Minder regels, meer investeringsruimte? Dit staat er écht in het coalitieakkoord

Minder regels, fiscale rust en meer investeringsruimte: het nieuwe coalitieakkoord belooft ondernemers vooral duidelijkheid. Maar wat blijft er over als je het Haagse beleidsproza wegschraapt? Dit zijn de keuzes die het kabinet maakt en de gevolgen daarvan voor bedrijven, zzp’ers en werkgevers.

De coalitie vat haar economische koers samen als ‘werken aan vertrouwen’. Rob Jetten, die namens de coalitie het akkoord toelichtte, zei dat bij de presentatie van het coalitieakkoord en benadrukte dat ondernemers ‘vooral behoefte hebben aan duidelijkheid en voorspelbaarheid’. Die belofte loopt als een rode draad door het akkoord, al blijft de vraag hoeveel daarvan overeind blijft bij de uitwerking.

1. Fiscale rust: geen verrassingen tijdens de rit

Aan de fiscale knoppen wordt voorlopig niet gedraaid. In het coalitieakkoord staat dat de vennootschapsbelasting niet wordt verhoogd. Ook blijven bestaande regelingen voor innovatie en ondernemerschap behouden, zoals de innovatiebox, de WBSO en de bedrijfsopvolgings- en doorschuifregelingen.



Ondernemersorganisaties reageren hier positief op. VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het akkoord ‘een hand die wordt uitgestoken’ en wijzen vooral op het belang van stabiel fiscaal beleid en investeringen in innovatie en infrastructuur. Volgens hen is het behoud van deze regelingen cruciaal voor het investeringsklimaat.



2. Minder regels, sneller door de overheid

De coalitie kondigt een stevige aanpak van regeldruk aan. Jaarlijks moeten regels worden geschrapt of vereenvoudigd, met concrete doelstellingen voor ministeries.



Daarnaast komt er een Vereenvoudigingswet, bedoeld om bestaande regelgeving overzichtelijker te maken voor bedrijven en burgers. Ook wil het kabinet vergunningverlening versnellen en vereenvoudigen. Dat is vooral relevant voor ondernemers in sectoren als bouw, energie, horeca en industrie, waar procedures nu vaak maanden vertraging opleveren.



3. Groei en financiering: ruimte voor start- en scale-ups

Opvallend is de expliciete aandacht voor start- en scale-ups. Het kabinet wil het eenvoudiger maken om medewerkers te belonen met aandelen of andere vormen van participatie, zodat jonge bedrijven talent kunnen aantrekken zonder direct hoge salarissen te betalen.



De coalitie kondigt de oprichting aan van een Nationale investeringsinstelling, bedoeld om financiering mogelijk te maken voor bedrijven en projecten die maatschappelijk en economisch relevant zijn, maar lastig toegang krijgen tot kapitaal.

Het akkoord gaat er te makkelijk vanuit dat groei vooral van nieuwe bedrijven komt Marlies van Wijhe Voorzitter FBNed

Tegelijk verkent het kabinet een nieuwe juridische vorm voor zogenoemde steward owned ondernemingen, waarin zeggenschap losstaat van winstuitkering en de langetermijnmissie centraal staat.



Familiebedrijven Nederland (FBNed) vindt dat het akkoord te veel inzet op nieuw ondernemerschap zoals startups en scale-ups, en te weinig oog heeft voor bestaande familiebedrijven. ‘Het akkoord gaat er te makkelijk vanuit dat groei vooral van nieuwe bedrijven komt, terwijl familiebedrijven met hun lange termijnvisie een stabiele economische basis vormen’, zegt voorzitter Marlies van Wijhe.



4. Zzp: minder grijs gebied

Het kabinet wil ingrijpen bij schijnzelfstandigheid en duidelijker vastleggen wie als zzp’er werkt en wie als werknemer. De precieze regels volgen later, maar het kabinet wil dat vooraf duidelijk is wanneer werken als zzp’er kan en wanneer niet.



5. Minimumloon omhoog: voelbaar voor werkgevers

Per 1 januari 2026 is het minimumloon verhoogd. Dat vergroot de koopkracht van werknemers, maar betekent voor werkgevers hogere loonkosten, vooral in arbeidsintensieve sectoren zoals horeca, retail en logistiek.



Bij ondernemersorganisaties overheerst begrip voor de koers op de arbeidsmarkt, maar niet zonder kanttekeningen. VNO-NCW en MKB-Nederland hameren op het terugdringen van de WIA-instroom en constateren dat het akkoord niets verandert aan de loondoorbetaling bij ziekte.



6. Duurzaamheid: minder nationale koppen

Op klimaat en industrie kiest de coalitie voor een andere koers. De nationale CO₂-heffing voor de industrie wordt afgeschaft. In plaats daarvan zet het kabinet in op een gelijk Europees speelveld.



Dat het kabinet investeringen in duurzame energie en netten doorzet, sluit volgens VNO-NCW en MKB-Nederland aan bij het feit dat ‘de hoge elektriciteitsprijs een rem zet op verduurzaming en investeringen in de industrie’.

7. AOW: geen koerswijziging, wel effect

De koppeling aan de levensverwachting blijft, waardoor de AOW-leeftijd ook na 2027 verder oploopt. Dat betekent voor werkgevers dat medewerkers langer doorwerken en uitstroom later op gang komt.

De hoge elektriciteitsprijs zet een rem op verduurzaming en investeringen in de industrie VNO-NCW en MKB-Nederland

Het akkoord markeert vooral een begin. Ondernemersorganisaties wijzen erop dat het minderheidskabinet steun nodig heeft om plannen om te zetten in wetgeving. Voor ondernemers telt uiteindelijk niet wat er op papier staat, maar hoe snel keuzes ook echt worden uitgevoerd.



Overzicht | De hoofdlijnen voor ondernemers Fiscale zekerheid

• Geen verhoging vennootschapsbelasting

• Behoud innovatiebox, WBSO en bedrijfsopvolgingsregelingen Regeldruk

• Vereenvoudigingswet

• Snellere vergunningverlening Groei en financiering

• Ruimere medewerkersparticipaties

• Nationale investeringsinstelling aangekondigd Zzp

• Aanpak schijnzelfstandigheid

• Wettelijk onderscheid tussen werknemer en zelfstandige in voorbereiding Arbeidsmarkt

• Minimumloon omhoog

• Hervormingen sociale zekerheid aangekondigd Duurzaamheid

• Nationale CO₂-heffing afgeschaft

• Investeringen in duurzame energie en infrastructuur