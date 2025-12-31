Waarom ondernemers zonder targets zelden winnen: zo transformeer je vage voornemens in structureel succes

We zitten weer in de periode om het jaar te evalueren en het nieuwe jaar op te starten. Goede voornemens komen dan al snel om de hoek kijken. Maar werken deze in dit hectische tijdperk nog wel? In zijn expertblog deelt Giel Boes een ijzersterke manier waarmee jij jouw (zakelijke) doelen kunt verankeren en de slagingskans aanzienlijk zult vergroten.

Het woord zegt het al: het is een voornemen. Nu is er met intenties niks mis, al vind ik die persoonlijk een stuk krachtiger dan een ‘ik wil graag, maar ik zie wel’ voornemen. Hoe vager een doel, hoe kleiner de slagingskans. Zonder targets met een goed plan, of überhaupt een plan, worden in het bedrijfsleven zelden structurele successen geboekt. Dit werkt hetzelfde met jouw persoonlijke doelen. Wanneer een doel niet sterk verankerd wordt, verwatert het snel en is het erg makkelijk om ervan af te wijken. De term SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) is niet voor niks in het leven geroepen.



Bij klassieke goede voornemens, ben je voornamelijk afhankelijk van motivatie en discipline. Zelfs topatleten hebben dit niet 24/7 en wanneer die kracht je meerdere dagen op rij ontbreekt, is de kans groot dat je opgeeft. Zo werkt het nu eenmaal. Ook heb je grote kans in een ‘trial and error’-cyclus te komen. Je probeert maar wat. Of het nu gaat om afvallen, minder drinken of wél je marketingplan uitvoeren. Zonder concreet te weten hoe je het wilt realiseren en wanneer, strand je voornemen vaak. Dit laatste, namelijk wanneer je uitvoering geeft aan je doel, is cruciaal. Maak er een gewoonte van.



De kracht van gewoontes

Diverse onderzoeken bewijzen de kracht van eenvoud en herhaling. Als mens zijn we namelijk gewoontedieren, we doen het goed op een vaste structuur en routines. Wanneer poets jij bijvoorbeeld je tanden? Meestal is dit direct voor of na een andere routine, zoals het slapen. Met deze wetenschap kun jij jouw gewoontes slim lifehacken, door ze aan elkaar te plakken. Wil je dagelijks mediteren? Doe dit bijvoorbeeld direct na het tandenpoetsen in de vroege ochtend.



Misschien nog wel belangrijker dan het starten van goede gewoontes, is het afleren van (voor jou) slechte gewoontes. Val jij vaak met je telefoon in slaap en word je ermee wakker? Overweeg dan eens om deze in een ander vertrek te leggen, of deze in elk geval in de vliegtuigmodus te zetten. Idealiter ben je ruim een uur vóór je gaat slapen offline en schermvrij, zodat je beter kunt afschakelen. Als je dit volhoudt tot je het belangrijkste werk in de ochtend gedaan hebt, ben je al helemaal een held!



Voor maximaal resultaat moet je nu eenmaal offers brengen. Het goede nieuws is, dat je ook hier een gewoonte van kunt maken en je er uiteindelijk ook juist beter door zult voelen. Laat afleiding van anderen en technisch vernuft niet jouw leven bepalen, maar neem hier zelf de leiding in. Wil je meer leren over gewoontes en het verbeteren van je focus, check dan stap 3 uit mijn boek In 10 stappen elke middag vrij.

Bad habits are easy to form, but hard to live with. Good habits are hard to form, but easy to live with Brian Tracy

Werk met een habit tracker

Oké hier komt ‘ie dan: de beste manier die ik ontdekt heb om doelen te realiseren. De kunst is om te werken met systemen waarin je jouw gewoontes (en doelen) slim borgt. Eigenlijk is dit niks anders dan een tool waarin je jouw gewoontes bij kunt houden. Dit kan een tabelletje zijn waarop je elke dag afvinkt wat je wel (of juist niet) gedaan hebt.

Met de habit tracker kun je jezelf gewoontes aan- of afleren.

Zelf gebruik ik één A4 voor vier weken. Elke ochtend kijk ik naar mijn gewoontes en zet ik simpelweg een vinkje. Het doel is niet perfect zijn, maar vinkjes verzamelen. Dat werkt verrassend motiverend! Je ziet zwart-op-wit dat je bezig bent. Nog krachtiger wordt het als je je voortgang deelt met iemand anders. Bijvoorbeeld je partner of een goede vriend. Door er samen even bij stil te staan, vergroot je de kans dat je het volhoudt. Dat heet accountability: je voelt net wat meer commitment om door te gaan.



In stap 10 van mijn boek ga ik hier dieper op in. Bij aanschaf van mijn boek krijg je ook een gratis habit tracker template die je direct kunt gebruiken.

Elke dag om 6.00 uur springend uit bed

Jarenlang wilde ik eerder opstaan, maar het lukte steeds niet. Goede voornemens verwaterden keer op keer. Tot ik in 2015 besloot het anders aan te pakken. Ik koppelde vroeg opstaan aan dingen die mij energie geven: sporten, leren en mediteren. Mijn afspraak met mezelf: één maand lang elke dag om 6.00 uur opstaan en direct beginnen.



Ik maakte het concreet met een beloning (een e-reader) en een consequentie (100 euro naar een goed doel als het niet lukte). Alles hield ik bij in een simpel Excel-overzicht om af te vinken. Dat werkte zo goed dat ik dit ritme nog steeds heb. Ik slaap meestal van 22.30 tot 6.00 uur en dat is voor mij ideaal. Het resultaat: meer focus, meer energie en een betere dag. Elke dag weer.

Klaar voor 2026?

Zo, dit was ‘em alweer! Ben jij klaar voor komend jaar? Ik daag je graag uit om je top 3 doelen concreet te maken én in tabelvorm te gieten want het werkt echt! Het moeten dan natuurlijk wel structurele doelen zijn waar je een gewoonte van wilt maken, niet een eenmalig iets. Al is het natuurlijk supergaaf om een einddoel in zicht te hebben, zoals een bepaald gewicht of omzet. Wil je hier concreet mee aan de slag? Lees dan vooral stap 3, 4 en 10 uit mijn boek In 10 Stappen Elke Middag Vrij.



Ik wens je alle goeds voor 2026! Volg me op LinkedIn voor gratis tips & tricks.