Zorgen over rente en inflatie zetten Aziatische beurzen lager

De belangrijkste Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag omlaag, in navolging van de koersverliezen op Wall Street. De zorgen dat de renteverhogingen door de centrale banken, om de hoge inflatie te bestrijden, een wereldwijde economische recessie zullen veroorzaken keerden weer terug op de beursvloeren. Eerder deze week heerste er juist nog optimisme over de kwartaalresultaten van grote Amerikaanse bedrijven, die ondanks de verslechterde economische vooruitzichten goed blijven presteren.

Lees verder onder de advertentie

De Nikkei in Tokio stond kort voor sluiting van de markt 1,1 procent in de min. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse export in september met bijna 29 procent is gestegen. Dat was meer dan verwacht. De import nam vanwege de duurdere invoer van energie met bijna 46 procent toe, waardoor Japan voor de veertiende maand op rij een handelstekort had.

Beleggers hielden ook de Japanse yen in de gaten die is gezakt tot laagste niveau sinds 1990 ten opzichte van de dollar. De Bank of Japan greep eerder al in op de valutamarkten om de waarde van de munt te stutten en handelaren verwachten dat de centrale bank dat opnieuw gaat doen.

China

De Chinese beurzen verloren verder terrein door de zorgen over het toenemende aantal coronabesmettingen in Beijing. De Chinese president Xi Jinping hield tijdens het congres van de Communistische Partij vast aan het strikte zero-Covid-beleid dat de economische groei van het land dit jaar flink al onder druk heeft gezet.

Lees verder onder de advertentie

Ook zijn beleggers teleurgesteld dat de leiders geen nieuwe steunmaatregelen aankondigden om de economie en de noodlijdende vastgoedsector uit het slop te trekken. De Chinese centrale bank hield daarnaast voor de tweede maand op rij de belangrijke rentetarieven voor leningen met een looptijd van een en vijf jaar ongewijzigd. De hoofdindex in Shanghai daalde 0,4 procent.

Ook de Hang Seng-index in Hongkong ging verder omlaag en raakte tussentijds 2,4 procent kwijt. De index koerst daarmee af op het laagste niveau in dertien jaar. Vooral de grote Chinese technologiebedrijven moesten het opnieuw ontgelden. Webwinkelconcern Alibaba en internet- en gamesbedrijf Tencent verloren rond de 5 procent. Maaltijdbezorger Meituan leverde 6 procent in. In Seoul daalde de Kospi 1,4 procent onder aanvoering van de Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix (min 3,6 procent). De All Ordinaries in Sydney verloor 1,2 procent.