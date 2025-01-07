Winkelketen Blokker is failliet, maar toch zijn er winkels open. Een situatie die we recent ook zagen bij de faillissementen van The Body Shop, Dunkin’ Donuts en Bristol. Hoe kan dat en waarom? Advocaat Wesley Terhaerdt legt uit.

Failliet: de curator is aan zet



Als een onderneming failliet wordt verklaard, verliest zij het beheer en de beschikking over haar vermogen. Dit betekent dat de onderneming niet langer bevoegd is om zelfstandig handelingen te verrichten. De rechtbank stelt een curator aan en die krijgt na de faillietverklaring de volledige regie over de onderneming.



In de eerste dagen van het faillissement zal de curator beoordelen of de werkzaamheden van de onderneming definitief worden gestaakt of dat er aanleiding bestaat om de onderneming tijdelijk door te laten draaien. Dit laatste wordt ook wel een ‘voorzetting’ genoemd en kan de curator uitsluitend doen als hiervoor gegronde redenen bestaan. Ook geldt in beginsel dat de kosten van de voorzetting moeten opwegen tegen de opbrengsten en dat de rechter-commissaris akkoord moet zijn.

LEES OOK: Neef Roland Palmer uit Blokker-familie blijkt koper van failliete winkelketen

Redenen om een onderneming tijdelijk voor te zetten

Er zijn voor een curator drie redenen om een onderneming tijdelijk voort te zetten.



1. Doorstart vanuit faillissement

Een eerste reden om een onderneming na faillissement tijdelijk door te laten draaien, heeft betrekking op de doorstart vanuit faillissement. Bij een doorstart vanuit faillissement koopt een partij de bezittingen van de failliete onderneming van de curator en gaat zij in een nieuwe entiteit verder met vergelijkbare bedrijfsactiviteiten. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Dunkin’ Donuts.



Waarom is het tijdelijk voortzetten van de onderneming dan nodig voor een doorstart? In de eerste plaats vergroot een voortzetting de kans op een doorstart. Als een bedrijf namelijk nog draait is dat voor een overnemende partij veel interessanter dan wanneer de werkzaamheden al zijn gestaakt. In het eerste geval zijn bijvoorbeeld klanten, leveranciers en werknemers nog aan boord, terwijl zij in het tweede geval - in de regel - al een alternatief hebben gevonden.



In de tweede plaats verhoogt een voortzetting de opbrengst van een doorstart. Een onderneming die nog draait (‘going concern’) heeft doorgaans een hogere verkoopwaarde dan wanneer de bezittingen of onderdelen van de onderneming afzonderlijk worden verkocht. Een voortzetting zorgt dus voor een zekere mate van waardebehoud, waardoor een doorstart meer geld oplevert voor de faillissementsboedel en er uiteindelijk meer geld voor de schuldeisers overblijft.



2. Genereren van opbrengsten

Een tweede reden om een onderneming na faillissement tijdelijk voort te zetten, is het genereren van opbrengsten voor de faillissementsboedel. Het is namelijk niet ongebruikelijk dat een onderneming op het moment van faillietverklaring nog over (omvangrijke) voorraden of onderhanden werk beschikt. Door een onderneming tijdelijk voort te zetten, kunnen de voorraden worden verkocht of kan het onderhanden werk worden afgerond. Dit levert opbrengsten in het faillissement op en die zijn doorgaans hoger als de voorraden of het onderhanden werk vanuit de normale bedrijfsuitoefening worden verkocht.



Blokker is daar een actueel voorbeeld van: de voorraden worden vanuit de winkels aangeboden en dat levert vaak meer op dan wanneer de voorraad als bulkpartij worden verkocht.

Interieur van een Blokker filiaal waar opheffingsuitverkoop is. Foto: ANP

3. Maatschappelijk belang

Een derde reden om een onderneming na faillissement voort te zetten, kan gelegen zijn in een maatschappelijk belang zijn. Neem bijvoorbeeld het faillissement van een ziekenhuis of zorginstelling. Als op het moment van de faillietverklaring nog zorg wordt verleend is het onmogelijk om de werkzaamheden per direct te staken. Het is dan noodzakelijk om de werkzaamheden tijdelijk voort te zetten, zodat de belangen van de patiënten kunnen worden gewaarborgd.

LEES OOK: Deze expertblog van Wesley Terhaerdt: Stoppen met je bedrijf zonder failliet te gaan? Dit zijn de mogelijkheden

Gevolgen en aandachtspunten bij een voortzetting na faillissement

Een voortzetting van de onderneming geschiedt ten bate en ten laste van de faillissementsboedel. Dit houdt in dat de opbrengsten over de voortzetperiode in de faillissementsboedel vallen, maar dat ook de kosten van het voortzetten door de faillissementsboedel moeten worden voldaan.



Leveranciers. Ben je dus leverancier van een onderneming die na faillissement tijdelijk wordt voortgezet, dan kun je jouw vordering over de voortzetperiode bij de curator indienen. De curator dient deze vordering dan in beginsel direct vanuit de faillissementsboedel te voldoen.



Afnemers. Ben je afnemer van een onderneming die na faillissement tijdelijk wordt voortgezet, dan bestaat er een kans dat conform de afspraken jouw product wordt voltooid of de dienst wordt verricht. In dat geval ben je gewoon gehouden om aan jouw (betalings)verplichtingen te voldoen.



Werknemers. Van werknemers kan de curator verlangen dat zij tijdens de voortzetperiode werkzaamheden blijven verrichten. De arbeidsovereenkomsten worden weliswaar na de faillietverklaring door de curator opgezegd, maar gedurende de opzegtermijn van (meestal) zes weken, dienen zij nog werkzaamheden te verrichten. De salarissen worden door het UWV betaald.



Klanten. Klanten kunnen tijdens de voortzetperiode nog steeds producten in de winkel kopen. Zij dienen er echter wel rekening mee te houden dat garanties niet kunnen worden verstrekt en dat cadeaubonnen vaak niet meer kunnen worden ingeleverd.

LEES OOK de eerdere expertblogs van advocaat Wesley Terhaerdt: dat kan via deze link.

Meer expertblogs? De Ondernemer Vandaag-nieuwsbrief!

Bekijk hier de voorwaarden.