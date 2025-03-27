Heeft jouw bedrijf te maken met een problematische schuldenlast, dan kan een crediteurenakkoord (door middel van de WHOA) een oplossing zijn. Maar wat is een crediteurenakkoord? Wanneer kan het uitkomst bieden? En hoe staat de Belastingdienst als belangrijke schuldeiser tegenover deze oplossing? Advocaat Wesley Terhaerdt, die ondernemers in financieel zwaar weer bijstaat, bespreekt het in zijn expertblog.

Lees verder onder de advertentie

Om de financiële problemen van een bedrijf op te kunnen lossen, is het allereerst van belang te (h)erkennen dat er problemen zijn. Er is sprake van een problematische schuldenlast als de onderneming haar crediteuren acuut niet meer kan betalen of als zij voorziet dat dit op termijn (binnen één jaar) niet meer mogelijk zal zijn.

Signalen zijn bijvoorbeeld het niet of steeds later betalen van schuldeisers, het uitstellen van investeringen, het schenden van betalingsafspraken met de bank, het bijlenen vanuit gelieerde vennootschappen of het niet kunnen terugbetalen van belastingschulden. Herken je deze signalen, dan kan het goed zijn om (preventief) naar oplossingen te zoeken. Hoe eerder je in actie komt, hoe groter de kans van slagen is.

Buitengerechtelijk crediteurenakkoord

Het buitengerechtelijk crediteurenakkoord is een oplossing als de onderneming op dit moment aan haar lopende verplichtingen kan voldoen, maar (i) oude schulden heeft die zij niet kan afbetalen; of (ii) voorziet dat toekomstige schulden niet kunnen worden voldaan. Hierbij is van belang dat de onderneming levensvatbaar is: als de problematische schulden er niet meer zijn, moet de bedrijfsvoering structureel rendabel zijn. Denk bijvoorbeeld aan het niet kunnen terugbetalen van (oude) belastingschulden of een lening die je over twee maanden moet aflossen terwijl je op basis van prognoses ziet dat dat niet gaat lukken.

Lees verder onder de advertentie

Bij een buitengerechtelijk crediteurenakkoord ga je het gesprek aan met jouw schuldeisers en probeer je afspraken te maken over een uitstel van betaling of een gedeeltelijke kwijtschelding van de openstaande schuld. Zo’n akkoord zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat alle schuldeisers een aanbod krijgen om genoegen te nemen met betaling van 40 procent op de openstaande facturen. De ondernemer koopt als het ware zijn schulden af, waardoor de resterende schuldenlast verdwijnt.

Een buitengerechtelijk akkoord berust op vrijwillige instemming en komt dus ook alleen tot stand als alle schuldeisers met een uitstel of gedeeltelijke kwijtschelding instemmen. Schuldeisers kunnen hiertoe bereid zijn, omdat het uitblijven van een akkoord in de regel zal leiden tot een faillissement. In dat geval zullen de schuldeisers hoogstwaarschijnlijk géén gedeeltelijke betaling meer ontvangen, waardoor zij onder het buitengerechtelijk crediteurenakkoord beter af zullen zijn en dus instemmen.

Lees ook: Van Pieter Pot tot Intertoys: het geheim van een succesvolle doorstart uit faillissement

Lees verder onder de advertentie

WHOA-akkoord redding voor VVV Venlo en Sascha

Een WHOA-akkoord ligt in het verlengde van het buitengerechtelijk crediteurenakkoord en is onder dezelfde omstandigheden een mogelijke oplossing. WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord en is bedoeld voor de situatie dat niet alle schuldeisers vrijwillig met een buitengerechtelijk crediteurenakkoord instemmen.

Kenmerkend voor een WHOA-akkoord is dat de ondernemer het akkoord door de rechter kan laten goedkeuren (in de wet ‘homologeren’ genoemd). Als het akkoord aan alle wettelijke voorwaarden voldoet en de rechter het akkoord goedkeurt, zijn alle betrokken schuldeisers aan het akkoord gebonden. Zelfs de schuldeisers die niet willen instemmen met het akkoord.

Zo kun je dus dwingend een gedeelte van jouw schulden laten kwijtschelden en dat maakt het WHOA-akkoord een krachtige oplossing. Dat was het voor onder meer Shoeby, VVV Venlo, en Termeer Groep (Manfield en Sascha).

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Stoppen met je bedrijf zonder failliet te gaan? Dit zijn de mogelijkheden

De Belastingdienst als schuldeiser

Als een bedrijf te kampen heeft met een problematische schuldenlast, is de Belastingdienst doorgaans één van de belangrijkere schuldeisers. In dat geval zal een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de belastingschuld onmisbaar zijn voor het realiseren van een oplossing.

De Belastingdienst heeft voor de behandeling van crediteurenakkoorden een uitvoerig beleid ontwikkeld. Het is van belang om het beleid van de Belastingdienst bij een crediteurenakkoord te respecteren. Anders is de kans namelijk groot dat de Belastingdienst niet akkoord gaat met een gedeeltelijke kwijtschelding. Dit gaat in de praktijk nog wel eens mis.

Lees verder onder de advertentie

Let bijvoorbeeld op de volgende punten:

De Belastingdienst verleent nooit eenzijdig kwijtschelding. De Belastingdienst stemt alleen in met een crediteurenakkoord als ook alle andere schuldeisers in een akkoord worden meegenomen.

De Belastingdienst wil ten minste het dubbele percentage ontvangen in vergelijking met concurrente crediteuren. Dus als de concurrente crediteuren 20 procent van hun vordering betaald krijgen, dan dient de Belastingdienst minimaal 40 procent te krijgen.

Belastingverplichtingen die gedurende de akkoordprocedure ontstaan, moeten tijdig en volledig worden nagekomen.

Dus:

Lees verder onder de advertentie

Voor een succesvolle herstructurering is het tijdig (h)erkennen van de financiële problemen cruciaal. Een crediteurenakkoord (onder de WHOA) kan een oplossing zijn, mits de onderneming in de kern levensvatbaar is en wees je bewust van het beleid van de Belastingdienst en respecteer dit bij het aanbieden van een crediteurenakkoord.

Lees ook: Zo krijg je zekerheid dat jouw geldlening wordt terugbetaald