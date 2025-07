Je organisatie echt veranderen? ‘Maak dan geen uitgewerkt plan, maar doe het in kleine stappen’

Consequent zijn klinkt eenvoudig, maar blijkt in de praktijk vaak toch iets lastiger dan gedacht. Mensen gaan niet van de ene op de andere dag mee in een verandering. Zeker niet als ze in een groep werken, met alle dynamiek van dien. Gelukkig is er een praktische benadering die mensen helpt mee te gaan in verandering. In zijn expertblog legt Wiko het uit.

Lees verder onder de advertentie

Wiko Mocking Wiko is ondernemer en spreker over organisatievereenvoudiging. Hij helpt bedrijven om zelf onnodig ingewikkelde processen, structuren en systemen simpel te maken. Dat doet hij met 28 jaar ervaring in uiteenlopende sectoren én als schrijver van het boek terug naar simpel. Met zijn bedrijf ontwikkelt hij daarnaast de Tablet Sales App, een alles-in-één app voor verkopers bij familiebedrijven.

Ik ken een trucje. Voor iedereen die het lastig vindt om consequent te zijn. En geloof me: dat zijn er nogal wat.

Ik spreek vaak ondernemers en managers die inhoudelijk ijzersterk zijn. Mensen met een visie en goede ideeën. Ze hebben het stille verlangen dat, als ze iets één keer goed uitleggen, iedereen het snapt en voortaan precies zo doet.

Lees verder onder de advertentie

Mooi streven. Maar zo werkt het niet.

Mensen veranderen niet ineens. Zeker niet als ze in een groep werken, met alle dynamiek van dien. Als je je organisatie echt wilt veranderen, dan heb je geen uitgewerkt plan nodig. Dan heb je een lange adem nodig. En herhaling. Nog een keer uitleggen. Nog een keer voordoen. Nog een keer aanspreken. En dat dertig keer. Dat kost energie en consequentheid. Laten dat nou net geen vanzelfsprekende kwaliteiten zijn.

Lees ook: Beter en simpeler leidinggeven? ‘Vraag niet ‘wat?’ maar ‘waarom?’’

Lees verder onder de advertentie

De slimme omweg: niet straffen, maar verbeteren

Wat helpt: het anders bekijken. Veel van die ondernemers zijn misschien niet zo consequent, ze houden wél van verandering. Ze willen vooruit. En dat kan niet snel genoeg gaan. Ze willen verbeteren. Iets bouwen. Daar kun je gebruik van maken.

Zie je organisatie als een project dat je elke dag een beetje beter maakt. Zoals de boy scouts het doen: laat de plek waar je was een stukje netter achter dan je ’m vond. Elke dag een beetje schoner, overzichtelijker, werkbaarder. Elke dag een stukje verder in de richting waar jij naartoe wilt.

Het sales playbook

Stel, je wilt het niveau van je verkoopteam verbeteren. Vooral de kwaliteit van hun antwoorden aan klanten. Dan kun je een project starten: een sales playbook, waar alle standaardantwoorden in staan. Met veel moeite op papier gezet, strak opgemaakt… en vervolgens nauwelijks gebruikt.

Lees verder onder de advertentie

Of je doet het anders.Je begint met drie veelgestelde vragen. En drie goede antwoorden per vraag. Meer niet. Je zet ze op een vaste plek. En vanaf dat moment doe je elke dag iets. Je voegt een nieuwe vraag toe. Of je verbetert een antwoord. Of je past alleen een spellingsfoutje aan.

En je laat je team meedoen.Niet verplicht. Wel uitnodigend.„Wat heb jij vandaag gehoord van een klant, dat we moeten onthouden?” Zo wordt het geen statisch document.Maar een levend systeem. Elke dag een beetje beter. Jij begint en je team volgt. Want als jij daar het voorbeeld in geeft, gaan mensen het overnemen. Niet controleren of iedereen het boek ‘gebruikt’, maar ze meenemen in het verbeteren ervan. Want dat motiveert. Dat voelt als eigenaarschap. En dat geeft energie.

Dit is leiderschap dat werkt

Dus nee, je hoeft niet per se van nature consequent te zijn. Je hoeft alleen elke dag een beetje te verbeteren. Niet omdat het moet, maar omdat jij en je mensen dat willen.

Lees verder onder de advertentie

Dat klinkt toch heel anders hè? Dat maakt het leuker. En werkbaarder. En misschien wel het belangrijkste: het werkt.

Lees ook: Van vakantie- tot zorgverlof, we hebben 16(!) soorten verlof: zo versimpel je dit als werkgever