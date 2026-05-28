‘Welkom, hier is de lijst van wat je niet mag’: hoe verouderde arbeidscontracten je topkandidaten kosten

In de krappe arbeidsmarkt is je arbeidscontract stilletjes een belangrijk wervingsinstrument geworden. Maar veel ondernemers werken nog steeds met een verouderd arbeidscontract, geschreven door een advocaat die nooit een van hun medewerkers heeft ontmoet. Het document waarmee je iemand denkt te verwelkomen, is feitelijk een lijst van dingen waarvoor je haar gaat straffen, stelt Jildert Huitema in zijn expertblog.

Het ironische is dat veel van die clausules juridisch geen stand houden: rechters beperken of vernietigen te ruime of slecht gemotiveerde bedingen al routinematig, en een wetsvoorstel om dat verder aan te scherpen ligt al twee jaar in Den Haag. Dat contract schiet aan twee kanten tekort: het schrikt af wie je wilt aantrekken en het beschermt niet wat je echt wilt beschermen.



Stel: je hebt een topkandidaat. Ze krijgt het arbeidscontract mee naar huis om door te nemen voor ze tekent. En precies op dat moment leest ze, in alle rust aan de keukentafel, hoe jouw organisatie eigenlijk over haar denkt. Een rij bedingen, boetes en restricties. Het vanuit wantrouwen opgestelde document bevat geen woord over wat je tijdens jullie gesprekken hebt verteld over cultuur en samenwerking. Welkom bij ons, hier is alvast de lijst van wat je niet mag.



Wanneer je topkandidaat het arbeidscontract thuis op tafel legt

Neem Bas, eigenaar van een installatiebedrijf met 22 medewerkers in dienst. Hij had Sanne bijna binnen: twaalf jaar ervaring, drie keer op gesprek geweest, dé kandidaat voor de senior accountmanager die hij al een jaar open had staan. Salaris rond, takenpakket helder, klik aanwezig. Toen kwam het arbeidscontract op tafel. Een week later kreeg hij een appje: ‘Bedankt voor het traject, ik haak toch af.’ Verder niets. Sindsdien werkt Sanne als senior accountmanager bij de concurrent.



Bas dacht eerst dat het aan het salaris lag. Of aan de leaseauto. Tot een gemeenschappelijke kennis hem vertelde wat Sanne thuis aan tafel had voorgelezen: een concurrentiebeding van vijf jaar voor de hele provincie, een relatiebeding van twee jaar, een boete van 25.000 euro per overtreding en een nevenwerkzaamhedenbeding dat zelfs een avondopleiding of bestuursfunctie aan toestemming bond.



Net als zoveel ondernemers wist Bas niet eens precies wat er in het arbeidscontract stond. Hij had het ooit van zijn boekhouder gekregen. ‘Beter te veel dan te weinig,’ had de advocaat hem destijds gezegd. En zo lag het er nog steeds, jaren later.

Waarom de bedingen erin staan (en waarom ze toch hun doel voorbij schieten)

Even eerlijk: een ondernemer die zijn klantenlijst, opgebouwde kennis en investeringen wil beschermen, is geen vijand van de medewerker. Concurrentiebedingen, relatiebedingen en geheimhoudingsclausules bestaan om een goede reden. In sectoren waar één vertrekkende verkoper zes klanten meeneemt of waar productspecifieke kennis jaren ontwikkeling vertegenwoordigt, is bescherming gewoon verstandig.



Het probleem is dat de meeste arbeidscontracten in Nederland niet zijn opgesteld vanuit ‘wat moet ik hier echt beschermen?’, maar vanuit ‘neem alles op wat juridisch denkbaar is, voor de zekerheid’. Het gevolg: bedingen die zo ruim zijn geformuleerd dat ze juridisch geen stand houden, gecombineerd met clausules die kandidaten op het allerlaatste moment doen twijfelen. Het beding is daarmee niet alleen ineffectief op het moment dat je het écht nodig hebt, het werkt ook nog eens averechts op het moment dat je iemand wilt aannemen.

Het arbeidscontract als visitekaartje

En dan is er nog de andere kant. Een arbeidscontract is het eerste document dat een nieuwe medewerker echt van jou meekrijgt. Niet de carrièrepagina, niet het LinkedIn-bericht, niet het kennismakingsgesprek, maar dat document met de handtekening eronder. En dat document is, of je het wilt of niet, een cultuurdrager. Het zegt iets over hoe je naar nieuwe mensen kijkt. Voor jou is dat arbeidscontract een formaliteit die je ooit hebt geregeld. Voor je nieuwe medewerker is het een eerste indruk. En eerste indrukken laten zich niet wegpoetsen.



Drie keuzes als je arbeidscontract achterhaald is

Werk je nog steeds met het arbeidscontract dat je ooit hebt overgenomen van iemand, van het internet hebt gedownload of misschien wel met behulp van AI hebt opgesteld? Dan heb je drie opties:

Optie 1: Niets veranderen

Lijkt de veilige keuze. Geen advocaatkosten, geen gedoe, geen vergaderingen. Tot het je weer overkomt: een Sanne die afhaakt, of een ex-werknemer waartegen je een beding wilt afdwingen en in de rechtszaal te horen krijgt dat de tekst niet houdt. Een wervingstraject voor een senior functie kost al snel 15.000 tot 30.000 euro aan headhunter, productieverlies en inwerktijd. Een verloren rechtszaak over een onhoudbaar beding komt daar bovenop. Doe je dit twee of drie keer per jaar mis, dan kun je rekenen.

Optie 2: Het arbeidscontract strippen en versimpelen

Pak het contract erbij met een arbeidsjurist. Eenmalige investering: tussen 3000 en 6000 euro. Haal eruit wat juridisch geen stand houdt of geen redelijk belang dient. Houd de clausules waar je écht iets aan hebt, in begrijpelijke taal, met realistische scopes en redelijke compensaties waar dat moet. Resultaat: een korter document, juridisch sterker, dat kandidaten niet doet afhaken. En het betaalt zich bij iedere nieuwe aanstelling terug.

Optie 3: Het arbeidscontract herontwerpen vanuit gelijkwaardigheid

Een aantal Nederlandse bedrijven kiest voor een document op basis van wederzijds vertrouwen. Webmastery bracht zijn arbeidscontract terug naar één pagina; ook Picnic en de gemeente Alkmaar werkten hun overeenkomsten fundamenteel om. Heldere afspraken over wat je samen wilt bereiken, hoe je omgaat met veranderingen en hoe je conflicten oplost. Niet vanuit één middag werk te realiseren en niet voor iedere organisatie. Maar wel een serieuze onderscheiding op de arbeidsmarkt als cultuur jouw belangrijkste werkgeversmerk is.

Wat kun je nu zelf doen

Voor je een van die drie keuzes maakt, helpt het om eerst zelf vast te stellen waar je probleem precies zit. Dat kost geen advocaat, geen geld en geen extern adviestraject. Pak op een rustig moment je eigen arbeidscontract erbij en lees met de ogen van een nieuwe medewerker. Niet als ondernemer, niet als jurist. Vraag bij elke clausule: wat zegt dit over hoe ik naar nieuwe mensen kijk? Klopt het met wat ik tijdens de gesprekken heb verteld? Zou ik dit zelf tekenen?



Check je concurrentie- en relatiebeding op houdbaarheid. Staat er een motivering bij waarom dit nodig is? Is de geografische scope en duur redelijk in jouw sector? Is er bij vaste contracten een onderbouwd zwaarwegend bedrijfsbelang? Bij twijfel: dit zijn precies de punten waarop een rechter een beding onderuit haalt.



Last, but not least: vraag je laatste drie nieuwe medewerkers wat ze van hun contract vonden. Niet of ze tevreden zijn, dat zegt iedereen. Maar of er iets in stond waar ze over twijfelden voor ze tekenden. Het antwoord is bijna nooit ‘nee’.

Een document dat aansluit bij je verhaal

Bas heeft zijn arbeidscontract inmiddels door een arbeidsjurist laten herzien. Drie clausules eruit, vier herschreven, van veertien pagina’s naar acht. De jurist zei dat het contract nu juridisch sterker staat dan voorheen. Zijn laatste twee kandidaten tekenden binnen een week.



Sanne werkt nog steeds bij de concurrent. Het volgende afhaakmoment wil je liever niet nog een keer meemaken.



