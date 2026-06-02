Het geheim achter 100.000+ views op je social-video’s: ‘Dit voorspelbare kijkgedrag bepaalt je succes’

Viraal gaan op TikTok of Instagram Reels lijkt vaak toeval, maar achter succesvolle short-form video’s zitten herkenbare patronen. Socialemedia-expert Jan de Keijzer vertelt in zijn expertblog dat bereik vooral ontstaat door menselijk gedrag te begrijpen: wat kijkers herkennen, waarom ze blijven hangen en wanneer ze doorscrollen.

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Wanneer je structureel bezig bent met short-form content, vallen bepaalde zaken steeds duidelijker op. Niet meer als toevallige uitzonderingen, maar als herkenbare patronen. Na honderden campagnes, duizenden video’s en een flink aantal video’s dat de grens van 100.000 views heeft gepasseerd, zie ik steeds vaker dezelfde mechanismen terugkomen.



Bij De Keijzer Online is viraal gaan geen doel op zich. Maar bereik is vrijwel altijd het gevolg van voorspelbaar gedrag: hoe mensen kijken, scrollen en beslissen. En precies daar zit de waarde: niet in het idee achter een video, maar in de manier waarop mensen erop reageren.



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Bereik is geen toeval: bereik is gedragslogica

Alle video’s die we produceerden en boven de 100.000 views uitkwamen, hebben één cruciale gemeenschappelijke deler: ze sluiten aan bij de manier waarop mensen content willen consumeren. Niet bij de manier waarop een bedrijf die content zou hebben bedacht.



En juist dat verschil is essentieel.



Binnen bedrijven start men nog te vaak vanuit een idee, doel of boodschap. Maar de focus zou juist moeten liggen op de aandacht van de kijker. Die aandacht volgt vaste patronen. Wat opvalt, is dat de echt succesvolle video’s zelden complex zijn in concept. Wel zijn ze nauwkeurig in de uitvoering.

Persoonlijke content presteert beter

Een ander terugkerend patroon in goed presterende video’s is menselijke aanwezigheid. En die aanwezigheid gaat niet over het delen van privéverhalen. Het gaat om een herkenbaar gezicht, een echte stem en een persoonlijk perspectief op de situatie.



Mensen reageren namelijk veel sterker op context dan op abstractie. Een productdemonstratie zonder persoon is uitleg. Dezelfde demonstratie waarbij iemand het product gebruikt en laat zien hoe iets werkt, is een echte situatie. En dat bepaalt of iemand verder scrolt of blijft kijken.



Daarbij gaat het niet om extravert zijn of opvallend gedrag. Het gaat om consistente menselijke aanwezigheid in beeld. Dat kan rustig, observerend of technisch zijn. Zolang het maar van iemand komt.

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Herkenbare situaties presteren beter dan grote concepten

Een veelgemaakte aanname binnen bedrijven is dat content bijzonder moet zijn om op te vallen. Maar in de praktijk geldt vaak het tegendeel. De best presterende video’s gaan meestal over situaties die intern als ‘gewoon’ worden gezien. Een proces in uitvoering, het oplossen van een probleem, een beslissing die wordt genomen of een eenvoudige uitleg over hoe iets werkt.



Voor jou als maker is dat routine, maar voor de kijker levert het vaak nieuwe inzichten op. Wat intern normaal is, kan extern precies het punt van interesse zijn.

Authenticiteit is het effect van timing en gedrag

Authenticiteit in de videowereld wordt vaak geassocieerd met unieke visuele keuzes. Gefilmd met dure camera’s op volledig opgebouwde sets. Maar in de praktijk werkt short-form videocontent heel anders. Juist het ontbreken van overmatige sturing en het gebruik van iPhone-opnames zorgen voor een gevoel van authenticiteit.



Wanneer een video te geregisseerd aanvoelt, verschuift de perceptie van de kijker. En die perceptie heeft veel invloed op hoelang iemand blijft kijken.



De best presterende video’s op sociale media laten ruimte voor het moment zelf. Niet ongecontroleerd, maar wel ongeforceerd.

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De eerste seconden werken niet op basis van trucjes

Veel advies over short-form videocontent richt zich op de hook in de eerste twee seconden van de video. En dat principe klopt, maar de interpretatie ervan is beperkt.



Wat werkt daadwerkelijk? Context zonder introductie. Niet uitleggen wat iemand gaat zien, maar direct laten zien wat er gebeurt. Zo hoeft de kijker niet overtuigd te worden om te blijven kijken. Hij hoeft alleen te besluiten niet door te scrollen. Dat is een wezenlijk verschil.

Mensen reageren op gedrag, niet op informatie

Een ander consistent inzicht uit echt goed presterende video’s is dat de inhoud secundair is aan het gedrag in beeld. Mensen onthouden niet alleen wat er wordt gezegd, maar vooral hoe iets wordt gezegd. Hoe iemand reageert. Hoe een situatie zich verder ontvouwt.



Dat maakt short-form videocontent fundamenteel anders dan klassieke communicatie. Het is minder informatief en meer observationeel. Precies daarom kan hetzelfde script bij verschillende personen totaal andere resultaten opleveren.

Overbewerking verlaagt geloofwaardigheid

In professionele omgevingen bestaat de neiging om content te optimaliseren tot in perfectie: strakke edits, volledig uitgewerkte scripts en gecontroleerde timing. Maar bij short-form videocontent werkt dit lang niet altijd in het voordeel van de video.



Wanneer alles gepolijst is, verschuift de perceptie van een echte situatie naar een geproduceerde boodschap. En dat heeft directe invloed op de kijktijd.



De best presterende video’s hebben juist een zekere mate van frictie. Kleine onderbrekingen, natuurlijke timing en minimale regie. Dat geeft de kijker het gevoel dat het echt is. En dat is prettig, want dat is het ook.

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Formats presteren beter dan losse video’s

Succesvolle video’s zijn vaak niet uniek in idee. Ze zijn wel consistent in vorm. Denk aan een herkenbare openingssituatie, een vaste manier van filmen, een constante toon en terugkerende contexten.



Die herkenbaarheid heeft effect. Het versterkt het algoritmische bereik en het menselijke effect. Kijkers herkennen je content sneller en beslissen sneller om te blijven kijken.



Viraal gaan met één video is eerder uitzondering dan regel. Structureel bereik ontstaat door consistent te blijven. Dan volgen virale video’s uiteindelijk vanzelf.

Van interessant maken naar laten zien

Wat uiteindelijk het meest moet veranderen in de aanpak, is de rol van de maker. De focus moet verschuiven van ‘hoe maken we dit interessant?’ naar ‘wat gebeurt hier al dat het waard is om te laten zien?’.



Het lijkt een subtiel verschil, maar het bepaalt de hele productieaanpak. Het dwingt tot selectie in plaats van creatie. Tot observeren in plaats van regisseren.

Wat onze best presterende video’s gemeen hebben

Wanneer ik de best presterende video’s naast elkaar leg, zie ik geen toevallige overlap. Ik zie structurele consistentie.



Herkenbare menselijke aanwezigheid, situaties dicht bij de realiteit, minimale afstand tussen gebeurtenis en weergave, niet volledig gestuurd gedrag en herhaalbare formats. Samen vormen deze elementen geen truc, maar een werkwijze: een manier om consistent betere resultaten te behalen met short-form videocontent.

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Toeval bestaat bijna niet

Video’s met 100.000+ views zijn geen incidentele successen en ook geen kwestie van geluk. Ze zijn het gevolg van content die aansluit op voorspelbaar kijkgedrag: herkenning, context en menselijke signalen in een korte tijdspanne.



De kern is daarbij niet dat content simpel moet zijn. Content moet aansluiten bij de manier waarop mensen situaties interpreteren. Dat maakt short-form videocontent minder een kwestie van creativiteit alleen en veel meer een kwestie van observeren.



De meest effectieve video’s zijn uiteindelijk niet de video’s die het hardst proberen op te vallen. Het zijn de video’s die het minst afstand nemen van wat er op dat moment toch al gebeurt.



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