Waarom ondernemers niet stukgaan van hard werken, maar van het verkeerde soort stress

Ondernemers kijken voor vitaliteit vaak naar voeding, beweging en productiviteit, maar missen daarmee een cruciale factor. In haar expertblog vertelt Lieke Wolfraad dat niet leefstijl, maar chronische stress het grootste verschil maakt tussen volhouden en opbranden, en waarom werken in afstemming met jezelf daarin essentieel is.

‘Mensen in Okinawa en Sardinië leven niet langer omdat ze zoveel vis eten, maar omdat ze in harmonie leven met zichzelf.’



Toen ik dat las, bleef het hangen. Niet omdat het zo’n mooie quote is, maar omdat het iets blootlegt waar we als ondernemers vaak overheen kijken. De uitspraak komt uit onderzoek naar de zogeheten blue zones: vijf plekken in de wereld waar mensen opvallend oud en vitaal worden. Je zou verwachten dat het geheim zit in voeding, beweging of genetica.



Maar dat blijkt niet de doorslaggevende factor.



De echte gemene deler? Weinig chronische stress.



Chronische stress: de stille sloper

We denken bij ongezond gedrag vaak aan roken, alcohol of te weinig bewegen. Maar chronische stress is in veel gevallen schadelijker dan al die factoren bij elkaar.



Belangrijk nuanceverschil: stress op zichzelf is niet het probleem. Sterker nog, als ondernemer ontkom je er niet aan. Deadlines, verantwoordelijkheid en groei: het hoort erbij.



Stress is simpelweg inspanning. En inspanning is prima… mits er ook ontspanning op volgt.



Daar gaat het mis.



Bij chronische stress blijft je systeem continu ‘aan’ staan. Je lichaam krijgt geen kans om te herstellen. Je laadt niet meer op en dat merk je uiteindelijk in je energie, focus en prestaties.

Hoe ontstaat chronische stress?

Niet door hard werken alleen.



Je kunt lange dagen maken zonder problemen, zolang het klopt met wie je bent en wat je nodig hebt. Tegelijkertijd kun je ogenschijnlijk ‘rustig’ leven en toch continu spanning ervaren.



Chronische stress ontstaat vaak wanneer je:

dingen doet die eigenlijk niet bij je passen

signalen van je lichaam negeert en toch doorgaat

jezelf onder druk zet om aan verwachtingen te voldoen (van anderen of van jezelf)

Het probleem? Veel ondernemers herkennen die signalen niet meer.

‘Luister naar je lichaam’, maar hoe dan?

Het advies klinkt simpel: luister naar jezelf en je lichaam.



Maar in de praktijk is dat precies waar het misgaat en we hebben het vaak niet geleerd.



Juist de mensen die dit het hardst nodig hebben, zijn er het verst van verwijderd. Ze zijn zo gewend geraakt aan doorgaan, de adrenaline van presteren en aanpassen, dat ze niet meer voelen wat ze nodig hebben.



En als je het niet voelt, kun je er ook niet naar handelen.

Terug naar afstemming

Misschien zit de oplossing dus niet in nóg een optimalisatie, nóg een productiviteitshack of nóg een ochtendroutine.



Maar in iets fundamentelers: weer leren herkennen wat er in je lichaam gebeurt en daar serieus naar gaan handelen. Niet door alles om te gooien, maar door kleine momenten van afstemming terug te brengen in je dag.



Misschien is dat wel de echte trend: niet alleen succesvol worden als ondernemer, maar dat ook volhouden op een manier die je gezondheid niet ondermijnt.



Want uiteindelijk is dat misschien wel het verschil tussen volhouden en opbranden: niet hoeveel je doet, maar hoe goed het past bij wie je bent.

Eerste stappen voor ondernemers: minder verkeerde stress

Voor ondernemers die dit herkennen, zit de eerste stap niet in rigoureuze veranderingen. Juist niet. Het begint klein. Heel klein.

Check 2–3 keer per dag even in bij jezelf

Niet in je hoofd, maar in je lichaam. Zit er spanning? Ben je gejaagd? Of juist leeg?

Maak onderscheid tussen ‘goede’ en ‘verkeerde’ stress

Krijg je energie van wat je doet, ondanks de druk? Of kost het je structureel meer dan het oplevert? Tuurlijk horen er taken tussen waar je geen energie van krijgt. Dat is onvermijdelijk. De vraag is alleen: blijft het in balans, of ben je jezelf langzaam aan het uitputten?

Plan herstel net zo serieus als werk

Niet pas ontspannen als alles af is, maar herstelmomenten onderdeel maken van je dag al is het maar 10 minuten zonder prikkels.

Zie signalen niet als zwakte, maar als informatie

Vermoeidheid, onrust en concentratieverlies zijn geen obstakels, maar richtingaanwijzers. De vraag is dan niet of je moet doorgaan, maar wat je anders kunt doen. Soms zit dat in iets kleins: een uur eerder naar bed, een ongestoorde plek opzoeken, of eerlijk kijken naar waar die onrust vandaan komt.Uiteindelijk gaat het niet om minder werken, maar om beter afgestemd werken.

Niet tegen jezelf in, maar met jezelf mee.

Durf eerlijk te kijken naar wat niet past

Welke taken, afspraken of verwachtingen wringen eigenlijk al langer? Kan dat bij iemand anders belegd worden of kun je dat anders inregelen.



Lees ook: ‘Je succes is gebouwd op pijn’: lessen van ondernemers die pas op hun sterfbed zagen waar het misging