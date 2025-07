Slechte managers kosten je toptalent: zo herken én voorkom je een ramp op de werkvloer

Lees verder onder de advertentie

Roland Grootenboer

Roland is expert op het gebied van werk. Als HR-expert werkte hij voor bazen als Ali Niknam (TransIP, bunq), Alexander Klöpping (Blendle) en bij Google. Hij was auteur van het Blendle Employee Handbook, dat viraal ging in Silicon Valley. Daarnaast schreef hij een bestseller: Het boek waarvan je baas niet wil dat je het leest: de ultieme gids voor een gelukkige, gezonde en goed betaalde carrière. Naast schrijven en spreken, geeft hij als interim CHRO advies aan verschillende startups en organisaties. Meer weten over Roland? Bekijk zijn LinkedIn en nieuwsbrief (10.000+ abonnees).

Op LinkedIn is iedereen manager, teamlead, head of ‘…’ of lead ‘…’ Je vraagt je af wie het echte werk nog doet. Als je blijft ademen, word je bij de meeste bedrijven vanzelf een keer manager.

Het is voor velen nog steeds een begeerd carrièrepad en dat is niet alleen omdat zo’n titel het goed doet op je online profiel of kringverjaardag. Bij de meeste bedrijven is de manager worden dé manier om de ladder te beklimmen. Carrière maken betekent vroeg of laat leiding geven. Doorgroeien (lees: meer verdienen) gaat vaak over manager worden. We verheerlijken management, met als gevolg dat we veel ongeschikte managers hebben.

Slechte managers kosten bakken met geld

De kosten van een slechte manager zijn gigantisch. ‘People leave managers, not companies’, stelt Marcus Buckingham in zijn boek , waarbij hij input verzamelde van zo’n 80.000 managers via Gallup (Amerikaans onderzoeks- en adviesbureau, red.).

De manager is dé reden waarom goede mensen vertrekken. Het tegenovergestelde is overigens ook waar: goede leiders zorgen ervoor dat je toppers blijven. Maar dat is nog niet alles. Een goede manager maakt mensen productiever, blijer en minder vaak ziek. De kans op een burn-out stijgt bij een incapabele manager. Er hangt dus nogal een prijskaartje aan dit thema. Goed leiderschap is belangrijk. Maar wat onderscheidt een goede leider van iemand die gewoon graag een mooie titel wilde voor LinkedIn?

Wie de baas wil spelen, is er vaak niet goed in

Dat zijn de slechtste bazen, weten we inmiddels uit onderzoek . Dit kun je voorkomen door te stoppen met deze rol te verheerlijken. Een leidinggevende zou niet automatisch meer moeten verdienen dan iemand die heel goed is in zijn werk. En als iemand eenmaal manager is, zou het makkelijk moeten zijn om te switchen naar een rol zonder leidinggevende taken.

Een leidinggevende zou niet automatisch meer moeten verdienen dan iemand die heel goed is in zijn werk

Ik heb meer dan duizend adviesgesprekken gevoerd met managers. Bij Google had ik op drukke dagen acht meetings met managers over de hele wereld die ik adviseerde over lastige situaties: iemand die niet functioneert, constant klaagt of vaak ziek is. Na een aantal jaar, ga je patronen ontdekken.

Wat onderscheidt een goede manager van de doorsnee droeftoeter met een dikke titel? De beste bazen zijn goed in deze vier dingen:

• Context en het grotere plaatje

Je manager zit - als het goed is - aan tafel bij de grote beslissingen. Zij heeft de bredere context, begrijpt waar het bedrijf naartoe wil en vertaalt dat naar het team en jouw werk. Het grotere plaatje begrijpen is cruciaal om succesvol te zijn in je werk. Je manager moet wekelijks, soms dagelijks, context geven en vertellen waarom je doet wat je doet.

•Doelen, verwachtingen, feedback en accountability

Op de Havo had je altijd wel iemand die de snor drukte (sorry nog). Voor teamleden is dat irritant en demotiverend. In een ideale wereld los je dat samen op, maar in de praktijk is het fijn dat je manager dit regelt. Ook voor jezelf is het fijn dat iemand je aan afspraken houdt, zonder te micromanagen. ‘Dit zou deze week af zijn, ik heb nog niks gezien, lukt het’?

•Ruisonderdrukking

Een goede manager beschermt het team tegen ruis: bureaucratie, veranderende prioriteiten, budgetgevechten en interne politiek. Zeker binnen grote bedrijven is dit een belangrijke, ondankbare taak. Dit zorgt ervoor dat het team kan focussen op het echte werk.

•Verbondenheid en veiligheid

In The Culture Code , gaat Daniel Coyle op zoek naar de geheime formule achter succesvolle organisaties. Van Pixar tot de Navy Seals, overal komt hij dezelfde patronen tegen. Wat hij vindt is veel zachter dan je zou denken.

Om succesvol te worden, moeten mensen zich veilig voelen. Je mag fouten maken, kwetsbaar zijn en je mond opentrekken zonder angst voor de gevolgen. De manager is cruciaal in het creëren van dit gevoel van belonging. En het vraagt om een lange reeks consistente signalen van verbondenheid om dit te creëren. De manager moet daarin het voorbeeld geven en zelf kwetsbaar durven zijn. Zorg dat er ruimte is om te zeggen dat je het niet weet. Je manager speelt hierin een belangrijke rol.

Vrouwen scoren beter op leiderschapskwaliteiten (zie dit stuk van Forbes ). Dit is daar een goed voorbeeld van. Harvard Business Review schreef dit artikel over leiderschap tijdens een crisis (zoals corona), waar vrouwen wederom consequent beter scoren. Lees tot slot dit stuk uit 2019 , waaruit blijkt dat vrouwen sowieso hoger scoren dan mannen op de belangrijkste skills. De droombaas is een vrouw, zeggen wij zelf.

Goede managers zijn katalysators. Ze laten een heel team beter draaien. Het tegenovergestelde is helaas ook waar. Een slechte manager is voor veel mensen dé reden om op zoek te gaan naar een andere baan. Dus als je aan de slag wil om een omgeving te creëren waar mensen tot hun recht komen en blij zijn: begin bij je managers.