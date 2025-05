Lees verder onder de advertentie

Pieter Peelen

Technisch bedrijfskundige Pieter Peelen is technisch bedrijfskundige, gespecialiseerd in ondernemerschap, innovatie en strategie. Na acht jaar in uitdagende managementposities richtte hij in 2010 No Nonsancy (nu Beter is meer) op, waarmee hij mkb-bedrijven in de ‘beter is meer’-fase helpt productiever te worden. Met 25 jaar ervaring en honderden bedrijven geholpen, vertaalt hij complexe theorie moeiteloos naar praktische werkwijzen. In zijn boek Beter is Meer deelt hij praktische inzichten over professionalisering en productiviteitsgroei.

Wat ik bij Defensie meemaakte, liet diepe indruk achter, en het zette me aan het denken. De uitdagingen van een ondernemer verschillen minder van militaire missies dan je zou denken. De lessen die ik meeneem uit het veld kunnen elke ondernemer productiever maken.

Voorbereiden is key

Bij Defensie is voorbereiding geen agendapunt, maar een mindset. Elke actie wordt doordacht. Aan falen hangen immers grote menselijke offers. In het bedrijfsleven doen we vaak het tegenovergestelde: we beginnen gewoon en lossen onderweg wel op.

Maar goed voorbereiden – op overleg, bij actieplannen en op groei – voorkomt 80 procent van het gedoe dat je nu dagelijks zit op te lossen. De tijd die ondernemers in het dagelijks werk verliezen, kun je dubbel en dwars terugwinnen met een goede voorbereiding.

Verantwoordelijkheid is elkaar scherp houden

Verantwoordelijkheid nemen klinkt stoer, maar is vooral kwetsbaar durven zijn. Bij Defensie betekent dat: elkaar aanspreken vóórdat iets misgaat. In veel bedrijven vinden we dat lastig maar als je wil dat je team echt verantwoordelijkheid neemt, moet je als leider ook een cultuur creëren waarin mensen dat durven én van elkaar accepteren.

Veiligheid is het resultaat van hoe je mensen behandelt, hoe je risico’s afdekt en hoe je zelf het goede voorbeeld geeft Pieter Peelen

Checken of je team water, schone sokken en de juiste uitrusting bij zich heeft is geen micromanagement maar een uiting van extreme verantwoordelijkheid.

Communicatie is praatje, plaatje, daadje

In het veld leer je: vaagheid is gevaarlijk. Eén onduidelijke instructie kan grote gevolgen hebben. Defensie werkt daarom met het principe: praatje, plaatje, daadje. Eerst uitgebreid briefen wat we gaan doen en wat je van een ander verwacht. Dit omzetten naar beelden om het echt goed tussen de oren te krijgen. Dan gaan we pas over tot actie. Hoe vaak laat jij het bij: ‘we moeten iets met communicatie’? Of: ‘dat pakken we op’? Heldere communicatie verhoogt niet alleen de productiviteit, maar voorkomt ook frustratie en fouten.

Veiligheid is geen luxe, maar voorwaarde

Wat me het meest raakte: hoe diep veiligheid verweven is met leiderschap. Veiligheid is het resultaat van hoe je mensen behandelt, hoe je risico’s afdekt en hoe je zelf het goede voorbeeld geeft. Zonder veiligheid is er geen vertrouwen. Zonder vertrouwen is er geen team dat durft te leren, verbeteren of presteren.

Door serieus en gedegen het belang van de uitvoer van de missie te benadrukken, benadruk je ook de waarde van elk individu in een team en het team in totaal. Daardoor word je binnen drie dagen ’maatjes’ van elkaar. Defensie en ondernemers hebben elkaar meer te bieden dan we denken.

Wat in het veld geldt, geldt ook in je bedrijf:

• Je presteert alleen met een team dat je kunt vertrouwen.

• Je kunt alleen ondernemen als de randvoorwaarden op orde zijn.

• Je draagt als leider niet alleen zorg voor je missie, maar ook voor de mensen die hem mogelijk maken.

Daarom zoek ik komende tijd vaker de samenwerking op met Defensie. Om te leren. Maar ook om iets terug te geven. Want veiligheid is niet iets van ‘de overheid’. Het is iets waar we allemaal voor verantwoordelijk zijn.

Welke van deze vier lessen ga jij morgen toepassen in je bedrijf?