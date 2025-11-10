Deze ondernemer maakt een bestaand model simpeler én 10 keer goedkoper: ‘Hij bewijst dat eenvoud werkt’

Een van de fijnste eigenschappen van ondernemers is dat ze denken in oplossingen. Ze nemen geen genoegen met hoe het nu is en ze laten zich niet tegenhouden door regels of stroperigheid. Dankzij die houding ontstaan er elke dag nieuwe ideeën, producten en manieren van werken. In zijn expertblog vertelt Wiko Mocking welke ondernemers slim en simpel écht verandering brengen.

Wiko Mocking Wiko is ondernemer en spreker over organisatievereenvoudiging. Hij helpt bedrijven om zelf onnodig ingewikkelde processen, structuren en systemen simpel te maken. Dat doet hij met 28 jaar ervaring in uiteenlopende sectoren én als schrijver van het boek terug naar simpel. Met zijn bedrijf ontwikkelt hij daarnaast de Tablet Sales App, een alles-in-één app voor verkopers bij familiebedrijven.

Soms is zo’n idee zó goed, dat het het nieuws haalt. Zoals vorige week: een groep ervaren mensen uit de techwereld (o.a. van Blendle en Insify) gaat samen met een aantal scholen de leerboekenmarkt vernieuwen.

Hoe ondernemers verandering brengen

Die markt ligt al jaren vast. Drie grote uitgevers bepalen wat er gebeurt. Ze zijn goed in veel dingen, maar niet in luisteren naar gebruikers en al helemaal niet in vernieuwen. Scholen klagen al jaren. Over de hoge kosten. Over verplichte pakketten waar veel meer in zit dan je nodig hebt. Over boeken die niet goed aansluiten. Leerkrachten moeten vaak zelf extra materiaal maken. Of alles bij elkaar kopiëren uit losse bronnen. Leerlingen raken daardoor in de war. Wat hoort nou wel, en wat niet bij wat je moet leren?

Maar nu is er Stichting Neon. Die zegt: genoeg gepraat, we gaan het anders doen. Wat ze gaan doen is slim en simpel:

Inhoud maken die past bij wat leerkrachten nodig hebben;

Die inhoud digitaal aanbieden, zodat het makkelijk aanpasbaar is;

Leerkrachten de ruimte geven om zelf dingen toe te voegen (bijvoorbeeld voor hoogbegaafde of juist kwetsbare leerlingen);

Scholen laten kiezen: werk digitaal, print het zelf, of laat zelf boeken drukken, maar vermijd het jaarlijks weggooien van miljoenen werkboeken.

Ze pakken het dus helemaal anders aan. En ondertussen gebruiken ze precies de principes van eenvoud:

Transparant: elke methode laat zien wat de wetenschappelijke basis is;

Gebruik maken van bestaande kennis: leerkrachten maken de inhoud zelf;

Regie bij de professional: elke leerkracht kan zelf aanpassen en verbeteren.

En weet je wat het mooiste is? Dat kost straks nog maar 30 euro per leerling per jaar. In plaats van 340 euro. Dat is geen besparing. Dat is bewijs.

‘Als de gevestigde orde het niet doet, doen wij het wel’

Deze ondernemers bewijzen dat eenvoud wérkt. Ik hou van dit soort totaaloplossingen. Die houding van: als de gevestigde orde het niet doet, doen wij het wel.

En ik zie nog wel een paar andere markten die dat gebruiken kunnen:

Het Europese treinvervoer (goederen én personen)

De geneesmiddelenmarkt

De voedselverpakkingsindustrie

Allemaal plekken waar grote spelers al te lang te weinig bewegen. En waar het tijd is dat iemand gewoon zegt: wij doen het anders: simpel.

