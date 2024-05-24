Waarom ontspannen niet lukt: de stille reden van burn-outs

Hoe kan het dat je je niet opgeladen voelt als je toch bewust kiest voor een wandeling of yogales na een drukke dag? Bewegingswetenschapper Lieke Wolfraad heeft antwoord op die vraag én legt uit hoe je dan wel ontspant.

De gelijkenis tussen de vier persoonlijke analysegesprekken na onze energiemeting was opvallend. Bij alle vier de werknemers lieten hun data zien dat zij gedurende de dag nauwelijks herstelmomenten hadden. Ze hadden dus wel stress, maar geen ontspanning. Praktisch advies hielp niet, want ze deden alles al volgens het boekje. Waar zat het probleem?

Om energiek te blijven, hebben we na inspanning ook ontspanning nodig. Even opladen en we kunnen weer door. Wat dat opladen precies inhoudt, is voor iedereen anders. Een rondje wandelen met collega’s, sporten of een ademhalingsoefening. Uit het raam staren kan al genoeg zijn.

Opvallend genoeg deden de werknemers met wie we spraken al de juiste dingen. Ze hielden gewoon pauze, ze sportten en hadden een rijk sociaal leven. Maar hun lichaam registreerde dat niet als ontspanning. Bij doorvragen bleek dat er een sterke overtuiging in de weg zat. ,,Ik moet productief zijn”, zei een deelnemer. En een ander zei: ,,Als ik niet werk, dan moet ik me op andere vlakken ontwikkelen. Dat doet iedereen.”

Lees ook: Waarom succes veel meer is dan een lekker salaris en op skivakantie gaan

Jongeren staan de hele dag aan

De vraag die bij veel twintigers en sommige dertigers speelt is: doe ik het wel goed genoeg? Op social media zien we continu de perfecte plaatjes van de mensen om ons heen. Ongemerkt vergelijken we onszelf daarmee, waardoor we het gevoel krijgen dat we achterlopen.

Werk is één ding dat moet kloppen, maar ook een goed lichaam en een rijk sociaal leven horen erbij. Dan komen zingeving (een groot thema) en ontwikkeling. Doe ik wel de juiste dingen? Laat mijn cv groei zien? Iedereen om me heen hopt, moet ik dat dan ook? Het klinkt misschien gek, maar al die twijfels kosten bakken met energie.

Geen wonder dat de energiemeting geen oplaadmomenten liet zien. Jongeren staan de hele dag aan. Er is altijd wel iets te doen of te bereiken. Een middagwandeling is goed voor de stappenteller. Yoga is een to-do om af te vinken, in plaats van een moment van connectie met jezelf en je lichaam.

Lees ook: De manier waarop we werken, werkt niet. Hoe doen we het wél goed?

Waarom het niet lukt om te ontspannen

Tegen zo’n mindset kunnen praktische interventies niet op. Want onze overtuigingen zitten zo diep, dat we ons er vaak niet eens bewust van zijn. Daarom snappen we ook niet waarom het maar niet lukt om te ontspannen. En zo raken we gefrustreerd. Dat is waarom veel praktische maatregelen voor het welzijn van medewerkers zo weinig effect hebben.

Vitaliteitsworkshops dragen alleen maar bij aan de onrust: sport ik wel genoeg? Slaap ik diep genoeg? We kunnen mensen alle tips en tricks leren uit de boekjes, maar zolang er een belemmerende overtuiging in de weg zit, heeft dat geen enkele zin. Je kunt pauze houden tot je een ons weegt, maar als je gelooft dat je het nooit goed genoeg is, word je daar alleen maar heel onrustig van.

Het probleem van de burn-out bij de wortel aanpakken

Wat je als werkgever wel kunt doen om de burn-out-epidemie aan te pakken? Wisten we het maar. Wat voor de één werkt, doet niets voor de ander. We zullen de diepte in moeten met elkaar. Het goede, echte gesprek voeren, één op één, om bij de kern van een probleem te komen. Iemand van buiten, zoals wij doen bij Onewave, kan daarbij helpen. Tegen iemand die buiten je bedrijf staat, praat je soms makkelijker. Zeker als die goed weten waar ze moeten doorvragen.

Mocht je geen budget hebben voor een goede interventie, dan zul je zelf aan de bak moeten. Vragen stellen, luisteren en toegeven dat je niet alles begrijpt. Zo creëer je een cultuur waarin het oké is om je open te stellen. En dat is de enige manier om verborgen overtuigingen aan het licht te brengen.

Als dat lukt, hebben we een mooie kans om het probleem bij de wortel aan te pakken. Je bewust worden van je beperkende overtuiging kan een enorme katalysator zijn voor verandering. Niet eventjes, maar voor de lange termijn.

Lees ook: Waarom ‘work hard, play hard’ vervangen moet worden door ‘work hard, recharge’