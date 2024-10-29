De frustratie van iedere ondernemer: je hebt een prachtige website, een aantrekkelijk design, onderscheidende producten, goed geoptimaliseerde SEO en positieve reviews… maar toch verlaat zo’n 98 procent van je bezoekers jouw website zonder iets te kopen of aan te vragen. Expert Marco Bouman legt je uit hoe je dat probleem oplost.

98 procent van jouw online bezoekers koopt niet bij je: zo verander je dat

Lees verder onder de advertentie

Dit is geen uitzondering, maar de regel. Slechts weinig bedrijven weten de meest hardnekkige conversiedempers effectief te omzeilen. Stel je voor hoe je omzet of leadbestand eruit zou zien als je deze conversiedempers weet te verkleinen.

Natuurlijk zijn er altijd bezoekers die nog niet helemaal klaar zijn om te kopen. Ze oriënteren zich, maken plannen of verkennen opties. Maar die anderen (vaak een hele grote groep) die wél klaar zijn om tot actie over te gaan – wat houdt hen dan tegen?

Wil jij het percentage bezoekers dat kijkt, maar niet koopt, verkleinen? Dan is het tijd om aandacht te besteden aan deze vijf cruciale conversiedempers en te ontdekken hoe je ze kunt aanpakken. Dat zijn: onbetrouwbaarheid, onbehulpzaamheid, afleiding, onherkenbaarheid, irritatie.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Hoger in Google komen: heeft linkbuilding nog wel zin?

Conversiedemper 1: Onbetrouwbaarheid

Een van de snelste manieren om potentiële klanten te verliezen, is een gebrek aan vertrouwen. Als jouw website niet betrouwbaar overkomt, zullen bezoekers hun winkelmandje verlaten en nooit meer terugkeren. Onbetrouwbaarheid heeft invloed op elk aspect van je website, van je contactgegevens tot de weergave van klantreviews en de inhoud van je teksten.

Oplossing: plaats alle contactinformatie zichtbaar, inclusief fysiek adres, KVK-nummer, telefoonnummer en e-mailadres. Laat reviews van eerdere klanten zien en toon voorbeelden van eerdere projecten.

Lees verder onder de advertentie

Een uitgebreide over-onspagina met het verhaal van jouw bedrijf bouwt vertrouwen op. Klantensuccessen, casestudies en positieve beoordelingen kunnen de betrouwbaarheid van jouw website verder versterken. Je bezoeker haakt niet af, maar blijft langer betrokken.

Conversiedemper 2: Onbehulpzaamheid

Bezoekers komen naar jouw website om specifieke inhoud te vinden. Ze zijn vaak concreet op zoek. Als zij niet goed geholpen worden, verlaten ze je website snel weer. Google heeft recent updates doorgevoerd die de nadruk leggen op klantgerichte inhoud, wat betekent dat ook zoekmachines je belonen voor klantgerichte content.

Oplossing: achterhaal welke vragen, problemen, wensen of dilemma’s jouw bezoekers hebben en zorg dat je deze direct beantwoordt op de website. Een uitgebreide FAQ-sectie helpt enorm, net als concrete, praktische content die inspeelt op de behoeften en vragen van je doelgroep.

Lees verder onder de advertentie

Een klantenservice die goed bereikbaar is, maakt ook een groot verschil. Google waardeert bezoekerstevredenheid en bruikbare content, wat jouw conversiepercentage versterkt.

Lees ook: Zo verhoog je het conversiepercentage van je webshop

Conversiedemper 3: Afleiding

Anno 2024 doen we bijna alles online, van shoppen tot bankieren en sociale media. Maar deze overvloed aan online prikkels betekent ook dat onze aandachtspanne steeds korter wordt. Als bezoekers afgeleid raken door elementen op je website, zullen ze waarschijnlijk niet converteren.

Lees verder onder de advertentie

Oplossing: vermijd bewegende beelden, zoals sliders. Een statische banner en het beperken van keuzemogelijkheden kunnen de aandacht op de essentie houden. Zorg dat er per pagina maximaal één call-to-action is, zodat bezoekers zonder afleiding naar de volgende stap worden geleid.

Een goed werkende zoekfunctie, duidelijke teksten met korte alinea’s en voldoende witruimte helpen om de aandacht vast te houden en zorgen voor een rustiger websitebezoek.

Conversiedemper 4: Onherkenbaarheid

Het geeft bezoekers een goed gevoel wanneer de website en het aanbod aansluiten bij hun verwachtingen en voorkeuren. Dit betekent dat jouw website herkenbaar moet zijn en inspeelt op de ‘zachte’ zoekintenties van bezoekers – zoals waarom ze specifiek bij jou zouden kopen in plaats van bij een concurrent. Zonder herkenning blijft jouw aanbod slechts een van de velen, en verlaat de bezoeker je website zonder conversie.

Lees verder onder de advertentie

Oplossing: definieer ongeveer vier unieke verkooppunten (USP’s) en integreer deze door de hele website, zoals in de header, footer en belangrijke tekstblokken. Goede USP’s zijn uniek, klantgericht en concreet.

Het inzetten van visuele elementen zoals herkenbare kleuren, een sterk logo en andere designelementen helpt om een persoonlijke en herkenbare uitstraling te creëren. Dit zorgt ervoor dat bezoekers zich begrepen voelen en eerder geneigd zijn om bij jou te blijven en te converteren.

Lees ook: Zo transformeer je standaard SEO-content naar helpful content

Lees verder onder de advertentie

Conversiedemper 5: Irritatie

In een wereld waarin we gewend zijn aan soepel werkende websites van grote spelers zoals Bol en Coolblue, verwachten bezoekers dezelfde ervaring overal. Websites die haperen, traag laden, of complex in gebruik zijn, zorgen voor frustratie en bezoekers haken af.

Oplossing: zorg voor een soepele en intuïtieve gebruikservaring. Dit betekent dat je website snel moet laden, beveiligd moet zijn en er eenvoudig en overzichtelijk uitziet. Ondersteun je inhoud met visuele hulpmiddelen zoals afbeeldingen en video’s en bied waardevolle informatie aan via FAQ-secties. Een eenvoudige navigatie en het inzetten van klantverhalen en casestudies kunnen het vertrouwen in jouw website verhogen en de gebruikerservaring verrijken.

Verklein conversiedempers en verhoog je conversiepercentage

Door te werken aan deze vijf conversiedempers kun je de ervaring van jouw bezoekers verbeteren en het conversiepercentage verhogen. Hierdoor zorg je ervoor dat al jouw inspanningen in design, SEO en klantgerichtheid werkelijk de resultaten opleveren die je bedrijf verdient, zodat niet langer 98 procent je website verlaat en mogelijk nooit meer terugkomt.

Lees verder onder de advertentie

Investeren in het verbeteren van de effectiviteit van je website is vaak stukken voordeliger dan hetzelfde resultaat bereiken met extra verkeer.

Bekijk hier de voorwaarden.