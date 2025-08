Hoog staan in Google voelt lekker, maar levert je nog maar weinig op. SEO zoals je het kende, sterft langzaam uit. Dus wordt jouw website al genoemd in AI-antwoorden of sta je nog altijd te juichen om positie 1, terwijl niemand doorklikt? In zijn expertblog vertelt Marco Bouman dat SEO verleden tijd is en hoe je opvalt in dit AI-tijdperk.

SEO is dood... Deze AI-SEO-strategie redt je vindbaarheid in een wereld vol AI-antwoorden

Marco Bouman SEO- & CRO-consultant voor het mkb Marco Bouman is dé strategische partner voor mkb-bedrijven die hun website willen transformeren tot een krachtige marketingmachine. Meer relevante bezoekers, meer conversie en vooral: duurzame online groei. Sinds 2007 hielp hij meer dan vierhonderd bedrijven met een moderne, mensgerichte aanpak. Geen loze beloftes of ouderwetse trucjes, maar een bewezen mix van SEO, CRO en contentstrategie. Met focus op waardevolle content, conversieoptimalisatie en duurzame linkbuilding helpt Marco bedrijven niet alleen beter gevonden te worden, maar ook beter te presteren.

Je staat op nummer één in Google, iets waar je jaren voor hebt geknokt. Je hebt geld geïnvesteerd in SEO-bureaus, blogs laten schrijven en linkjes gekocht. Maar nu zie je tegenvallende cijfers. Je posities stijgen, maar je bezoekersaantallen kelderen. Waarom? Omdat Google het antwoord zelf geeft. Omdat ChatGPT, Perplexity en andere AI-tools de zoekers meteen van een conclusie voorzien.

En jij? Jij wordt overgeslagen. Terwijl je ooit dacht: hoger in Google = meer klanten. Die rekensom klopt niet meer. SEO zoals je het kende, sterft langzaam uit. En ondertussen kost het je geld. Je betaalt de rekening nog wel, maar de klanten komen niet meer binnen.

Waarom de oude SEO-aanpak niet meer werkt

De hele spelregels zijn veranderd. AI-tools zoals ChatGPT, Perplexity en Bing Copilot werken 180 graden anders dan Google ooit deed. Ze maken geen lijstjes. Ze geven één afgerond antwoord. En vaak is dat genoeg voor jouw klant.

Zelfs Google werkt inmiddels met AI onder de motorkap. Het wil weten: ben jij écht een bron of heb je gewoon een paar woorden slim geoptimaliseerd? Laten we eerlijk zijn: ook wij als gebruikers zijn veranderd. We willen geen tien blauwe linkjes doorspitten. We willen een duidelijk antwoord. Nu. Kort, helder, zonder gedoe. SEO voelt nog als een investering, maar steeds vaker is het een kostenpost zonder rendement.

De nieuwe realiteit: vindbaarheid zonder klikken

Twee jaar geleden werkte het nog. Je deed je best, gooide er een paar blogs tegenaan, kocht wat linkjes en hup: verkeer. Je had het gevoel dat Google van jou was. Dat als jij maar genoeg investeerde, de kliks vanzelf kwamen.

Maar dat spel is voorbij. Zero-click heeft het landschap veranderd. Google geeft de antwoorden zelf. AI-tools pakken steeds meer vragen over. En wij ondernemers roepen massaal: „Ze hebben ons verkeer afgepakt!”

Kijk maar eens in je eigen Search Console. De paarse lijn = vertoningen en posities, blijft stabiel of stijgt zelfs. Maar de blauwe lijn = klikken, zakt steeds verder weg. Bij sommige klanten zie ik een kloof van 50 procent of meer. Zelfde plek, zelfde zoekwoorden, maar de helft minder verkeer.

Het was nooit jouw verkeer. Het was geleend. En dat spel speelt Google nu anders. Mensen blijven op hun platform. Of ze krijgen hun antwoord via AI. Klaar. De rekensom van vroeger: positie 1 = bezoekers = klanten, is kapot. Hoog staan in Google voelt nog lekker, maar levert je nog maar weinig op.

De omslag: van gevonden worden naar gekozen worden

Online zichtbaarheid is in een paar jaar tijd volledig op zijn kop gezet. Twee jaar geleden deden de oude regels het nog. Een half jaar geleden kwamen de eerste echte kliks uit AI-tools pas op gang. Alles beweegt razendsnel. En nu komt de harde vraag: wordt jouw website al genoemd in AI-antwoorden? Of sta je nog altijd te juichen om positie 1, terwijl niemand doorklikt?

Het draait niet meer om ‘gevonden worden’. Het draait om gekozen worden. Google en AI-tools moeten jou herkennen als dé bron. Niet zomaar een pagina met zoekwoorden, maar een naam, een domein, een autoriteit.

De strategie: Topical Authority bouwen

Oude SEO is dood. Dus wat werkt wel? Topical Authority. Dat klinkt ingewikkeld, maar het is simpel: je bouwt online een huis waar jouw klant altijd terecht kan.

Een plek waar je alles uitlegt over één onderwerp, zodat Google en AI niet om jou heen kunnen. Wie dit nu niet oppakt, verliest straks niet alleen verkeer, maar ook vertrouwen.

Wat je moet doen:

0 1 . Kies je thema. Niet alles willen doen. Kies één onderwerp waarin jij dé expert bent. Horeca, techniek, B2B-handel, waar zit jouw kracht? 0 2 . Maak pilaren. Bouw een paar sterke hoofdpagina’s die het onderwerp volledig neerzetten. 0 3 . Vul de gaten. Maak losse pagina’s of blogs die alle vragen beantwoorden die jouw klant kan hebben. 0 4 . Verbind alles. Zorg dat elke pagina logisch naar de ander verwijst. Geen losse flodders, maar een netwerk van kennis. 0 5 . Blijf vullen met waarde. Geen gebakken lucht, geen SEO-trucjes. Alleen echte antwoorden.

Zo word je niet alleen gevonden, maar erkend als de bron die telt.

Wat levert dit je bedrijf op?

Met Topical Authority verandert je hele online spel. Je wordt gezien als expert. Door je doelgroep, door Google én door AI-tools. Niet meer hopen op grote hoeveelheden kliks, maar alleen die kliks die ertoe doen. Klanten die denken: Ja, hier zit ik goed.

Het resultaat? Meer aanvragen, meer leads, ook al heb je minder verkeer dan vroeger. Mensen blijven langer op je site omdat alles klopt. Minder bounces, meer gesprekken, meer omzet. Je website voelt net zo strak en betrouwbaar als jouw fysieke bedrijf. Net zo professioneel als dat eerste kop koffie bij jou aan tafel. Alleen nu 24/7 online zichtbaar.

En dat is precies wat AI en Google willen zien: een bron die klopt, die vertrouwen geeft en die het antwoord volledig beheerst.

De eerste stap vandaag voor AI-SEO

Blijf niet hangen in oude SEO-reflexen. Stop met blogs stapelen, stop met rennen achter keywords. Dat spel is voorbij en het komt niet meer terug.

Kies vandaag één onderwerp waarin jij de beste wilt zijn. Het thema waar jij alles van weet en waar je klanten je nu al op vertrouwen. Schrijf op welke vragen ze hebben, welke twijfels ze voelen, welke keuzes ze moeten maken.

Begin klein. Zet de eerste pagina’s neer, maak de structuur zichtbaar. Doe het stap voor stap, maar begin nu. Want de komende jaren draait online zichtbaarheid niet meer om wie het meest roept, maar wie het meest wordt herkend.

In het AI-tijdperk is er geen tweede plek meer, jij bent het antwoord, of je telt niet mee.

Veelgestelde vragen • Hoe lang duurt het om TA-resultaten te zien? → gemiddeld 3 tot 6 maanden. • Werkt dit ook voor kleine bedrijven? → ja, zelfs met weinig content kun je TA opbouwen.