Verkiezingsuitslag voor ondernemers: ‘Wij verwachten keuzes met lef en ondernemen moet weer leuk worden’

Cristel van de Ven, voorzitter van VZN, hoopt in elk geval op een stabiel kabinet wat de rit uit gaat zitten. „Wetgeving kost tijd en het is daarom belangrijk dat ministers blijven zitten.” Het zal volgens haar nog wel een toer worden om een nieuw kabinet te vormen maar er is wel een lichtpuntje. „De vier partijen die met een alternatief kwamen voor de vbar hebben gisteren winst geboekt, dus dat biedt kansen om in gesprek te gaan over een nieuwe zelfstandigenwet.”

Volgens evofenedex, het kennisknooppunt voor handel en logistiek, is het cruciaal dat het nieuwe kabinet snel duidelijkheid biedt aan ondernemers in handel en logistiek. „De verkiezingsuitslag laat zien dat Nederland weliswaar verdeeld stemt, maar dat het doel van brede welvaart en een sterke economie mensen blijven verbinden”, zegt Bart Jan Koopman, algemeen directeur van evofenedex. „Juist nu hebben bedrijven behoefte aan toekomstgericht en voorspelbaar beleid dat investeringen mogelijk maakt in digitalisering, verduurzaming en bijdraagt aan het verdienvermogen van Nederland.”

De uitslag maakt al wel duidelijk dat een stevige meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer pal staat voor het halen van de klimaat- en energiedoelen, aldus de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). „We roepen deze partijen op om nog voor de kerst een kabinet te vormen dat Nederland letterlijk en figuurlijk energie geeft”, zegt Olof van der Gaag, voorzitter NVDE. „Dat is nodig voor onze onafhankelijkheid, economische kansen, grip op de energierekening en het klimaat.”

Jacco Vonhof van MKB Nederland bekijkt de uitslagen van uur tot uur want het kan nog alle kanten op. Ook hij hoopt op een stabiel kabinet dat vier jaar blijft en voor tien jaar beleid maakt. „Wat het ook wordt, het is belangrijk dat de economie op 1 komt te staan. Er is heel veel ambitie bij de politiek en dat kost allemaal geld maar de vraag moet zijn hoe we dat gaan verdienen. Er moet besef komen dat de staatsruif niet vanzelf gevuld wordt.” Vonhof ziet dat een deel van Nederland op slot zit, ondernemers kunnen niet verder. Daar moet het nieuwe kabinet oplossingen voor bieden. „Ondernemen moet weer leuk worden. De regeldruk moet naar beneden. Er moet ruimte komen om aan de ondernemersdroom te werken. En daarmee een bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie.”

Er moet besef komen dat de staatsruif niet vanzelf gevuld wordt Jacco Vonhof MKB Nederland

Volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) laat de uitslag één ding duidelijk zien: Nederland verlangt richting, zekerheid en daadkracht. “Onze leden hebben recht op voorspelbaar en toekomstbestendig beleid”, zegt TLN-bestuursvoorzitter Elisabeth Post. „Dat is geen wens, maar een absolute randvoorwaarde om ons land draaiende te houden.” Daarom vraagt TLN om te kiezen voor langetermijnbeleid dat ondernemers ruimte en zekerheid geeft om te investeren in mensen, materieel en duurzame innovatie. „Welke partijen de komende jaren het land ook gaan leiden”, vervolgt Post, „wij verwachten keuzes met lef. Keuzes die niet alleen passen bij vandaag, maar ons ook morgen sterker maken. Logistiek is geen voetnoot in het regeerakkoord, maar de basis waarop Nederland draait en groeit.”