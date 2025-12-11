Als ondernemer écht verschil maken: ‘Wil je een team dat verantwoordelijkheid pakt? Geef dan zelf het voorbeeld’

December is een maand van reflectie en eerlijkheid, momenten die vaak het begin zijn van persoonlijke of professionele groei. In zijn expertblog deelt werkgelukscoach Harry Nijland waarom hij coach is geworden en hoe zijn eigen ervaringen met druk, verwachtingen en eerlijkheid hem inspireerden om anderen te helpen. Door jezelf te ontwikkelen, kun je een ander laten groeien.

Er is een moment in mijn carrière dat ik nooit meer vergeet. Ik zat in een vergaderruimte, halverwege een ingewikkeld project, terwijl een teamlid mij aankeek met een blik die ik óók van mezelf kende: ‘Ik trek het even niet.’ En eerlijk? Ik op dat moment óók niet.



Dertig jaar lang werkte ik in functies waarin presteren, doelen halen en de volgende stap zetten de normaalste zaak van de wereld waren. Het waren mooie rollen, prachtige projecten en geweldige teams, maar er zat ook altijd iets onder: een soort onzichtbare druk. De druk om alles zelf op te lossen. Om sterk te zijn. Om vooral niet toe te geven dat je soms gewoon even de weg kwijt bent.



Misschien schrijf ik juist daarom dit stuk nu, in december. De maand waarin we bijna vanzelf vertragen, terugkijken en de balans opmaken. Niet alleen zakelijk, maar zeker ook persoonlijk. December dwingt tot eerlijkheid en eerlijkheid is vaak het begin van groei.



Het was precies dat moment, dat ‘eerlijkheidje’ dat doorbrak, dat mij later coach maakte. Omdat ik zag en voelde wat er gebeurt als iemand eindelijk mag uitspreken: ‘Ik weet het even niet.’ En hoe krachtig het is als iemand daarna weer opstaat en stappen zet. Coaching is dan ook nooit begonnen als ‘iets erbij’. Het werd voor mij de rode draad in zowel mijn werk als mijn leven. Niet veel later volgde de stap naar buiten, drie jaar geleden, als zelfstandig coach.

Waarom ik ben gaan coachen?

Wat mij drijft, is heel simpel: Ik geloof dat mensen tot veel meer in staat zijn dan ze zelf denken, als je ze ondersteunt op het juiste moment en op de juiste manier. In de techniek en mediawereld leerde ik: mensen lopen niet zozeer vast omdat ze het werk niet kunnen. Mensen lopen weg of vast omdat ze eerder zichzelf kwijtraken in verwachtingen, druk en overtuigingen die ze al geruime tijd met zich meedragen. Toen ik dat begon te zien, merkte ik dat gewone koffiegesprekken met collega’s en medewerkers steeds vaker uitmondden in coaching. En toen hoorde ik door de jaren heen steeds vaker: ‘Harry, jij moet hier echt iets mee doen.’ Dat zette voor mij alles in beweging.



Ik volgde opleidingen, scherpte mijn eigen doelen aan en ontdekte dat er één zin is die voor mij alles samenvat: Door jezelf te ontwikkelen kun je een ander laten groeien. Omdat leiderschap altijd begint bij jezelf. Omdat teams floreren als hun leider dat ook doet. En omdat organisaties pas echt groeien wanneer de mensen binnen die organisatie dat ook doen. Dat was de zingeving die ik zocht.

Ik gun iedere ondernemer een coach

In mijn werk als coach zie ik de top 3 observaties bij ondernemers die vastlopen:

Je draagt te veel alleen. Veel leiders denken dat hulp vragen een zwaktebod is, terwijl juist de sterkste leiders zich laten spiegelen, bevragen en begeleiden.

Je weet heel goed wat je moet doen maar het lukt niet. ‘Waarom doen ze niet wat ik zeg? Hoe doen anderen dit toch?’ Vaak ligt de oplossing niet in nog een strategie, maar in inzicht in gedrag, patronen en communicatie. Bij wat je medewerkers drijft, maar ook bij jezelf.

Je team voelt jouw stress sneller dan je denkt. Als jij uit balans bent, raakt het hele team uit balans. Als jij rust brengt, volgt het vaak team vanzelf. Dat is geen zweverige gedachte. Dat is puur gedrag en psychologie, en ik zie het dagelijks gebeuren. Ik zeg wel eens: „Zoals je als MT vergadert, vergadert de hele tent.”

Vijf tips voor ondernemers die verschil willen maken

Maak jezelf niet kleiner dan je bent, maar ook niet groter dan je voelt



Leiders die eerlijk zijn over wat ze lastig vinden, winnen respect, geen verlies van autoriteit. Openheid is volwassenheid.



Toon het gedrag dat je van anderen verwacht



Wil je een team dat verantwoordelijkheid pakt? Geef dan zelf het voorbeeld. Wil je rust in de organisatie? Begin bij je eigen ademhaling en agenda. Je bent je eigen rolmodel.



Neem beslissingen die je uitdagen, niet die je leegtrekken



Veel ondernemers werken zo hard dat ze hun bedrijf niet meer opbouwen, maar alleen nog brandjes blussen. Plan structureel tijd in voor reflectie, strategie en persoonlijke groei. Voor zaken die belangrijk zijn, en niet alleen urgent en vaak ook nog voor een ander. Je bedrijf zal je dankbaar zijn.



Zie stress niet als een teken dat het misgaat, maar als een signaal dat er iets gezien wil worden



Stress vertelt meestal een verhaal. Vaak het verhaal van te hoge verwachtingen, onduidelijke communicatie of oud gedrag dat niet meer werkt. Luister ernaar en je voorkomt dat mensen omvallen.



Investeer in jezelf zoals je dat in je bedrijf doet



Je bent de motor van je onderneming. Een motor die nooit een onderhoudsbeurt krijgt, gaat vroeg of laat ook sputteren. Groei werkt besmettelijk. Als jij ontwikkelt, groeit je team. Als je team groeit, groeit het bedrijf. En als het bedrijf groeit, ontstaat er ruimte voor toekomst, innovatie en energie. Het begint allemaal met één keuze: de keuze om jezelf serieus te nemen.



