Overdag presteer je vol energie: je beantwoordt mails en neemt besluiten. Niemand merkt iets aan je. Maar eenmaal thuis plof je uitgeblust op de bank. Geen kracht meer om te koken, sporten of te praten. Herkenbaar? Je bent niet lui: je zenuwstelsel staat in een functional freeze . Waarom overkomt dit steeds meer ondernemers en hoe doorbreek je deze stand van overleven? Je leest het in de expertblog van Harry Nijland.

Van de perfecte werkgever overdag naar complete uitputting in de avond: zo herken je een functional freeze

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Functional freeze is geen officiële medische diagnose. Het is een populaire benaming voor een toestand waarin iemand ondanks langdurige stress blijft presteren, maar steeds minder ruimte ervaart voor herstel, ontspanning en verbinding.



Je zenuwstelsel blijft als het ware in de overlevingsstand staan. Zolang er iets van je wordt verwacht, kun je door. Deadlines, afspraken en verantwoordelijkheden houden je op de been. Zodra die externe druk wegvalt, zakt het systeem in. Niet omdat je lui bent of te weinig discipline hebt, maar omdat de beschikbare energie gedurende de dag volledig is opgebruikt. Ik kom het in mijn coaching regelmatig tegen. Mensen zeggen: ‘Op mijn werk gaat het eigenlijk best goed.’ Maar wanneer ik doorvraag naar de avonden, weekenden en vakanties ontstaat een ander beeld. Daar zien we iemand die alleen nog maar herstelt van het functioneren.



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Hoe herken je functional freeze?

Het verraderlijke is dat je omgeving vaak niets merkt. Je resultaten zijn goed en je afspraken worden nagekomen. Misschien krijg je zelfs complimenten over je inzet en betrouwbaarheid.

Mogelijke signalen zijn:

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Je bent na je werk structureel volledig uitgeput

Je hebt weinig behoefte aan sociale contacten

Sporten, koken of hobby’s voelen als verplichtingen

Je zit veel op je telefoon, zonder daar werkelijk van te genieten

Je voelt je vlak, prikkelbaar of emotioneel afwezig

Je leeft vooral toe naar het volgende weekend of de volgende vakantie

Rust geeft je geen ontspanning, maar onrust of schuldgevoel

Je lichaam blijft gespannen, ook wanneer er niets meer hoeft

Een belangrijke vraag is daarom niet alleen: kan ik mijn werk nog doen? De betere vraag is: wat blijft er na mijn werk nog van mij over?

Wat kun je ertegen doen?

De eerste stap is erkennen dat doorzetten niet langer de oplossing is. Wie functional freeze probeert te bestrijden met meer discipline, een strakkere planning of nóg efficiënter werken, vraagt opnieuw een prestatie van een systeem dat al overbelast is.



Begin klein. Bouw gedurende de werkdag herstelmomenten in, in plaats van al het herstel naar de avond te verschuiven. Ga even naar buiten, eet zonder beeldscherm en neem bewust een paar minuten afstand tussen twee afspraken. Plan niet ieder vrij uur direct weer vol.



Onderzoek daarnaast waar jouw energie werkelijk weglekt. Is het de hoeveelheid werk, of vooral het voortdurende schakelen? Zijn het onduidelijke verwachtingen? Het gevoel altijd bereikbaar te moeten zijn? Perfectionisme? People pleasing? Of de overtuiging dat jij degene bent die alles moet oplossen?



Daar ligt meestal de echte ingang naar verandering.



Ook je lichaam verdient aandacht. Regelmatige slaap, beweging, buitenlucht en rustige ademhaling lossen de oorzaak niet alleen op, maar helpen wel om signalen weer eerder te voelen. Je moet opnieuw leren luisteren voordat je lichaam genoodzaakt is de stekker eruit te trekken.

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Voorkomen vraagt om andere keuzes

Structureel herstel ontstaat niet door één vrije avond of een weekendje weg. Het vraagt om grenzen die ook op drukke dagen blijven staan.



Dat betekent dat je keuzes moet maken. Minder afspraken. Niet overal verantwoordelijk voor zijn. Eerder hulp vragen. Taken delegeren. Accepteren dat goed soms echt goed genoeg is. En vooral: stop met je eigen belastbaarheid steeds opnieuw te negeren.



Maak er een gewoonte van om wekelijks drie vragen te beantwoorden:

1 Waar kreeg ik deze week energie van? 2 Waar liep mijn energie onnodig weg? 3 Welke grens moet ik komende week duidelijker bewaken?

Zoek hulp of haak eventueel de ondersteuning van een coach in. Je hoeft niet eerst volledig uit te vallen voordat je jezelf serieus mag nemen. Dat je nog functioneert, betekent niet automatisch dat het goed met je gaat. Soms is juist het vermogen om maar door te blijven gaan het duidelijkste signaal dat er iets moet veranderen.