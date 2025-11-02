‘Stap over je schaduw en laat de ondernemersachtige boodschap ‘het kan wel’ rode draad in de formatie zijn’

Welke coalitie zou het beste zijn voor ondernemers? Die vraag is Jacco Vonhof de afgelopen dagen veelvuldig gesteld. Of het nu over rechts of links gaat, dat maakt niet zoveel uit, stelt Jacco in zijn expertblog. Het belangrijkste is dat we een stabiel kabinet krijgen dat de rit kan uitzitten en langetermijnbeleid uitstippelt dat houvast biedt.

Jacco Vonhof Voorzitter MKB-Nederland Jacco Vonhof is sinds 2018 voorzitter van MKB-Nederland. ‘Ondernemer in hart en nieren’, werd hij getypeerd bij zijn benoeming. Geen bestuurder, hij is ondernemer. Zo praat Jacco Vonhof en zo handelt hij. En: zo schrijft hij maandelijks ook zijn expertblog voor De Ondernemer.

Cruciaal is dat partijen bereid zijn om over hun eigen schaduw heen te stappen en samen een plan voor Nederland te formuleren. We hebben immers veel te lang stilgestaan. We moeten aan de slag en ons land heeft dringend bestuurbaarheid nodig. Dat is ook wat de kiezer heeft gevraagd.

Het kan wel

Voor de hand ligt een coalitie rond het midden. Dat doet ook recht aan de uitslag. Veel kiezers zijn teruggekeerd naar partijen met bestuurservaring, zoals de traditionele middenpartijen CDA en D66. Met het oog op stabiliteit en bestuurbaarheid is dat een positieve ontwikkeling. De uitslag weerspiegelt zowel de zorgen van mensen als de behoefte aan optimisme en daadkracht. De campagneboodschap van Jetten, die bijna ondernemersachtig was – ‘het kan wel’ – spreekt aan. Laat dat ook de rode draad in de formatie zijn.

Of het dan vervolgens over links of over rechts wordt: voor ondernemers gaat het uiteindelijk om de inhoud van het regeerakkoord, over de concrete oplossingen voor de grootste obstakels die zij ervaren en die het ondernemingsklimaat onder druk zetten. En ook ‘links’ snapt best dat een goed draaiende economie met goed draaiende bedrijven een voorwaarde is om al onze publieke voorzieningen en andere plannen te kunnen betalen. Ons (toekomstige) verdienvermogen moet zwaar op tafel liggen.

Stabiliteit en duidelijk plan

Het vraagt verantwoordelijkheid en moed van partijen om er snel met elkaar uit te komen. Ze zijn schatplichtig. Kiezers snakken naar stabiliteit en een duidelijk plan voor ons land waarin ze zichzelf gaan herkennen. En een bijdrage aan kunnen leveren.

Mijn oproep aan de partijen: zet de eigen politieke paradepaardjes opzij en kies voor dat grote, brede belang. Geen kwartetkabinet meer zoals het vorige, waarbij het een beetje ‘ieder voor zich’ was. En al zal dat hier en daar misschien best een beetje pijn doen, maar het gaat om de toekomst van ons land, van onze kinderen en kleinkinderen. En uiteindelijk ook om herstel van vertrouwen in de politiek.

