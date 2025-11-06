AFAS voert vierdaagse werkweek blijvend in, vrijdag is ‘ontwikkeldag’

Softwarebedrijf AFAS gaat definitief voor een vierdaagse werkweek. Medewerkers ervaren meer rust en energie en ook de productiviteit en omzet zijn volgens het bedrijf uit Leusden gestegen na de invoering van een kortere werkweek.

Sinds het begin van dit jaar gaat het kantoor op vrijdag dicht voor de ruim zevenhonderd medewerkers van AFAS. Zij hebben dan een ‘ontwikkeldag’, waarin sommige medewerkers een taal leren, vrijwilligerswerk doen of de tijd besteden aan zorg voor ouders of kinderen.

Volgens AFAS geven medewerkers aan dat ze hun werk beter plannen en duidelijker keuzes maken door vier dagen te werken. Onnodige taken worden geschrapt en medewerkers hebben meer overzicht.

Deel medewerkers ‘holt van deadline naar deadline’

Uit interne enquêtes en een verslag van bedrijfsantropoloog Jitske Kramer, die uitgebreid met medewerkers sprak, bleek eerder al dat medewerkers positief zijn, maar een deel ook meer werkdruk ervaart. Zo geven ze aan ‘van deadline naar deadline te hollen’.

AFAS-eigenaar Bas van der Veldt reageerde vanochtend in de Volkskrant: „Dat beeld komt niet naar voren uit onze tevredenheidsonderzoeken onder klanten en medewerkers. Van hen vindt 98 procent dat de werkweek meer in balans is. Ik kan dat beamen. De vier werkdagen sta ik meer aan dan voorheen; daarbuiten kan ik meer ontspannen.”

Het is niet zo dat het bedrijf de overige drie dagen van de week niet bereikbaar is. AFAS-personeel wordt geacht op vrijdag en in het weekend telefoontjes te beantwoorden van klanten met dringende verzoeken, en zo nodig bij te springen. Volgens Van der Veldt is het niet de bedoeling dat iemand structureel het werk niet in vier dagen gedaan krijgt. „Dan moeten we kijken of ze dingen kunnen schrappen of beter kunnen automatiseren”, aldus de ondernemer tegen de Volkskrant.