Energie raakt op, motivatie slinkt en creativiteit verdampt: waarom ondernemers hun mensen moeten begrenzen

Kenniswerk gaat te vaak ten koste van de mentale gezondheid van werknemers. Constante prikkels, versnippering en de druk om bereikbaar te zijn overspoelen ons brein, met veel verzuim en uitval als gevolg. Hoog tijd voor werkgevers om grenzen te stellen, vindt welzijnsexpert Lieke Wolfraad. Juist in een tijd waarin kenniswerk intensiever wordt, maakt de manier waarop je werk organiseert als ondernemer het verschil tussen duurzame inzetbaarheid en uitval.

Wie oud genoeg is, weet nog hoe lekker het was: een vaste werkplek met een vaste telefoon, juffrouw Jannie die om 11 uur koffie bracht en niemand die verwachtte dat je buiten kantooruren bereikbaar was.



Hoe anders is dat nu. We proberen ons te concentreren in de rumoerige kantoortuin, maar worden overspoeld door e-mails, berichtjes en andere afleiding. We hollen van afspraak naar afspraak en switchen de hele dag van taak naar taak. Om aan het einde van de dag doodmoe te denken: wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Waar was ik de hele dag zo druk mee?



Dat gevoel herkennen steeds meer werknemers. Tegelijk stijgt het aantal burn-outklachten en neemt langdurig verzuim toe. Voor veel ondernemers is het inmiddels een herkenbaar probleem: medewerkers die wel aanwezig zijn, maar structureel overbelast raken.



We zijn geen robots

Ons werk is om computers heen gebouwd. En zolang er stroom is, kunnen die oneindig doorgaan. Maar wij mensen zitten anders in elkaar.



Uit neurowetenschappelijk onderzoek blijkt dat rustmomenten bijdragen aan neuroplasticiteit: het vermogen van het brein om nieuwe verbindingen te vormen. Zonder die periodes van niets zijn er geen creatieve oplossingen, is er geen diepe concentratie en geen vernieuwing. Kortom: we hebben rust nodig om productief te kunnen zijn.



Die rust is er veel te weinig. En daardoor worstelen werknemers met overload. Ze draaien ogenschijnlijk goed mee, maar van binnen is de rek eruit. Hun energie raakt op, motivatie slinkt en creativiteit verdampt.



Het resultaat: verzuim, verloop en uiteindelijk uitval.

Ieder voor zich?

De oplossing wordt vaak bij het individu gelegd: ‘Je moet beter plannen, vaker nee zeggen, meer balans aanbrengen.’



Dat klopt, maar daarvoor moet je grenzen stellen. En dat is moeilijk in een grenzeloze omgeving. Wat zullen je collega’s wel niet van je denken? Zij stellen die grenzen niet. Straks vinden ze je zwak of denken ze dat je niet toegewijd bent.



Als individu boks je niet zomaar tegen een cultuur op.



Dus is de vraag: durven organisaties keuzes te maken om medewerkers te beschermen? Bijvoorbeeld door afspraken te maken over bereikbaarheid, ongestoord werken en tijd te reserveren waarin mensen even niet productief hoeven te zijn.



Veel werkgevers zijn daar huiverig voor: ze willen niet betuttelen. Maar soms moet je door de eerste weerstand heen om je doel te bereiken.



De paradox van begrenzen

Wanneer scholieren hun telefoon moeten inleveren bij een schoolfeest, protesteren ze luid. ‘Wat als ik iets mis?’



Maar zodra de drempel genomen is, gebeurt iets opvallends: de muziek gaat harder, er wordt écht gedanst en er wordt gelachen.



De beperking voelt eerst ongemakkelijk, maar creëert juist ruimte.



Dit voorbeeld illustreert een belangrijke paradox: soms hebben we grenzen nodig om vrijheid te ervaren.

Slimme werkgevers stellen grenzen

Steeds meer organisaties experimenteren daarom met manieren om prikkels te verminderen en focus te vergroten.



Sommige bedrijven voeren bijvoorbeeld een meetingvrije (mid)dag in. Andere organisaties plannen standaard 45-minutenmeetings in plaats van een uur, zodat agenda’s minder dichtslibben en gesprekken scherper worden.



Dat lijkt een klein detail, maar onderzoek laat zien dat zulke korte herstelmomenten belangrijk zijn voor het brein. Wanneer mensen langere tijd intensief nadenken, raken aandacht en mentale energie uitgeput. Korte pauzes helpen het brein om die aandacht weer te herstellen, waardoor mensen zich daarna beter kunnen concentreren en informatie beter verwerken. Studies naar zogeheten micro-breaks laten zien dat zelfs korte onderbrekingen tijdens cognitief werk leiden tot meer energie, minder mentale vermoeidheid en betere prestaties.



Daar komt bij dat juist online vergaderen extra belastend is. Onderzoek van de Graz University of Technology laat zien dat videovergaderen aantoonbaar meer druk legt op het lichaam. Dit fenomeen staat bekend als videovergadervermoeidheid (VCF). Met behulp van neurofysiologische metingen, zoals EEG en ECG, werd aangetoond dat zowel de hersenen als het hart na meerdere uren online meetings merkbaar uitgeput raken.

Simpelweg even niets doen helpt

Die pauze werkt alleen als die ook echt als pauze wordt gebruikt. In veel organisaties vullen medewerkers de vrijgekomen minuten meteen met het beantwoorden van e-mails of berichten. Daarmee verdwijnt het herstelmoment alsnog. Juist door die tijd bewust in te richten, bijvoorbeeld met een korte wandeling, even bewegen of simpelweg niets doen, kan het brein daadwerkelijk herstellen voordat de volgende taak begint.



Sommige organisaties gaan nog een stap verder. Zo voerde softwarebedrijf AFAS een vierdaagse werkweek in met behoud van salaris. Uit onderzoek dat het bedrijf liet uitvoeren naar de effecten bleek dat medewerkers meer energie en balans ervaren. Tegelijk bleef de productiviteit op peil en steeg de omzet in de eerste periode zelfs met ongeveer 11 procent.



Voor ondernemers laat dat zien dat het beperken van prikkels niet alleen een welzijnsmaatregel is, maar ook een organisatorische keuze die effect kan hebben op prestaties.



In een arbeidsmarkt waarin talent schaars is en mentale klachten toenemen, kan de manier waarop je werk organiseert daarom een belangrijk concurrentievoordeel worden.

Minder prikkels, meer ruimte

Begrenzen is niet het wegnemen van mogelijkheden, maar het scheppen van ruimte. Minder prikkels, meer creativiteit. Minder doen, meer bereiken.



Het is een investering in gezondheid, betrokkenheid en innovatiekracht. Niet alleen houd je mensen gezond en productief, ook maakt het je als werkgever aantrekkelijker voor talent.



Je roept niet alleen dat je duurzaam met mensen omgaat, maar laat het zien.



Wie vandaag grenzen durft te stellen aan werk, creëert morgen ruimte voor betere prestaties.

