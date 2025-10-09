In de wereld van online content is aandacht het nieuwe goud. Binnen drie seconden beslist een kijker of jouw video het waard is om verder te kijken, of om genadeloos door te scrollen. En dat maakt de 3-secondenregel essentieel voor iedere ondernemer die online wil opvallen. In zijn expertblog vertelt Jan de Keijzer hoe je binnen drie seconden de aandacht pakt.

Er is veel aanbod, maar tegelijkertijd hebben we maar weinig tijd om al die voorgeschotelde content te bekijken. Hierdoor is er de laatste jaren een behoorlijke verandering gaande in ons brein. Tegenwoordig kunnen we razendsnel beslissen of iets wel of niet relevant is voor ons. Uit onderzoek van Federated Digital Solutions blijkt dat we binnen 2,7 seconden al hebben gezien of iets onze tijd waard is. En daarom zijn de eerste drie seconden zo ontzettend belangrijk.

In de greep van het algoritme

Daarnaast blijkt uit onderzoek van Marketing Essentials Lab dat video’s met een krachtige opening een tot wel 60 procent langere kijktijd behalen. Socialemediaplatformen meten precies waar iemand uitstapt. Hoe eerder mensen uitstappen, hoe minder jouw video wordt getoond. De Amerikaanse contentstrateeg Brendan Kane, bekend van het boek One Million Followers , stelt het misschien wel het scherpst: ‘Als je de aandacht niet wint in de eerste drie seconden, maakt de rest van je video al niet meer uit.’

Die eerste drie seconden van je video? Die bepalen niet alleen of iemand blijft kijken. Ze bepalen ook of het algoritme jouw content beloont met meer bereik.

Marketing of toch biologie?

Tijdens het scrollen scant ons brein razendsnel naar visuele en auditieve prikkels. Alleen als er iets nieuws, onverwachts of relevants verschijnt, treedt de zogenaamde oriëntatiereactie op. Een kort moment waarin je brein stopt met scrollen, simpelweg omdat het wil weten wat er gaat komen. En dat is geen marketingtrucje, maar een biologisch verschijnsel.

Dat is waarom video’s met een sterke opening veel beter presteren. Niet omdat de video’s mooier zijn, maar omdat ze beter aansluiten op hoe het menselijk brein de aandacht verdeelt.

Aandacht winnen in een paar seconden

Het winnen van die aandacht kan een flinke uitdaging zijn. Er gebeurt ontzettend veel in de onlinewereld. Een goed voorbeeld van hoe je zo’n situatie kunt aanpakken, komt van Nero’s Barbershop .

Voor deze lokale barbershop mochten we aan de slag met het maken van video’s. Een van deze video’s is het aanspreken van een voorbijganger met de vraag: ‘Zou ik voor 150 euro je baard eraf mogen halen?’.

De vraag was speels, direct en in principe totaal onverwacht. En daardoor was deze video dus precies dat wat het brein triggert om te stoppen met scrollen. De video zelf behaalde ruim 5,5 miljoen views, waarvan 3 miljoen tot het einde bleven kijken.

De kracht van deze video zit ‘m niet in de humor, maar in de manier waarop de video blijft verrassen. Van onderhandeling tot de twijfel en het eindresultaat. De kijker wordt door de hele video heen gevoed met nieuwe prikkels. En het resultaat van de video? Een hogere betrokkenheid, veel nieuwe volgers én een nog vollere agenda bij Nero Barbershop!

Hoe zorg je voor een sterke opening?

De meest succesvolle video’s op sociale media hebben allemaal één ding gemeen. Ze starten niet met een logo of een intro. Ze beginnen direct met impact. En die impact? Dat kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een prikkelende uitspraak, intrigerende vraag, een visuele trigger of juist een herkenbare situatie.

Een prikkelende uitspraak wekt vaak direct de interesse. Denk maar eens aan een zin als ‘99 procent van de ondernemers doet dit fout’. Als ondernemer wil je direct weten of jij die 1 procent bent die het wel goed doet, of wat je moet doen om het wel goed te doen. Een intrigerende vraag laat de kijker nadenken, zonder dat die kijker het zelf direct door heeft. Bij Nero’s Barbershop is bijvoorbeeld gekozen voor de vraag: ‘Zou ik voor 150 euro je baard eraf mogen halen?’ Door een goede intrigerende vraag te stellen wek je de interesse en zorg je voor een langere aandachtspanne van de kijker.

Een visuele trigger zorgt ervoor dat er iets te is en gebeurt. Je kunt hierbij onder andere denken aan emotie of beweging. Maar ook contrast, zoals voor/na, kan een visuele trigger zijn waardoor iemand blijft kijken. Een herkenbare situatie is natuurlijk een situatie waarin iemand zich direct kan herkennen. Van het omvallen met een fiets tot het omstoten van een kopje koffie. Je doelgroep kan zich hier direct in herkennen, nog voordat je iets hebt gezegd of uitgelegd.

Gebruik deze 5 snelle tips om de 3-secondenregel toe te passen

Het toepassen van de 3-secondenregel kan soms best een uitdaging zijn. Op het eerste gezicht kan het misschien niet met iedere video. Maar gelukkig is er vaak wel meer mogelijk dan je in eerste instantie zou denken. Met deze vijf snelle tips pas jij gemakkelijk de 3-secondenregel toe in jouw komende video’s.

1 Begin in het midden van de actie. Sla introducties over. Begin direct met iets wat beweegt, spreekt of verrast. 2 Zorg voor visuele eenvoud. Te veel tekst, logo’s en drukke kleuren leiden ontzettend af. Zorg voor één duidelijke focus in je video. 3 Gebruik emotie en contrast. We reageren instinctief op verrassingen en emoties. Dit kun je heel goed in je voordeel gebruiken. 4 Test verschillende openingen. Maak verschillende versies van dezelfde video met andere openingsscènes en test deze op je collega’s. Welke is het beste volgens hen? 5 Analyseer je data. Bekijk altijd je data. Waar verslapt de aandacht? Waar haken mensen af? En wat kun jij hieraan veranderen voor toekomstige video’s?

Van drie seconden naar een minuut

De kracht van die eerste drie seconden is dat een kijker bepaalt of je je verhaal überhaupt kunt vertellen. Heb je de aandacht te pakken? Dan kun je bouwen aan vertrouwen, herkenning en conversie. Maak gebruik van tips en tricks om de aandacht ook vast te blijven houden. Dan maakt het niet meer uit of je video uiteindelijk 15 seconden of een minuut duurt. Die eerste drie seconden zijn de ingang naar de rest van jouw verhaal.

De 3-secondenregel is eigenlijk terug te vinden in iedere vorm van communicatie. Wanneer je erin slaagt om in korte tijd te verrassen, te raken of te intrigeren, win je niet alleen de aandacht. Je krijgt ook de kans om echt iets te vertellen. Dus stel jezelf bij iedere video de vraag: zou jij blijven kijken na drie seconden? En de beste manier om daar een antwoord op te geven, is om zelf ook alleen die eerste drie seconden te bekijken.

