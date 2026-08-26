Bedrijf failliet na claim van 3000 euro die nooit ingediend had mogen worden: nu komt de curator in actie

Het had nooit uitgesproken moeten worden, maar Disbergen Hydraulic Hybrid zit nu wel met de gebakken peren. Het faillissement is buitengewoon zuur, vindt curator Bert Jansen. Hij ziet namelijk dat de eigenaar door een fout van een ander op de blaren moet zitten. Daarom komt hij persoonlijk in actie om het terug te draaien.

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Soms gaan ondernemers failliet na jaren knokken om het hoofd boven water te houden, maar lukt het daarna om een doorstart te maken. In andere gevallen is er van alles mis en is het maar goed dat een faillissement alles opruimt, weet Jansen.



„De ondernemer heeft een concept ontwikkeld om vrachtwagens op afstand mee te bedienen’’, zegt Jansen, tegen De Stentor. „Handig bij achteruit parkeren. Geen dode hoek meer en dat kind op z’n step zie je gewoon.’’



In 2010 stelde de rechtbank Jansen ook al als curator aan toen familiebedrijf Disbergen Hydrauliek Service (DHS) failliet ging. Toen moest hij dertien mensen hun ontslagbrief sturen. Nu werd het faillissement aangevraagd door een pensioenfonds omdat er een betalingsachterstand van een pensioenpremie zou zijn.



Maar Al snel nadat de rechtbank hem vorige week als curator aanstelde, werd Jansen duidelijk dat de eigenaar door een fout van een ander op de blaren zit. De medewerker waarvoor het bedrijf een premieachterstand zou hebben, stond al lang niet meer op de loonlijst.

Niet afwachten

Failliet door een claim van 3000 euro die nooit ingediend had mogen worden... De ondernemer kan het faillissement - dat werd uitgesproken zonder dat hij erbij was - tot begin volgende week aanvechten. Jansen besloot niet af te wachten.



Het is ongebruikelijk, maar niet uniek dat een curator een verzetschrift indient, weet Jansen, die tevens docent faillissementsrecht is aan de Radboud Universiteit. „Het is een paar keer eerder gebeurd. Meestal omdat er niets in de boedel zit en de aanvrager dat vooraf wist. De aanvrager wordt dan misbruik van procesrecht verweten, omdat hij de curator opzadelt met kosten.”

Niks te claimen

In het geval van DHH speelt dat niet, zegt Jansen, maar staat vast dat het pensioenfonds helemaal niks te claimen heeft op het bedrijf. De vordering is zelfs al teruggedraaid. „De aanvrager had dus niet-ontvankelijk verklaard moeten worden”, zegt de curator. „Dat probeer ik in verzet nu alsnog te regelen.”



Hij verwacht dat daar binnen twee tot drie weken uitsluitsel over is. Als het verzet succesvol is, kan DHH zijn product internationaal op de markt brengen. Het bedrijf ontwikkelde een concept om vrachtwagens op afstand te bedienen. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij achteruitparkeren op onoverzichtelijke plekken.

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Dit artikel is oorspronkelijk geschreven door Gep Leeflang voor De Stentor.