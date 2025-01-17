In de ruim vijftien jaar dat Marco Bouman SEO-consultant is, hoort hij vaker ondernemers klagen over slechte ervaringen met SEO-specialisten en online marketingbureaus. ‘Ze voelen zich teleurgesteld door onrealistische beloftes, gebrek aan transparantie en tegenvallende resultaten’, schrijft hij in zijn nieuwe blog.

Waarom zoveel SEO-projecten falen en hoe je dat voorkomt

Lees verder onder de advertentie

Waar komt die teleurstelling vandaan?



Veelvoorkomende klachten zijn:

Vastzitten aan een langlopend contract.

Beloftes als ‘over 3 maanden op #1.’.

Ondoorzichtige rapportages en tegenvallende resultaten.

Linkbuilding via onbetrouwbare websites.

Content vol zoekwoorden die niets toevoegt.

Gesprekken met een specialist, maar werk dat door een stagiair wordt uitgevoerd.

SEO wordt niet geïntegreerd met marketing of CRO-strategieën.



En dat is zonde, want SEO – oftewel bezoekers via Google – is nog steeds een van de belangrijkste bronnen van nieuwe klanten voor ondernemers en mkb-bedrijven.



Lees verder onder de advertentie

Geen zorgen, SEO blijft groot

Zelfs nu AI-tools zoals ChatGPT terrein winnen, blijft Google de grote speler voor commercieel zoeken. Het systeem dat Google gebruikt, kan niet zomaar door AI-tools worden overgenomen. Wil je weten hoe dat zit? Lees dan dit artikel: Werkt SEO nog als AI-tools zoals ChatGPT het overnemen?



Waarom SEO zo aantrekkelijk is

Je meeste potentiele klanten zoeken in Google.



SEO is een investering die zichzelf vaak al binnen 12 tot 16 maanden kan terugverdienen. Het grootste voordeel? Het is duurzaam: je bouwt waarde op die blijft groeien. Bij Google Ads daarentegen bouw je niets op – het is alsof je huurt.



Lees verder onder de advertentie

Zodra je stopt met betalen, stopt ook het resultaat. Met SEO leg je een solide basis voor lange termijn succes, dit wordt nog wel eens vergeten.

Er zijn meerdere redenen waarom een SEO-traject niet het gewenste resultaat oplevert

SEO in het kort

Eenmalige activiteiten

Strategie, technische analyse, zoekwoordenonderzoek, het creëren van ‘helpful content’ en een EEAT-geoptimaliseerde website.



Periodieke activiteiten

Het continu verbeteren van helpful content en linkbuilding om resultaten te behouden en te groeien.



Lees verder onder de advertentie

Waar gaat het er dan fout?

Er zijn meerdere redenen waarom een SEO-traject niet het gewenste resultaat oplevert. Hier zijn de drie belangrijkste:



SEO is moeilijk te beoordelen voor ondernemers

SEO is een vak apart, met complexe onderdelen zoals techniek, content, linkbuilding, algoritmes en voortdurende updates van Google. Voor ondernemers is het vaak lastig om te beoordelen of een bureau écht goed werk levert.



Dit maakt hen afhankelijk van wat het bureau vertelt, zonder dat ze kunnen controleren of de aanpak klopt.

Lees verder onder de advertentie

Verouderde SEO-content

Veel bureaus blijven vasthouden aan oude methodes die niet meer werken. Deze standaard SEO-content herken je aan:

Overmatig gebruik van zoekwoorden.

Lange, onleesbare blokken tekst.

Generieke teksten vol marketingtermen.

Regelmatig verstopt achter een ‘lees meer’.

Zinnen die niet lekker lopen.

Google waardeert tegenwoordig alleen nog kwalitatieve en waardevolle content. Lees in dit verband mijn artikel over SEO content: Is jouw SEO content rijp voor het grofvuil?

Lees verder onder de advertentie

Linkbuilding met verouderde trucjes

Sommige bureaus gebruiken nog steeds oude linkbuilding-trucs, zoals het plaatsen van links op websites die puur voor linkbuilding zijn gemaakt. Deze sites herken je aan:

Geen contactgegevens.

Een mix van niet-gerelateerde thema’s.

Pagina’s met veel externe links.

Links op vage domeinen.

Weinig zeggende content.

Deze tactieken werken niet meer en kunnen je website zelfs schaden. Lees in dit verband mijn artikel over linkbuilding: heeft linkbuilding nog wel zin?



Lees verder onder de advertentie

Er is geen kwaliteitskeurmerk

Bij veel specialistische diensten, zoals: accountants of notarissen, bestaan er keurmerken en certificeringen. Bij SEO is dat niet het geval.



Iedereen die een online cursus heeft gevolgd of zichzelf ‘SEO-expert’ noemt, kan diensten aanbieden. Er is geen officiële instantie die kwaliteit controleert.



Hoe kun je dan toch een kwalitatief bureau/SEO specialist vinden?



Lees verder onder de advertentie

De SEO-checklist: hoe vind je een betrouwbaar bureau?

Als ondernemer hoef je geen SEO-expert te zijn om een bureau te beoordelen. Stel deze vraag:



‘Als het maandbudget 1.000 euro bedraagt, wat kan ik dan concreet verwachten?’



Een betrouwbaar bureau is hier transparant over en kan voorbeelden geven van het type en aantal linkjes dat je mag verwachten. Vraag om de exacte URL’s en ankerteksten.



Lees verder onder de advertentie

Gebruik de ankerteksten om te achterhalen welke pagina’s gelinkt worden. Klik op de linkjes en bekijk de pagina’s waar je terechtkomt. De ankertekst geeft meestal een hint over het onderwerp van de gelinkte pagina. Controleer vervolgens het volgende:



Beoordeel de websites waar de linkjes op staan

Zijn dit echte websites? Hebben ze contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) en zien ze er professioneel uit?

Zijn deze websites relevant voor jouw branche?

Hebben ze echt verkeer (minimaal 1.000 bezoekers per maand)? Check dit via: Ahrefs Traffic Checker.

Is de domeinnaam betrouwbaar? Vermijd vage extensies zoals .xyz.



Bevatten de pagina’s geen lange rijen met irrelevante links?



Beoordeel de content op deze websites

Gebruik de ankerteksten als uitgangspunt en klik door naar de gelinkte pagina’s. Controleer vervolgens het volgende:

Lees verder onder de advertentie

Snap je wat er staat? Lees een paragraaf. Is de tekst duidelijk en begrijpelijk zonder vakjargon?

Is de tekst prettig geschreven, zonder herhalingen of onlogische zinnen?

Is de tekst natuurlijk en niet volgestopt met zoekwoorden?

Voel je je aangesproken door de tone of voice?

Is de tekst visueel aantrekkelijk, bijvoorbeeld met afbeeldingen of diagrammen?



Tel je score:

10x ‘ja’ betekent hoogstwaarschijnlijk een kwalitatief SEO-bureau! Hoe minder keren ‘ja,’ hoe groter de waarschuwing.



Transparantie is de ultieme test

Een goed SEO-bureau speelt open kaart. Ze geven voorbeelden, leggen hun strategieën uit, en laten zien wat je kunt verwachten. Wanneer een bureau vaag blijft, ontwijkt, of gouden bergen belooft zonder concreet te worden, is dat een duidelijk waarschuwingssignaal.



Met deze checklist kun je als ondernemer, zonder enige SEO-kennis, direct beoordelen of je met een betrouwbaar bureau te maken hebt. Zo voorkom je dat je duizenden euro’s uitgeeft aan achterhaalde SEO-trucjes die meer kwaad dan goed doen.



Succes!

Lees ook: Hoger in Google komen: heeft linkbuilding nog wel zin?