

Leen Bakker, een interieurketen die zich onder andere richt op banken, bedden en kasten, zoekt een koper voor 44 Belgische interieurwinkels. Vorig jaar daalde de omzet van de fysieke winkels met 15 procent en die van de webwinkel met 6 procent, samen goed voor een totale omzet van 59 miljoen euro. Het verlies verviervoudigde tot 5,7 miljoen euro.

Leen Bakker verkoopt vooral meubels. Daarmee wens ik je in deze tijd veel succes Paul Moers Retailexpert

De keten heeft in Nederland tussen de 100 en 115 vestigingen. Hoe de zaken er in Nederland financieel voorstaan, is niet duidelijk. In de afgelopen jaren sloten filialen in Tilburg, Dordrecht en Oosterhout de deuren.

Leen Bakker eerder onderdeel van Blokker Holding

Leen Bakker was in het verleden onderdeel van Blokker Holding, maar werd in 2017 verkocht aan Gilde Equity Management, ook eigenaar van concurrent Kwantum. Bij moederbedrijf Gilde Equity Management werden vorig jaar zo’n 54 kantoorbanen geschrapt om kosten te drukken, met name op de commerciële en IT-afdeling.

Retailexpert Paul Moers eerder: „De oorlog in Oekraïne, een kabinet dat weinig heeft gepresteerd, Donald Trump en zijn tariefpolitiek... Het zorgt voor een onzekere consument die zijn geld liever op de bank zet: mensen houden de hand op de knip in deze periode. Leen Bakker verkoopt vooral meubels. Daarmee wens ik je in deze tijd veel succes.’’