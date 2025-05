Jacco Vonhof over Voorjaarsnota: ‘Had veel erger gekund, maar geen oplossing voor stikstofklem’

Lees verder onder de advertentie

Jacco Vonhof Voorzitter MKB-Nederland Jacco Vonhof is sinds 2018 voorzitter van MKB-Nederland. ‘Ondernemer in hart en nieren’, werd hij getypeerd bij zijn benoeming. Geen bestuurder, hij is ondernemer. Zo praat Jacco Vonhof en zo handelt hij. En: zo schrijft hij maandelijks ook zijn expertblog voor De Ondernemer.

Het was een bijzonder tafereel woensdag, na de onderhandelingen over de Voorjaarsnota. Fractieleiders die na een nacht doorhalen glunderend voor camera’s vertelden dat ze ‘eruit’ waren en wat ze allemaal wel niet hadden binnengehaald voor hun eigen achterban. Oplossingen voor de grootste problemen van ons land en economie zaten daar niet bij.

Nodige lasten weten te voorkomen

De pas twee dagen later gepresenteerde Voorjaarsnota roept bij mij daarom dubbele gevoelens op. Deels om wat er niet in staat, deels om wat er wel in staat. Om met het eerste te beginnen: voor het brede mkb zitten er geen grote, onverwachte tegenvallers of extreme lastenverzwaringen in. Natuurlijk zit er pijn in voor een aantal sectoren, en werkgevers gaan wel degelijk 225 miljoen euro meer betalen aan de premies arbeidsongeschiktheid. Maar het had echt veel erger gekund. We hebben het nodige weten te voorkomen, dat niet uitgebreid in de kranten heeft gestaan. Zo hing het mkb-tarief in de winstbelasting tot het laatste moment aan een zijden draadje. We hebben ons er hard voor ingezet om die eerste schijf te behouden en dat is gelukt.

Wat er ook niet in staat: oplossingen voor de stikstofklem die ons land al veel te lang op slot houdt. Daarnaast ontbreken serieuze maatregelen voor de industrie, onze maakbedrijven die met de torenhoge energiekosten in Nederland op een ongelijk internationaal speelveld moeten zien te concurreren en zwaar onder druk staan. Op beide dossiers is wel de verwachting dat het kabinet op korte termijn alsnog met plannen komt, maar wat die behelzen en of het voldoende is, dat moet nog blijken. Je zou zeggen dat de urgentie op beide dossiers in Den Haag inmiddels wel duidelijk is.

Pijnpunten: verhoging minimum jeugdloon en stikstofklem

Wat er wel in staat en echt een pijnpunt is, is de verhoging van het minimum jeugdloon, met 20 procent vanaf 2027. Het is wat ons betreft de verkeerde maatregel voor wat het kabinet ermee beoogt. Natuurlijk moeten jongeren vanaf 18 jaar met een afgeronde opleiding (‘vakvolwassenen’) van hun loon kunnen rondkomen. Daar is iedereen het over eens. Werkgevers en werknemers maken daar zelf afspraken over in hun cao. Voor de overgrote meerderheid van de 18-jarigen geldt echter dat zij scholier of student met een bijbaan zijn, in bijvoorbeeld de detailhandel. Deze maatregel heeft voor sommige sectoren (opnieuw) flinke impact op de loonkosten en daarmee uiteindelijk ook op de (boodschappen)prijzen. Hier hebben we dus nog werk te doen.

Dat geldt ook voor de btw. Goed nieuws is dat de btw-verhoging op sport, cultuur en media in elk geval van tafel is, maar voor logies is dat niet gelukt. Dat maakt vakantie in eigen land een stuk duurder en heeft gevolgen voor ondernemers in de branche.

We zijn positief over de invoering van een nieuwe fiscale regeling voor startups en scale-ups om medewerkersparticipatie te bevorderen. Daar pleiten we al langer voor. De regeling stelt dit soort bedrijven die vaak nog geen of beperkte winst maken in staat om talent aan te trekken en bestaande medewerkers aan zich te binden. Dankzij deze participatieregeling kunnen jonge bedrijven hun medewerkers belonen met aandelenopties.

Een Voorjaarsnota met plussen, minnen en een aantal grote vraagtekens dus. Wordt vervolgd.

