Jacco Vonhof over het coalitieakkoord: ‘Laat het een opmaat zijn naar andere politieke werkwijze’

Alle oppositiepartijen, media, politiek duiders en belangenvertegenwoordigers kunnen sinds vrijdag los - in positieve en negatieve zin – op de plannen waarmee D66, CDA en VVD Nederland vooruit willen brengen. Hoe kijkt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, naar het coalitieakkoord?

Voordat de inkt goed en wel is opgedroogd, wordt er meteen al openlijk getwijfeld aan de haalbaarheid ervan. De minderheidscoalitie kan immers niets zonder de instemming van andere partijen. Maar in plaats van scepsis en zelfs doemdenken vooraf zou ik het wat positiever willen benaderen.

Met minderheid van zetels beleid maken

Deze drie ervaren partijen realiseren zich dondersgoed dat ze het niet alleen kunnen en steken niet voor niets de hand uit naar zowel de oppositie als het maatschappelijk middenveld. Ze willen met een minderheid van zetels beleid maken voor de meerderheid van Nederland. Ze zoeken juist weer de verbinding, zoals Rob Jetten het vrijdag bij de presentatie van het coalitieakkoord verwoordde, waar de politiek de afgelopen jaren te veel over tegenstellingen en de politiek zelf ging. Dat juist leidde tot stilstand op alle belangrijke dossiers.

Wat je er verder ook van vindt, de drie partijen willen (wel) vooruit, aan de slag om Nederland klaar te maken voor de toekomst Jacco Vonhof MKB-Nederland

Opmaat naar andere politieke werkwijze?

Laat dit akkoord de opmaat zijn naar een andere politieke werkwijze de komende jaren. Meteen weer de loopgraven in hoort daar niet bij. Kijk eerst eens hoever je samen kunt komen en hoe je samen verantwoordelijkheid kunt nemen in het landsbelang. Dat is wat deze coalitie van ‘de rest’ vraagt.

Wat je er verder ook van vindt, de drie partijen willen (wel) vooruit, aan de slag om Nederland klaar te maken voor de toekomst. Netcongestie aanpakken, van het stikstofslot af zodat we ook weer huizen kunnen bouwen. Energiekosten verlagen zodat onze maakbedrijven weer op een gelijk Europees speelveld kunnen concurreren.

Geef ondernemers de ruimte

Versterking van onze economie en ons verdienvermogen is een belangrijk centraal punt en dat moet het ook zijn om in de toekomst al onze voorzieningen te kunnen blijven betalen. Daarvoor heb je ondernemers nodig die de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn, die weer durven en kunnen investeren en ook weer werkgever willen worden.

De forse investeringen in onze veiligheid zijn logisch en nodig, maar vragen wel iets van ons allemaal; van zowel burgers als ondernemers (die zelf natuurlijk ook gewoon burgers zijn). Het is daarom des te belangrijker dat de partijen goed aan de samenleving (blijven) uitleggen waarom die nodig zijn.

Hervormingen zijn nodig om het systeem activerender te maken Jacco Vonhof MKB-Nederland

Socialezekerheidsstelsel: hervormingen zijn nodig

Dat geldt ook voor de ingrijpende keuzes die de coalitie maakt in ons socialezekerheidsstelsel. Ik zeg al veel langer dat onze systemen vastlopen en dat mensen die uitvallen vaak gevangen worden gehouden in een spinnenweb waar ze niet meer uitkomen.

Hervormingen zijn nodig om het systeem activerender te maken, maar ook om ons sociale vangnet houdbaar te houden voor de toekomst waarin we het werk met steeds minder mensen moeten doen. Hier ligt ook een belangrijke opgave voor de polder. Wij moeten als werknemers- en werkgeversorganisaties - net zo goed als de politiek - eventuele verschillen overbruggen en kijken naar het bredere belang.