De nieuwe eerste indruk ontstaat online: klanten kiezen jouw bedrijf vaak al vóór het eerste gesprek

Niet iedere ondernemer wordt op dezelfde manier gekozen. Bij sommige bedrijven lopen klanten spontaan naar binnen en bij andere sectoren begint het keuzeproces tegenwoordig vrijwel altijd online. Juist in die sectoren wordt online aanwezigheid steeds belangrijker. Want voordat een klant contact opneemt, heeft hij jou vaak allang onderzocht, stelt Menno Chavanu in zijn expertblog.

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Vroeger ontstond vertrouwen vooral offline. Via mond-tot-mondreclame, een goed gesprek of een bekende in de buurt. Natuurlijk speelt dat vandaag de dag nog steeds een rol, maar het beslismoment is verschoven. Klanten zoeken tegenwoordig eerst online uit met wie ze zaken willen doen.



Dat gebeurt vooral in sectoren waarbij vertrouwen, expertise en risico een grote rol spelen. Denk aan een makelaar, hypotheekadviseur, fysiotherapeut, aannemer of financieel adviseur. Niemand kiest zomaar iemand die invloed heeft op zijn gezondheid, woning of financiële situatie. En dus begint het keuzeproces hierin tegenwoordig bijna altijd online.



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Waarom een bakker anders werkt dan een makelaar

Bij een plaatselijke bakker werkt het vaak anders. Mensen lopen binnen omdat het dichtbij is, omdat het lekker ruikt of omdat ze toevallig langslopen. Natuurlijk kunnen reviews of sociale media helpen, maar zelden gaat iemand eerst uitgebreid online onderzoeken welke bakker ‘de beste keuze’ is.



Bij een makelaar gebeurt precies het tegenovergestelde. Mensen vergelijken websites, bekijken reviews, scrollen door sociale media en zoeken naar eerdere resultaten van vergelijkbare mensen. Ze willen weten: Wie is deze persoon? Kan ik hem vertrouwen? Heeft hij ervaring? Past zijn aanpak bij wat ik momenteel zoek? Nog voordat er een telefoongesprek plaatsvindt, is de eerste selectie vaak al gemaakt.

Het echte product is vertrouwen

In sectoren zoals de makelaardij verkoop je niet alleen een dienst. Je verkoopt vertrouwen, en vertrouwen is in ons digitale landschap lager dan ooit. Mensen geven je toegang tot iets belangrijks in hun leven: hun woning, hun gezondheid of hun financiële situatie. En hoe groter de impact van een beslissing, hoe belangrijker vertrouwen wordt.

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Daarom wordt online aanwezigheid steeds bepalender. Niet omdat sociale media belangrijk zijn voor zichtbaarheid, likes en reacties, maar omdat klanten online zoeken naar bevestiging dat jij de juiste keuze bent.

De nieuwe eerste indruk ontstaat online

In de makelaardij zie ik dit dagelijks. Verkopers nodigen vaak drie makelaars uit, maar hebben online meestal al een voorkeur opgebouwd voordat het gesprek begint.

Dat gebeurt vooral op basis van kleine signalen:

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hoe professioneel iemand overkomt

hoe zichtbaar iemand is

of er recente reviews staan

hoe iemand communiceert

en of iemand herkenbaar en betrouwbaar voelt

Het gesprek aan tafel is daardoor steeds vaker een bevestiging van wat online al werd gedacht. En datzelfde zie je niet alleen bij makelaars, maar ook bij fysiotherapeuten, bouwbedrijven en hypotheekadviseurs.

Wat veel ondernemers onderschatten

Veel ondernemers denken nog steeds dat online aanwezigheid vooral draait om zichtbaar zijn en zoveel mogelijk views en likes halen. Maar in deze sectoren draait het om veel meer dan dat.

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Jouw online uitstraling bepaalt steeds vaker of iemand je vertrouwt, onthoudt en uiteindelijk contact met je opneemt. Een verouderde website, weinig zichtbaarheid of onduidelijke communicatie roept direct twijfel op. En twijfel zorgt ervoor dat mensen verder zoeken. Niet altijd omdat een concurrent beter is, maar simpelweg omdat die betrouwbaarder aanvoelt.

Waarom dit alleen maar belangrijker wordt

De nieuwe generatie klanten is gewend om alles online te controleren. Reviews lezen, websites vergelijken en sociale media bekijken is normaal gedrag geworden.



Zelfs wanneer iemand een aanbeveling krijgt van vrienden of familie, wordt die persoon daarna alsnog online opgezocht. Mensen willen bevestiging dat ze de juiste keuze maken. Daardoor wordt online aanwezigheid geen extraatje meer. Het wordt een basisvoorwaarde.

Wat ondernemers hiervan kunnen leren

Werk je in een sector waarin vertrouwen belangrijk is? Dan moet jouw online uitstraling dezelfde kwaliteit uitstralen als de dienst die je levert. Mensen willen online kunnen voelen wie je bent, hoe je werkt en waarom ze jou moeten vertrouwen. Dat vraagt niet om perfecte marketing, maar wel om duidelijkheid, zichtbaarheid en een professionele uitstraling.



Want uiteindelijk kiezen klanten steeds minder voor degene die het dichtstbij zit. Ze kiezen voor degene die online het meeste vertrouwen uitstraalt.

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Conclusie

Niet iedere ondernemer hoeft online even zichtbaar te zijn. Maar in sectoren waarbij vertrouwen en expertise belangrijk zijn, wordt online aanwezigheid steeds bepalender.



De eerste indruk ontstaat niet meer aan tafel. Die ontstaat online. En in veel gevallen heeft de klant daar zijn keuze al grotendeels gemaakt. Nog voordat jij weet dat hij bestaat.



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